Sie gehören zu Australien wie die Kängurus, die Sydney-Oper und Crocodile Dundee: die Ocean Pools, die Schwimmbecken mit Meerwasser direkt am Strand. Viele davon bieten eine spektakuläre Kulisse, nur durch eine schmale Wand aus Beton vom offenen Ozean getrennt. Das Schwimmen im Pool hat drei große Vorteile: keine Strömung, keine Wellen und auch keine Haie. In Australien ist das nicht ganz unwichtig. In diesem Sommer, der auf der anderen Seite der Erdkugel gerade beginnt, werden die Pools 200 Jahre alt.

Über 1000 Ocean Pools gibt es an den Küsten Australiens. In den 1930er-Jahren als noch wenige Menschen schwimmen konnten, waren sie eine sichere Alternative zum offenen Meer. | Bild: Dan Himbrechts, dpa

Ihr „Erfinder“ war gewissermaßen ein englischer Generalleutnant namens James Morisset. Als Stadtkommandant von Newcastle an der Ostküste – Australien war damals noch britische Sträflingskolonie – entschied Morisset im Sommer 1819, dass er einen privaten Platz zum Baden brauche. Also ließ er am Meer ein Becken in den Fels sprengen, das Häftlinge dann begradigen mussten. Heute gibt es auf dem fünften Kontinent mehr als tausend solcher Ocean Pools.

Wieder beliebt dank Instagram

Der bekannteste aller Pools ist der „Icebergs“ in Sydney, direkt am weltberühmten Bondi Beach. Dort schwimmt man in einem fast olympiatauglichen 50-Meter-Becken auf acht Bahnen. Auch Touristen dürfen hinein, für umgerechnet nicht einmal fünf Euro – zum Schwimmen oder auch nur, um Fotos zu machen. Seit Instagram populär ist, kommen jedenfalls noch mehr.

Haie, wie etwa hier der Weiße Hai, bleiben aus den Ocean Pools in Australien weitestgehend draußen. | Bild: K. Scollay, dpa

Wer im 1929 gegründeten „Bondi Icebergs Club“ Mitglied werden will, muss jedoch einen Aufnahmetest bestehen. Dazu gehört, dass man fünf australische Winter (Mai bis September) in Folge an drei von vier Sonntagen geschwommen haben muss. Damit die Sache nicht zu einfach wird, werden zur Eröffnung der Saison noch Eisblöcke ins Salzwasser gekippt. Das Wasser kann aber auch so ziemlich kalt sein. Außerdem krachen immer mal wieder Wellen ins Becken.

Vor allem in den 1920er- und 1930er-Jahren beliebt

Die meisten Ocean Pools entstanden in den 1920er und 1930er Jahren. Das war eine Zeit, als viele Leute nicht richtig schwimmen konnten und sich deshalb nicht ins Meer trauten. Und natürlich hatten auch damals schon viele Angst vor gefährlichen Hai-Angriffen, welche an den Küsten Australiens immer wieder vorkommen. Davor ist man in den Pools weitgehend sicher. Alle paar Jahre wird aber doch ein Hai ins Becken gespült – in Sydney zuletzt im Oktober 2017. Eine Frau bugsierte das Ein-Meter-Tier schnell wieder zurück ins Meer.

Neue Pools sind schon in Planung

Zwischenzeitlich gerieten Ocean Pools außer Mode. Auch in Australien bauten viele Städte lieber Hallenbäder, die das ganze Jahr über genutzt werden können.

Schwimmer trotzen in Sydney dem Wind und den Wellen am Bronte Beach Ocean Pool. Immer wieder findet auch ein Hai den Weg in eines der Ocean Pools in Australien. | Bild: Glenn Campbell, dpa

Der neueste Ocean Pool stammt von 1969. Derzeit sieht es aber nach einem Comeback aus: In immer mehr Gemeinden gibt es Projekte für den Bau neuer Pools direkt am Meer.

