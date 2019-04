von Stephan Brünjes

Alles beginnt mit einem Blumenstrauß und einem Wutanfall. Den Blumenstrauß hat Lara gepflückt – für ihre Mama. Doch die sieht nur ungelenk abgerupfte Narzissen in der Hand ihrer achtjährigen Tochter und fährt aus der Haut: „Das darf ja wohl nicht wahr sein – meine schönsten Garten-Blumen, du spinnst wohl!“

Lara ist einen Moment lang verdattert, dann reichlich verstört. Und ihrer Mutter tut es im selben Moment furchtbar leid. Lara wollte ihr doch eine Freude machen. Und hat sich dafür gezielt diese leuchtend gelben Blumen ausgesucht. Als Laras Tränen in Mamas tröstendem Arm getrocknet sind, sagt die Achtjährige trotzig-selbstbewusst: „Ich will mein eigenes Beet haben, damit ich dir immer meine Blumen pflücken kann!“ „Ich auch“, ruft ihr sechsjähriger Bruder Luis aus der Sandkiste.

Turbopflanzen kommen gut an

Gesagt, geplant: Groß genug sind die beiden, also versuchen ihre Eltern es zunächst mit einem übersichtlichen „Handtuch-Beet“: Drei Meter lang, zwei Meter breit, geteilt in zwei Dreiecke mittels eines diagonalen Plattenweges, damit die Kinder so alle Pflanzen gut erreichen können und dabei nichts kaputt trampeln. Guter Rat von Freunden: Ein reines Blumen-Beet wird Kindern schnell langweilig. Um die kleinen Gärtner bei Laune zu halten, müssen Obst und Gemüse hinein.

Damit beides gut gedeiht, kommt das Beet an einen sonnigen Platz, mitten auf den Rasen. Es muss zunächst richtig umgegraben werden, da ist volle Eltern-Power nötig, denn das schaffen Kinderarme nicht. Aber hinterher die groben Klumpen klein harken, dabei helfen Lara und Luis schon prima mit. Dann die Fingerprobe: Luis kann seinen Daumen leicht in die Erde bohren, also ist sie locker genug, damit auch Pflanzenwurzeln sich gut darin ausbreiten können.

Möhren brauchen Schatten, um zu wachsen. Die Gärtner hingegen vor allem Geduld. | Bild: Diyana Dimitrova / Mirko Graul / Elena Petrova - stock.adobe.com

Noch wichtiger aber als unterirdische Wachstumsraten sind oberirdische: Kinder wollen schnell etwas sprießen sehen und nicht wochenlang nach dem Verbuddeln von Blumenzwiebeln auf eine braune Beet-Brache schauen. Darum müssen vor allem Turbo-Pflanzen ins Beet. Zucchini etwa, die im Topf auf der Fensterbank schon mal vorgezogen wurden. Die Kinder setzen sie in kleine Mulden ins Beet, drücken die Erde rund um den Wurzelballen fest, Wasser aus der Gießkanne drauf, fertig.

Der Weg zum Kleinbauern

Nun ist jeden Morgen vor der Schule „Beet-Visite“ angesagt, denn manchmal legen Zucchini über Nacht einen halben Meter zu. Gleich daneben ein spannendes Wettrennen: Sowohl Lara als auch Luis haben einen Sonnenblumensamen in 30 Zentimeter Abstand eingepflanzt und jeder fiebert nun, welche der beiden leuchtend gelben Pflanzen schneller wächst und am größten wird. Als Laras um zehn Zentimeter höher ist, geht Luis zum hemmungslosen Dünge-Doping über und verpasst dem Stamm seiner Sonnenblume einen Wadenwickel aus Kompost. Nur mit Mühe kann er überzeugt werden, dass dadurch sein Sonnenblumen-Stamm abfaulen kann.

Sonnenblumen wachsen schnell und brauchen dafür viel Platz im Beet. | Bild: Diyana Dimitrova / Mirko Graul / Elena Petrova - stock.adobe.com

Nach ihren ersten erfolgreichen Feldversuchen auf der eigenen Scholle fordern emsige „Kleinbauern“ meist ihre Unabhängigkeit – zumindest bei den Produktionsmitteln: eigene Gartengeräte sollen her. Ein Wunsch, der Eltern meist entgegenkommt, denn neuerdings sind dauernd ihre kleine Beetschaufel, der praktische Zwiebelpflanzer und die Gießkanne in Kinderhänden. Also ab ins Gartencenter.

Dort zeigen die netten Verkäufer mit den grünen Schürzen nicht nur, was eine richtige Harke ist, sondern haben alles für Bonsai-Gärtner: Mini-Schaufeln und andere Gartengeräte mit kurzen Stielen, Gießkannen, praktische Gartenschuhe zum Rein- und Rausschlüpfen und – ein Muss – die Gartenhandschuhe. Und damit die beiden sie zuhause auch gleich überstreifen, gibt ihnen der Gartencenter-Chef noch die Idee mit dem Kresse-Herzen mit: Papp-Schablone in Herzform basteln, ins Beet setzen, Kresse-Samen in die Schablone streuen, mit der Sprühflasche anfeuchten, und wenige Tage später wächst ein grünes Herz im Beet.

Wer gärtnert, lernt dazu

Das macht Lust auf mehr. Da ist noch Platz im Beet – für Pfefferminze, Schnittlauch und Zitronenmelisse. Anspruchslose Pflanzen, die man ruhig beim Gießen mal vergessen darf, aber der ganze Stolz der Kinder, wenn sie was davon abschneiden und dem sonntäglichen Salat die besondere Note geben. Doch eines Morgens das böse Erwachen. Vor der Schule ein schneller Blick nach den Erdbeeren: Sie sind gerupft und zerfetzt – kurz: am Boden zerstört, genauso wie die Kinder. „Wer war das?“ ruft Lara empört. Schnell sind Schnecken als Schuldige gefunden, und Laras und Luis’ Mutter zeigt ihren Kindern, was die räuberischen Kriecher noch lieber mögen: Eine flache Schale mit Zuckerwasser oder Bier.

Erdbeeren sind die Lieblingsfrüchte der Kinder, aber auch von Vögeln und Schnecken. | Bild: Diyana Dimitrova / Mirko Graul / Elena Petrova - stock.adobe.com

Spätestens nach diesem Schnecken-Angriff ist klar: Die beiden Kinder fühlen sich verantwortlich für ihr Beet. Ein wichtiger Lerneffekt beim Gärtnern. Aber nicht der einzige: Feinmotorik beim Einpflanzen, Geduld, wenn Pflanzen nicht im Blitztempo gedeihen oder Verständnis für das Zusammenspiel von Erde, Pflanzen und Gartentieren sind weitere Gründe dafür, Kinder ans Gärtnern heranzuführen. Mehr als in so mancher Bio-Stunde lernen sie hier darüber, wie die Natur tickt.

Lara und Luis vergessen ihr Beet auch mal eine Woche lang. Das ist völlig normal, macht nichts und war schon im allerersten Schrebergarten so: Der wurde nicht wie vielfach behauptet, von Herrn Dr. Daniel Gottlob Moritz Schreber gegründet, sondern lediglich nach ihm, dem Arzt und Naturheilkundler benannt. Ein Schulgarten war es, angelegt 1864 in Leipzig mit dem Ziel, dass Kinder darin das Gärtnern lernen sollten. Doch die Schüler ließen ihn schon nach kurzer Zeit verwildern. Deshalb übernahmen Eltern das Kommando, teilten die Fläche in Parzellen und machten daraus die ersten Schrebergärten.

Schutz vor Giftpflanzen Etwa 8000 Mal kommt es pro Jahr zu Pflanzenvergiftungen bei Kindern, besonders häufig bei den Zwei- bis Dreijährigen. Doch die meisten Fälle enden harmlos, nur ein bis zwei Prozent tödlich. Trotzdem sollten Eltern ihren Garten giftfrei halten – sowohl bei den Pflanzen als auch bei den Pflanzenschutzmitteln. Auf der Internetseite www.giftpflanzen.com sind vom „Abführenden Geißklee“ bis zur „Zypressenwolfsmilch“ Hunderte giftiger Pflanzen präzise beschrieben und in ihrer Giftigkeit klassifiziert. Bei Verdacht auf Vergiftung am besten sofort einen Arzt oder eine Klinik kontaktieren, aber dem Kind auch viel zu trinken geben. Keinesfalls jedoch das Kind zum Erbrechen bringen, da in diesem Falle eine weitere Verätzung der Speiseröhre durch das Erbrochene droht. (brj)