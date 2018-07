Eine Rekord-Finsternis wirft ihre Schatten voraus: Am Freitag können Himmelsgucker am sommerlichen Nachthimmel Zeuge einer totalen Mondfinsternis werden. Der Vollmond wird dann vor Mitternacht für knapp zwei Stunden in den Kernschatten der Erde eintauchen und sich spektakulär kupferrot verfärben. Gleichsam als Zugabe gesellt sich bei dem Himmelsspektakel auch noch der zur Zeit extrem helle Planet Mars hinzu.

Was ist so besonders an der Mondfinsternis?

Insgesamt 103 Minuten wird die seltene Mondfinsternis laut Deutschem Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) dauern – sie ist die längste Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts. Erst am 9. Juni 2123 wird es eine drei Minuten längere Mondfinsternis geben. Und erst an Silvester 2028 wird in Mitteleuropa wieder eine Mondfinsternis – ähnlich wie jetzt – in ihrem vollen Verlauf zu sehen sein.

Wie entsteht eine Mondfinsternis?

Finsternisse sind das Ergebnis des himmlischen Wechselspiels von Sonne, Mond und Erde. Bei einer Mondfinsternis steht die Erde auf einer geraden Linie zwischen Sonne und Mond – der Vollmond taucht also in den Schatten ein, den die von der Sonne angestrahlte Erde ins Weltall wirft.

Die Bildkombo zeigt von links oben nach rechts unten die verschiedenen Phasen der totalen Mondfinsternis im September 2015. | Bild: Sven Hoppe

Wann ist der Mond zu sehen?

In der bevorstehenden historischen Nacht geht der Vollmond für Beobachter in der Mitte Deutschlands laut DLR gegen 21 Uhr am Südosthimmel auf – noch vor dem Untergang der Sonne, die acht Minuten später auf der gegenüberliegenden Himmelsseite unter den Horizont sinkt.

Diese Zeitangaben gelten für 50 Grad nördlicher Breite und zehn Grad östlicher Länge – das ist ein Punkt rund 20 Kilometer westlich von Schweinfurt. Je weiter östlich sich der Beobachter befindet, desto früher geht auch der Mond auf.

In München wird er ab 20.48 Uhr aufgehen, in Konstanz kann man ihn ab etwa 20.56 Uhr sehen. Hamburg ist noch später dran. Dort wird der Mond erst um 21.16 Uhr aufgehen – die Mondfinsternis hat dann schon begonnen.

Wie sieht eine totale Mondfinsternis aus?

Bei einer totalen Mondfinsternis wird der Mond nicht etwa vollständig schwarz, sondern er leuchtet kupferfarben bis orangerot (daher auch der Name Blutmond). Dieses Phänomen entsteht durch die Brechung des Sonnenlichts in der Erdatmosphäre, wobei langwelliges rötliches Restlicht in den Kernschatten gelenkt wird.

Wo kann man die Finsternis sehen?

Die günstigsten Beobachtungsbedingungen für die bevorstehende Rekord-Finsternis herrschen laut DLR im Süden und Osten Deutschlands: Im Süden, weil dort der Mond bis zum Ende der totalen Verfinsterung immerhin eine Höhe von maximal 16 Grad über dem Horizont erreicht, im Osten, weil er dort früher aufgeht und die Finsternis vollständiger zu beobachten ist. Nur am Anfang der Finsternis stehen Mond und Mars noch tief. Also: Erhöhten Standpunkt im Freien mit möglichst wenig Umgebungslicht suchen.

Am Ende der Mondfinsternis steht der Erdtrabant im bayerischen Oberstdorf 16 Grad und auf Sylt zehn Grad über dem Horizont. In jedem Fall ist es den Experten zufolge unabdingbar, sich einen Beobachtungsplatz mit freiem Blick in südöstlicher Richtung zu suchen. Mit einem Feldstecher ist die Mondfinsternis noch besser zu beobachten.

Gibt es in der Region freie Sicht?

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) soll der Himmel weitgehend wolkenlos und klar sein.

Warum tritt eine Mondfinsternis nicht jeden Monat auf?

Dass eine Mondfinsternis nicht jedes Mal bei Vollmond auftritt, ist auf die leichte Neigung der Mondbahn gegen die Ekliptik – die Ebene der Erdbahn – zurückzuführen. Wegen dieser Neigung von rund fünf Grad wandert der Mond auf seiner Bahn um die Erde meist ober- oder unterhalb des Erdschattens vorbei.

Nur wenn der Vollmond exakt in einem der beiden Schnittpunkte von Mondbahn- und Erdbahnebene steht, wird er vom Erdschatten erfasst. Diese Schnittpunkte heißen auch Drachenpunkte – in Anlehnung an die chinesische Mythologie: Beim Anblick einer Finsternis glaubten die Menschen im alten China, dass ein Himmelsdrache das Gestirn verschlingt.

Warum ist auch der Mars am Freitag so gut zu sehen?

Der als Roter Planet bekannte Mars ist weiter von der Sonne entfernt als die Erde. Anders als diese braucht er auf seiner Bahn nicht ein, sondern fast zwei Jahre, um die Sonne zu umrunden. Der Abstand vom Mars zur Sonne schwankt erheblich: An seinem sonnenfernsten Punkt ist er rund 250 Millionen Kilometer entfernt, am sonnennächsten nur etwas mehr als 200 Millionen Kilometer.

Nur wenn der Mars der Sonne nahe steht und ihn die Erde auf der Innenbahn überholt, ist er am Himmel besonders hell und vergleichsweise groß zu sehen. Zu dieser speziellen Konstellation kommt es im Durchschnitt aber nur alle 15 Jahre, zuletzt 2003. Am 27. Juli ist der Mars nur etwa 58 Millionen Kilometer von der Erde entfernt – der Minimalabstand, wie Astronomin Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg sagt. Daher strahlt der Rote Planet ausnahmsweise sogar heller als der Riesenplanet Jupiter. Bei der MoFi steht der Mars nur sechs Grad unterhalb des Mondes.

Ab wann ist der Mars zu sehen?

Der Mars folgt eine Stunde später, in Konstanz also ab 21.56 Uhr, steht aber nicht so hoch wie der Mond und leuchtet sehr hell mit rötlichem Licht. Zum Höhepunkt der Mondfinsternis gegen 22.22 Uhr stehen sowohl der Mond als auch der Mars noch tief über dem Horizont. Am Ende der Finsternis um 23.14 Uhr stehen die beiden Himmelskörper den Astronomen zufolge deutlich höher. Es ist dann richtig dunkel und beide leuchten rötlich. Das Schauspiel sei bis nach Mitternacht zu verfolgen und die Menschen könnten zuschauen, wie der Mond den Erdschatten verlasse.

Nicht nur der Mond und der Mars sind am Himmel gut zu sehen, auch Jupiter und Saturn, wie Liefke sagt. Gleich wenn es dunkel wird, leuchteten sie hell am Abendhimmel. „Aber der Mars ist der Star.“ (AFP/dpa)

