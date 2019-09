von Barbara Munker und Dörthe Hein, dpa

Manga-Emo-Frisur, Dreadlocks und kreischende Fans: So starteten die Kaulitz-Zwillinge Bill und Tom als Teenager mit der Band Tokio Hotel durch. Am Sonntag werden die Brüder 30. Und inzwischen dreht sich ein Großteil ihres Lebens vor allem um Heidi Klum.

Heimatort Loitsche war im Ausnahmezustand

Mit dem Hit „Durch den Monsun“ und dem Album „Schrei“ wurden die beiden schlagartig bekannt, im Jahr 2005 war das. Ein kleiner Ort bei Magdeburg, das Dorf Loitsche, war damals im Ausnahmezustand, wie die heutige Bürgermeisterin Bettina Roggisch berichtet. Fans riefen auf Verdacht Telefonnummern mit der Vorwahl an und fragten, wo die Zwillinge wohnten. „Es war schon ein ganz schönes Pilgertum. Das war extrem zu der Zeit.“

Im Grundschulalter zogen die Kaulitz-Zwillinge in das Dorf Loitsche bei Magdeburg. | Bild: Peter Förster, dpa

An einem Buswartehäuschen in Loitsche, das vor dem Wohnhaus der Zwillinge stand, verewigten sich vor gut zehn Jahren Hunderte Fans. Das Häuschen wurde zur Pilgerstätte mit Graffiti, Bildern und Texten. Es wurde aber von Randalierern zerstört.

Die Überreste wurden 2008 mit geringem Gewinn versteigert. Die Auszeichnung der Teenie-Band mit dem MTV-Videomusikpreis als beste Nachwuchsband des Jahres trieb die Preise nicht in die Höhe.

2007: Vor allem Bill Kaulitz fiel von Anfang an durch seine wechselnden Frisuren auf. | Bild: Britta Pedersen, dpa

Bürgermeisterin Roggisch kennt die Kaulitz-Zwillinge noch aus deren Kindheit. Als Grundschüler zogen Bill und Tom nach Loitsche. Sie gingen gemeinsam mit dem Sohn von Bettina Roggisch in die Schule. „Da kam die Stadt aufs Dorf“, beschreibt die Bürgermeisterin ihren Eindruck von damals.

2012: In dem Jahr saßen die beiden in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“. | Bild: Jörg Carstensen, dpa

Während die Jungs in Loitsche eher noch „im Dreck“ gespielt hätten, hätten sich die Kaulitz-Zwillinge schon anders gekleidet, „verrückter“. Und sie seien auch eher unter sich geblieben – „Zwillinge eben“, sagt Roggisch. „Die beiden haben ihr Ding gemacht.“ Und, gibt es Geburtstagsgrüße aus Loitsche? „Nö“, sagt die Bürgermeisterin knapp. „Der Kontakt besteht eigentlich gar nicht mehr.“

2010 ging es für eine Auszeit in die USA

Das mag auch an der Entfernung liegen. 2010 brachen die Kaulitz-Zwillinge auf in die USA – und nahmen sich eine Auszeit vom Druck der Plattenfirma und von den Fans. „Wir wollten erstmal unser Privatleben auf die Reihe kriegen“, sagte Bill 2014 bei der Veröffentlichung ihres Albums „Kings of Suburbia“. Es war das erste nur in Englisch aufgenommene Tokio-Hotel-Album, von den rockig-punkigen Wurzeln weg zum eingängigen Elektropop. Auch ihr fünftes Studioalbum „Dream Machine“ kam 2017 ganz auf Englisch heraus.

2018: Bill Kaulitz (rechts) war zwischenzeitlich auch als bildender Künstler aktiv. | Bild: Ursula Düren, dpa

In diesem Jahr sind Bill und Tom dann ständig in den Schlagzeilen. Weniger wegen der neuen Singles „Melancholic Paradise“ und auch nicht so sehr wegen der Europa-Tour von April bis Ende Juni. Kurz vor ihrem 30. Geburtstag rockten die Wahl-Kalifornier Bill und Tom Kaulitz im Tokio-Hotel-Summercamp auf dem Festivalgelände Ferropolis bei Gräfenhainichen. Das ist gerade Mal 100 Kilometer von ihrem Heimatort Loitsche entfernt.

2019: Inzwischen sind die Zwillinge fast nur noch im Dreierpack mit Heidi Klum zu sehen. | Bild: dpa

Alles dreht sich um „Klumlitz“

Aber eigentlich dreht sich zuletzt alles um die „Klumlitz“-Hochzeit. Monatelang spekulierten Fans und Presse, wann und wo Model und Fernsehmoderatorin Heidi Klum ihren 16 Jahre jüngeren Verlobten Tom heiraten würde. Anfang August war die italienische Promi-Insel Capri der Schauplatz für die viel bejubelte „Hochzeitsparty des Jahres“.

Er habe die Trauung seines Zwillingsbruders und dessen „wunderschöner Frau“ vollzogen. „Ich könnte nicht glücklicher sein“, schrieb Bill auf Instagram zu einem Foto des Hochzeitspaares, ganz in weiß, auf dem blumengeschmückten Deck der Luxusjacht „Christina O“. Gleich beim Kennenlernen Anfang 2018 auf einer Geburtstagsfeier von Designer Michael Michalsky habe es gefunkt, verriet Tom im Februar in der ZDF-Sendung von Markus Lanz.