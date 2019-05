von Mardiros Tavit

„Meine Kinder lieben es heute noch, auch wenn es etwas seltsam klingt“, weiß Anja Endress über ihr Oma-Hanne-Rezept zu berichten. 1997 hat sie das Rezept kennengelernt. Damals zog sie mit ihrem Mann André von der Schwäbischen Alb nach Frickingen-Leustetten am Bodensee. Ihre Schwiegermutter Hannelore hatte bei ihren Besuchen immer das Ein-Teller-Gericht gekocht.

Anja Endress ist Erzieherin und lebt in Frickingen-Leustetten. | Bild: Mardiros Tavit

„Aber eigentlich stammt das Rezept von meiner Großmutter“, ergänzt Ehemann André. Bis 2010 kochte Oma Hanne in ihrem „Gasthaus Morchel“ in Bissingen-Thalheim eine altbürgerlich-bäuerliche Küche. Bis 2017 wurde das Gasthaus als Pension weiter betrieben.

Seit etwa fünf Jahren liegt es nun an Anja Endress, das Familienrezept für die Söhne des Hauses aufleben zu lassen. Für ihren Ehemann schwingen dann immer die alten Erinnerungen mit. Am samstäglichen Ruhetag des „Morchel“ kam die Großfamilie zusammen. Er und seine Cousins schlemmten sich dann an der überlieferten Speise satt.

Anja Endress zählt auf, was nun in der dritten Generation alles in einem Teller serviert wird. „Spaghetti in Fleischbrühe, die ist natürlich selbst gemacht und mit Schäufele drin. Dazu selbstgemachter Kartoffelbrei und Grüner Blattsalat mit Speckknedele.“ Endress' Rezept ist den modernen Zeiten angepasst.

Ehemann André weiß noch um die Geheimnisse des ursprünglichen Rezeptes, denn im „Morchel“ wurde noch mit Schmalz gekocht, und an den Salat kam Essig-Essenz statt Tafelessig. So oder so, wenn Endress das Familiengericht kocht, ist es irgendwie so, als ob Oma Hanne mit am Tisch sitzt. (mt)

Zutaten:

Kartoffelbrei aus vorwiegend festkochende Kartoffeln, Milch, Butter, Salz, Pfeffer, Muskatnuss

Spaghetti, al dente gekocht

Siedfleisch und Brühe, Kasslerhals, Karotten, Lauch, Knollensellerie, Salz, Pfeffer, Liebstöckel. Öl zum Anbraten

Grüner Blattsalat: Grüne Blattsalate, Essig-Öl-Marinade mit Salz, Pfeffer und etwas Zucker, kross gebratene Speckwürfel mit Bratensaft

Über allem Schnittlauch zum Garnieren

Zubereitung:

Kartoffeln schälen, weichkochen und würzen. Warme Milch und Butter hinzufügen und zu Brei stampfen.

Spaghetti in Salzwasser al dente kochen.

Für die Brühe Karotten, Lauch und Sellerie grob schneiden und scharf anbraten. Fleisch hinzugeben und anbraten. Mit Wasser aufgießen, bis das Fleisch bedeckt ist. Fleisch und Gemüse garkochen. Mit Salz, Pfeffer und Liebstöckel würzen. Fleisch mit zwei Gabeln auseinanderreißen.

Salatblätter waschen und grob in eine Schüssel zupfen, mit leicht gesüßter Essig-Öl-Marinade übergießen. Speckwürfel scharf und sehr kross anbraten. Speck und Bratensaft über den Salat geben.

Anrichten: Spaghetti in Teller geben, mit Fleischbrühe übergießen. Einen Klecks Kartoffelbrei und zerrupftes Fleisch dazu geben. Auch den Salat in denselben Teller häufen. Alle Speisen stehen auf dem Tisch, jeder kann sich einen Nachschlag nehmen.