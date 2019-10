von Wolfgang Schütz

„Verona Feldbusch ist eine Ohrfeige für jede Frau. Wie doof müssen Männer sein, dass sie auf so was abfahren?“ So sprach Alice Schwarzer 2001 – natürlich im Namen der Emanzipation. Damals war jene Verona von der Schönheitskönigin Miss Germany und Miss Intercontinental über das Popsternchen mit „Ritmo del la Noche“ und der Erotik-TV-Moderatorin bei „Peep“ längst zu einer von Deutschlands größten Boulevardfiguren geworden.

Von 1996 bis 1999 moderierte Pooth auf RTL 2 das Erotik-Magazin „Peep“. | Bild: Wolfgang Langenstrassen, dpa

Erst und auch nur sehr kurz an der Seite Dieter Bohlens, nun liiert mit Franjo Pooth. Die heißeste Nummer auf dem deutschen Werbemarkt, eine Multimillionärin, ein Top-Promi. Was Schwarzer wohl zu dem Auftritt auf ihrer aktuellen Lesetour mit Station in Augsburg am Wochenende sagen würde?

Drittes Ja-Wort für Franjo

Einerseits nämlich sind die aktuellen Meldungen der Klatschpresse aus der Verona-Welt weniger und weniger dramatisch geworden: Der kürzlich vermeldete Plan einer dritten Hochzeit im kommenden Jahr meinte nämlich nicht etwa ein Ende der Ehe mit Franjo, zu der inzwischen ja auch schon ein acht- und ein 16-jähriger Sohn gehören. Sondern bloß, dass sich das Ehepaar Pooth zum 20-jährigen Beziehungsjubiläum ein drittes Ja-Wort geben will – nach dem ersten in San Diego und dem zweiten im Rahmen einer Märchenhochzeit im Stephansdom zu Wien.

Traumhochzeit 2005 in Wien: Verona Pooth und ihr Ehemann Franjo mit Sohn San Diego | Bild: Jörg Carstensen, dpa

Das Klatschblatt Neue Post blickt auf „Eine schrecklich reiche Familie“ samt Privatjet, Kreditkarte für den Jüngsten und Luxuskleider, schwärmt: „Verona, ihre Geschichte ist ein Märchen!“

Die eigene Geschichte als Show

Andererseits aber macht diese Verona diese Geschichte nun noch mal selbst zur Show – mit all ihren Untiefen, so gar nicht als Märchen. Sie hat ihre Autobiografie veröffentlicht, diese in der Bild auch als Serie ausgebreitet – und nun auch auf die Theaterbühne gebracht. Ein so rührendes wie bizarres Schauspiel.

Die Ehe mit Dieter Bohlen hielt nur kurz. Die Trennung erfolgte schon vier Wochen nach der Trauung am 13. Mai 1996. | Bild: imago stock&people

Denn die einstige „Ikone“ Feldbusch, die hier nicht zu Unrecht auch als „Mutter aller Influencer“ eingeführte Verona, sie liest natürlich nicht einfach aus ihrem sofort zum Bestseller gewordenen Buch: „Ich und lesen, hihi, das ist ja eh so eine Sache …“ Sie lässt sich von einem als Stimmungseinheizer beim Fernsehen geschulten Moderator befragen, erzählt mit Pause über fast drei Stunden hinweg. Testlauf für ein neues Verona-Format, das nächstes Jahr wohl in Fortsetzung gehen soll.

Verona Pooth und Sohn San Diego bei einem Fototermin Anfang des Jahres in Hamburg. | Bild: Christian Charisius, dpa

So tritt Verona, nun 51, also auf und erzählt von ihren Karrierehöhepunkten in Show und Werbung wie von ihren Tiefpunkten in Medien und Leben, schildert den Tod ihrer Mutter wie den schmerzlichen Abgang eines Kindes, beschwört ihre Liebe zu Franjo. Und bleibt dabei zugleich Kunstfigur: Entgegen dem Programm selbst alles andere als ungeschminkt, steckt sie im lila Samtkleid, so kurz, dass sie kaum darin sitzen kann. Und sagt dann Sätze wie: „Ist doch egal, wie man aussieht. Letztlich kommt es auf den Menschen an.“

Rührend und gleichzeitig bizarr

Und spätestens in diesen Momenten kippt Veronas Erzählung ins Bizarre. Denn es mag ja noch rührend wirken, wie Verona ihr Leben hier zum Thema macht, sich erinnert, wie sie als Tochter einer früh geschiedenen Bolivianerin in Hamburg mit einer ärmlichen Hochhauskindheit begann. Und es mag ja noch unterhaltsam sein, wie sie nach wie vor mit ihrer vermeintlichen Dummheit kokettiert, eine Frau ohne Schulabschluss, die es auch durch ihre Unbedarftheit und ihre Entschlossenheit geschafft hat, sich zum Produkt eines eigenen Unternehmens zu machen.

Pooth bei der Präsentation ihres Buchs „Nimm Dir alles, gib viel!“ im März in Wien. | Bild: Imago

Aber wenn sie die daraus erwachsene Bedeutung nun zum Anlass nimmt, sich in einer lebensratgebenden Vorbildrolle in Szene zu setzen, wird es doch sehr wackelig. Als spielte es keine Rolle, dass sie als Miss Germany startete, als wären die körperlichen Attribute, die sie noch heute so offensiv zur Schau stellt, unwesentlich, als ginge es nur um die richtige Einstellung. Keine Frage, dass sich diese Verona mutig behauptet, sich auch vom Titan Bohlen nicht hat kleinmachen lassen. Aber ob Pooth nun als Rollen-Modell dient, bleibt fraglich.