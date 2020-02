von Carmen Biehler

Was soll denn ein Präsidententopf sein? Eins steht aber schon mal fest: „Das ist ein leckeres herzhaftes Gericht, das nicht jeder kennt. Und alle essen es gern“, sagt Marlies Pietsch aus Singen. Die ehemalige Fleischfachverkäuferin stammt aus einer Metzger-Familie, der Vater hatte eine große Metzgerei in Achern und auch schon der Opa war Metzger.

Marlies Pietsch, 73, ist Rentnerin und lebt in Singen. Gelernt hat sie Fleischfachverkäuferin. | Bild: Carmen Biehler

25 Jahre lang arbeitete sie bei der Metzgerei Hertrich. In ihrer Familie ist sie bekannt für ihre schmackhaften Fleischgerichte. Besonders gern kocht sie für ihre vier Enkelsöhne, die den Präsidententopf sehr schätzen.

An die 40 Jahre ist es her, dass Marlies Pietsch das Gericht bei ihrer Freundin Waltraud kennengelernt hat, als sie in Reutlingen eingeladen war und von ihr bekocht wurde. Es gab Präsidententopf.

Da es ihr so gut geschmeckt hat, hat sie sich am Ende des Besuchs das Rezept geben lassen. „Es schmeckt nicht nur gut, man kann es auch super für Gäste vorbereiten. „Und dazu passen Salzkartoffeln“, empfiehlt Marlies Pietsch.

Die Frauen verloren sich aus den Augen, bis vor etwa 20 Jahren Waltraud zu Marlies Pietsch zu Besuch kam. „Und ich habe dann extra den Präsidententopf für sie gekocht, aber sie konnte sich gar nicht mehr an dieses Gericht erinnern. Und sie hat sich das Rezept wieder von mir aufgeschrieben“, lacht Marlies Pietsch.

Zutaten für 4 Personen:

500 g gemischtes Hackfleisch,

Butterschmalz,

500 g Zwiebeln,

etwas Knoblauch,

1 Dose Sauerkraut (etwa 400 g),

2 große Gewürzgurken,

150 g Tomatenmark,

Paprika edelsüß, Kümmel,

Pfeffer, Salz,

½ Liter Fleischbrühe,

gehackte Petersilie,

¼ bis ½ Liter Sahne,

1 Chilischote oder Tabasco.

Zubereitung:

Hackfleisch in Butterschmalz scharf anbraten, klein gehackte Zwiebeln und Knoblauch mit andünsten. Tomatenmark zugeben. Salzen und pfeffern, Paprika und etwas Kümmel dazugeben. Gewürzgurken in feine Streifen schneiden und hinzufügen. Sauerkraut auseinanderzupfen und gut untermengen.

Alles mit der Fleischbrühe aufgießen und bei schwacher Hitze etwa 30 Minuten köcheln lassen. Vor dem Servieren mit der abgespülten, trocken getupften und fein gehackten Petersilie garnieren.

Auf jede Portion etwas geschlagene Sahne geben. Alternativ passt auch saure Sahne oder Knoblauchsoße mit Schmand.

Für diejenigen, die es gern etwas schärfer mögen: Chilischote entkernen, waschen, trocken tupfen, fein hacken und hinzufügen oder mit Tabasco abschmecken.