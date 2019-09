1. Wolga

Länge: 3530 Kilometer

Die Wolga fließt durch den europäischen Teil Russlands, hat etwa 200 größere Nebenflüsse und rangiert in der Liste der längsten Flüsse der Erde auf Platz 17. Sie ist nicht nur die Lebensader und der Stromlieferant, sondern auch die wichtigste Binnenschifffahrtsstraße Russlands. In ihrem Einzugsbereich leben etwa 60 Millionen Menschen. Die Wolga ist der längste und wasserreichste Fluss Europas – ein Gewässer der Superlative.

2. Donau

Bild: Armin Weigel/dpa

Länge: 2857 Kilometer

Deutschland, Österreich, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Bulgarien, Rumänien, die Republik Moldau und die Ukraine: Die Donau durchfließt zehn Länder – so viele wie kein anderer Fluss auf der Erde. Außerdem ist sie eine der ältesten und bedeutendsten europäischen Handelsrouten und verbindet dabei unterschiedliche Kulturkreise miteinander. Noch eine Besonderheit: Die Donau ist der einzige größere Fluss in Europa, der von Westen nach Osten fließt.

Wissen Die zehn bevölkerungsreichsten Länder der Welt und wie sie sich entwickeln werden Das könnte Sie auch interessieren

3. Dnepr

Bild: Tatyana Zenkovich/dpa

Länge: 2285 Kilometer

Der drittlängste Fluss Europas fließt durch Russland, Weißrussland und die Ukraine und ist seit dem Bau von fünf Schleusen auf rund 1700 Kilometern schiffbar. Der Dnepr ist die Hauptwasserstraße der Ukraine und teilt das Land in eine West- und eine Osthälfte. In Kiew laden am Ufer des Flusses weiße Sandstrände zum Sonnenbaden und Verweilen ein.

4. Don

Bild: Marius Becker/dpa

Länge: 1870 Kilometer

Der Don ist der viertlängste Strom Europas und ein Zufluss des Asowschen Meeres im Südwesten des europäischen Teils von Russland. Für die Kosaken ist er bis heute eine verehrte Lebensader. Die Ufer des Dons sind gesäumt von Kreidefelsen, die architektonische Juwelen beherbergen: Felsenkirchen, die ihren Ursprung im 12. Jahrhundert haben, als sich Christen wegen ihres Glaubens in dieser Region noch verstecken mussten.

5. Petschora

Bild: Sergey Dolzhenko/dpa

Länge: 1802 Kilometer

Die Petschora ist ein zum Nordpolarmeer fließender Strom im nördlichen, europäischen Teil Russlands. Der Fluss ist zwar schiffbar, allerdings ist seine Wasseroberfläche jedes Jahr für rund sieben Monate mit einer dicken Eisschicht versehen. In der Petschora-Niederung um Workuta befindet sich ein großes Steinkohleabbaugebiet mit geschätzten Vorräten von bis zu 350 Milliarden Tonnen Kohle.

6. Dnestr

Bild: Sergey Dolzhenko/dpa

Länge: 1352 Kilometer

Der Dnestr entspringt in den ukrainischen Waldkarpaten nahe der ukrainisch-polnischen Grenze in einer Höhe von etwa 900 Metern über dem Meeresspiegel. Dutzende kleiner Bäche fließen auf einer Strecke von rund drei Kilometern zusammen und bilden so den sechstlängsten Fluss Europas. Er mündet westlich von Odessa ins Schwarze Meer.

7. Rhein

Bild: Uli Deck/dpa

Länge: 1233 Kilometer

Frankreich beanspruchte ihn einst als „natürliche Grenze“, heute ist er als Wasserstraße eine der großen Wirtschaftsräume in Europa: der Rhein. Zusammen mit seinen größten Nebenflüssen hat der 1233 Kilometer lange Strom Anteil an neun Staaten – der flächenmäßig größte Teil davon liegt in Deutschland, gefolgt von der Schweiz, Frankreich, Österreich und den Niederlanden.

8. Elbe

Bild: Philipp Schulze/dpa

Länge: 1094 Kilometer

Die Elbe war bis 1989, ähnlich wie die Mauer in Berlin, ein Symbol der europäischen Teilung. Auf 94 Kilometern bildete sie die innerdeutsche Grenze. Sie entspringt in Tschechien und fließt durch Deutschland. Die Elbmündung hat eine große Bedeutung für die Seeschifffahrt, da der Trichter die Zufahrt zum Hamburger Hafen bildet.

9. Weichsel

Bild: Eva Krafczyk/dpa

Länge: 1047 Kilometer

Die Weichsel ist Polens Nationalfluss, der schon zu Zeiten der Teilungen die österreichischen, russischen und preußischen Landesteile zusammengehalten hat. Das Einzugsgebiet des neuntlängsten Flusses Europas umfasst neben Polen auch Teile der Slowakei, Weißrusslands und der Ukraine. Für europäische Verhältnisse ist die Weichsel weitgehend unreguliert und naturbelassen.

10. Oder mit Warthe

Bild: Patrick Pleul/dpa

Länge: 1045 Kilometer

Zusammen mit ihrem Nebenfluss Warthe ist die Oder der zehntlängste Strom Europas. Sie entspringt in Tschechien, fließt durch Polen und bildet einen Teil der Grenze zwischen Polen und Deutschland, bevor sie durch das Stettiner Haff und um die Inseln Usedom und Wolin herum in die Ostsee mündet. Durch den Friedensvertrag von Versailles wurde die Oder im Jahr 1919 zum internationalen Fluss erklärt.