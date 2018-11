Schweiz vor 2 Stunden

„Schweizer enthornen ihr Nationaltier“: Eidgenossen sagen Nein zu der Hornkuh-Initiative des Bergbauern Capaul

Kein Erfolg für die Hornkuh-Initiative, die medial große Wellen schlug: Der Schweizer Bergbauer Armin Capaul hat seinen Kampf für mehr Kühe mit Hörnern in der Schweiz verloren. Die Mehrheit der Schweizer will keinen entsprechenden Schutz von Kühen und Ziegen in der eidgenössischen Verfassung. Die Enttäuschung beim Initiator der Aktion ist groß.