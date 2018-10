von Alexander Michel und dpa

Der Klimwandel verändert in immer stärker die Gletscherlandschaften auf der Erde – hier in Europa, aber auch auf weit entliegenen Kontinenten wie Südamerika. Jetzt haben die Forscher in einer Untersuchung der Schweizer Akademie der Wissenschaften auf die Effekte des Hitzesommers 2018 aufmerksam gemacht. Demnach wurden die sowieso schon stark belasteten alpinen Gletscher weiter dezimiert. Die Eismasse der Schweizer Gletscher sei massiv geschrumpft, so die eidgenössischen Wissenschaftler.

An den etwa 1500 Gletschern schätzen die Experten den Verlust auf 1,4 Milliarden Kubikmeter oder 2,5 Prozent im Vergleich zum September 2017. Nur der sehr schneereiche Winter habe eine noch dramatischere Entwicklung verhindert. Insgesamt hätten die Gletscher in zehn Jahren ein Fünftel ihres Volumes verloren.

Rekord-Schneehöhen im vergangenen Winter

„Viele Gletscher sind in den vergangenen Monaten bereits komplett ausgeapert“, sagte der Glaziologe Andreas Bauder. Das bedeutet, dass der Winterschnee auf der gesamten Gletscherfläche schnell wegtaute. Das sei doppelt problematisch, weil der hellere Winterschnee die Sonne gut reflektiert und die darunter liegenden dunkleren Eisschichten vor Sonneneinstrahlung schützt. Zudem sei Winterschnee nötig, damit die Gletscher Rücklagen bilden könnten. Winterschnee, der den Sommer überdauert, wird über Jahre kompakter und dann zu Gletschereis.

Nach Angaben der Akademie wurden im vergangenen Winter teils Rekord-Schneehöhen gemessen. Im Kanton Wallis hätten die Gletscher zu Beginn der Schmelzperiode bis zu 70 Prozent mehr Schnee gehabt als im Durchschnitt der früheren Jahre. In manchen Tälern sei so viel Schnee gefallen wie nur alle 70 Jahre zu erwarten sei. Bis Ende März habe oberhalb von 2000 Metern noch bis zu doppelt so viel Schnee gelegen wie früher. Aber: weil April und Mai extrem warm und trocken waren, seien die Schneefelder rasant schnell ausgeapert, wie der Experte sagt.

Das Sommerhalbjahr von April bis September war das wärmste seit Beginn der Messungen Mitte des 19. Jahrhunderts, schreibt die Akademie. Vor allem habe es wenig Neuschnee gegeben. Auf dem 2540 Meter hohen Weissfluhjoch, wo seit 81 Jahren gemessen werde, sei es an 87 Prozent der Sommertage nicht unter null Grad gewesen. Noch nie habe es dort zwischen dem 17. Mai und 4. September so wenig Neuschnee gegeben wie in diesem Jahr.

Nicht alle Gletscher reagieren gleich

Bei diesen Messungen geht es nicht um die Länge oder Fläche der Gletscher, die ebenfalls stark rückläufig ist. Der flächenmäßig größte und längste Gletscher der Alpen, der Große Aletschgletscher, hat seit Beginn der Messungen 1870 zum Beispiel mehr als 3000 Meter an Länge verloren. Bei diesem Ergebnis geht es um die Eismasse, die jeweils im September gemessen wird. Die Experten bewerten den Zuwachs durch Schnee im Winter und den Verlust durch die Schmelze im Sommer.

Nicht alle Gletscher reagieren gleich auf die klimatischen Bedingungen, wie Bauder erklärt. Wie stark ein Gletscher schrumpfe, hänge auch von Länge, Eisdicke und Neigungswinkel ab. 2017 allerdings gingen praktisch alle der rund 100 in der Schweiz vermessenen Gletscherzungen zurück.

Die durch den Klimawandel herbeigeführte Steigerung der mittleren Temperaturen trifft indes nicht nur die Gletscher in den Alpen, sondern die Eis-Riesen auf der ganzen Erde. "Es ist dramatisch", sagt Olaf Eisen, Glaziologe des Alfred-Wegener-Instiuts (AWI) in Bremerhaven. Eisen hat Gletscher im Himalaya, in Zentralasien, in den Anden, in Alaska und in der Arktis im Blick. Dort hat der Eisverlust ganz andere Dimensionen als in den Alpen. Ein Vergleich: "Der Aletschgletscher", sagt Eisen, "ist im Vergleich zu den Gletschern in Zentralasien ein Winzling".

Eine Besonderheit bei Gletschern in China oder im Hindukusch ist die Abdeckung mit Geröll- und Schutthalden. "Diese bilden zwar eine Art Schutzschicht", sagt der AWI-Experte Eisen. "Aber auch die kann auf Dauer das Abschmelzen nicht verhindern." Die Leidtragenden sind die Menschen, die an den Ufern der großen Flüsse wie etwa dem Ganges wohnen. Sein Wasser kommt vom Himalaya herunter. Geht das im Gletschereis gespeicherte Reservoir zur Neige, trocknen die fruchtbaren Niederungen aus.

Laut Eisen wird die Lage der Bauern in den Anden Südamerikas prekär. Der Rückgang der Gletscher in Peru und Bolivien – wo rund 90 Prozent aller tropischen Gletscher der Erde liegen – hat in den vergangen Jahren an Tempo zugelegt. "Viele Bauern können ihre Felder nicht mehr bewässern und ziehen in die Städte", sagt Olaf Eisen. Die Domino-Effekte des Klimawandels machen sich auch in abgelegenen Regionen der Erde immer klarer bemerkbar.

Wenn der Meeresspiegel steigt

Sturmfluten und Küstenerosion bedrohen viele Unesco-Welterbestätten am Mittelmeer, weil der Meeresspiegel steigt. Bereits jetzt sind laut Forscvhern von den 49 untersuchten Welterbestätten in niedriggelegenen Küstengebieten des Mittelmeers 37 von einer Jahrhundertsturmflut bedroht.

Adria-Raum: Stark gefährdet ist Venedig (Bild), bei dem die Forschder sicher davon ausgehen, dass die Stadt untergeht. Das sei nur eine Frage der Zeit. In Gefahr ist auch die Renaissancestadt Ferrara im Po-Delta und die Basilika von Aquileia. An der Adria-Küste Kroatiens könnte die historische Stadt Trogir und die Kathedrale des Heiligen Jakob in Šibenik betroffen sein. Das bedeutet laut den Wissenschaftlern aber nicht, dass die gesamten Stätten untergehen, sondern es könne auch nur einen Teil der Denkmäler betreffen. | Bild: franke182/stock.adobe.com

Östliches Mittelmeer: Besonders gefährdet sind in dieser Region die antiken archäologischen Stätten von Tyros im Libanon, Pythagorio und Heraion auf der griechischen Insel Samos sowie Ephesos an der türkischen Ägäis-Küste. Dort war der Tempel der Artemis einst eines der sieben Weltwunder. Erhalten ist noch das antike Theater von Ephesos (Bild). | Bild: saiko3p - stock.adobe.com

Westliches Mittelmeer: Hier sind die antiken Ruinen der römischen Stadt Tarraco (Bild) gefährdet, die bei Tarragona liegen. Die Stadt entspang einen monumentalen Bauprogramm der römischen Kaiserzeit unter Augustus. Seit dem Jahr 2000 ist das antike Tarraco Weltkulturerbe. Es umfasst 14 antike Baudenkmäler. | Bild: ©nito - stock.adobe.com

Schutzmaßnahmen: Diskutiert wird immer wieder der Abbau und die Versetzung eines ganzen Kulturdenkmals? In manchen Fällen wie bei der Kathedrale von Šibenik in Kroatien (Bild) ist das sogar möglich. Die Forscher halten es aber für keine gute Option, da die Bauten stark mit der ihrer Lage verbunden sind und viele genau deshalb so reizvoll und wichtig sind. Zudem wäre eine Versetzung bei sehr großen archäologischen Anlagen gar nicht möglich. | Bild: Yuri Cortez/AFP

