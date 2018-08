Welcher Song wurde in diesem Jahr zum Sommerhit? Und welche Lieder wurden in den letzten Jahren zu absoluten Sommer-Soundtracks? Wir geben einen Überblick.

2018 ist der Sommer noch nicht vorbei, doch der Hit für die warme Jahreszeit steht für dieses Jahr bereits fest: Es ist die Dance-Version des linken Arbeitersongs und antifaschistischen Kampfliedes "Bella Ciao". Neu aufgelegt hat ihn der Künstler El Profesor im Remix des französischen DJs Florent Hugel.

2017 stand der Sommer ganz im Zeichen der Künstler Luis Fonsi und Daddy Yankee. Sie eroberten die Charts mit ihrem Song "Despacito" und landeten einen Sommerhit.

2016 ist wie in den beiden Vorjahren ein Remix zum Sommerhit auserkoren worden: "Don't Be So Shy" von Imany. An dem Remix versuchten sich das russische DJ-Duo Filatov und Karas und wurden zum Sommerhit.





2015 kürte die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) den Remix-Song „Ain’t Nobody (Loves Me Better)“ des deutschen DJs Felix Jaehn (20) zum Sommerhit des Jahres.



2014: „Prayer in C“ von DJ Robin Schulz ist für die GfK der Sommerhit des Jahres.





2013: Der schwedische DJ Avicii sorgt laut GfK mit „Wake Me Up“ für den Song des Sommers.





2012 gibt es keinen eindeutigen Sieger, unter anderem sind Gusttavo Lima mit „Balada“, Lykke Li („I Follow Rivers“) und Asaf Avidan mit „One Day/ Reckoning Song (Wankelmut Rmx)“ erfolgreich.





2011: „Mr.

Saxobeat“ von Alexandra Stan ist der Renner des Sommers.





2010 tanzen viele in der Sonne am liebsten zu „We No Speak Americano“ von Yolanda Be Cool & Dcup.





2009 wird „Jungle Drum“ von Emiliana Torrini zum Ohrwurm.





2008: „I Kissed A Girl“ von Katy Perry wird zur Hymne des Jahres.





2007 wird „Hamma!“ von Culcha Candela der GfKSommerhit.





2006 begeistert „Crazy“ von Gnarls Barkley die Deutschen.





2005: „Maria“ von US5 sorgt für sommerlich-gute Laune.

