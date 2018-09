Frau Speidel, Sie scheinen auf mindestens vier Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Filme, Theater, Bücher, soziales Engagement – wie schaffen Sie das alles?

Sind es nur vier? (Sie lacht.) Indem man sich gut strukturiert und zwischendurch immer wieder Zeiten gönnt, die einem selber gehören, und wenn es nur eine halbe Stunde ist. Ich bin ein guter Ab-Arbeiter. Da bleiben manchmal auch Dinge liegen, weil ich erst etwas anderes machen muss. Aber manchmal ist es ein bisschen grenzwertig, weil so viel auf einmal kam, etwa wegen des zweiten Hausbaus für „Horizont“. Das neue Haus ist immer noch nicht ganz fertig, aber das ist ganz normal beim Bauen.

Was hat Sie damals bewogen, dieses Hilfsprojekt ins Leben zu rufen? Sie hätten ja wie andere Menschen auch sagen können: Da ist der Staat zuständig.

Ich sehe mich und Horizont als effektive Ergänzung zur sozialen Arbeit, die der Staat erbringt. Ehrenamt hat Vorbildfunktion und erweitert den eigenen Horizont.

Wird die Not in Deutschland größer, dass man solche privaten Initiativen braucht?

Also, kleiner wird sie auf keinen Fall. Wir werden sehen, was Merkel und Co. zustande bringen. Mir ist angst und bange. Nicht alle Bereiche sind darauf vorbereitet, was mit den Flüchtlingen auf uns zukommt. Das ist ein riesiges Problem, das lange unterschätzt wurde. In öffentlichen Einrichtungen mahlen die Mühlen einfach sehr langsam, bei uns sind die Wege kürzer. Wir müssen natürlich schon auch rückfragen, etwa beim Wohnungsamt, aber die Not ist unendlich groß.

Ihr Projekt unterstützt in erster Linie obdachlose Frauen und Kinder. Sind das meist Frauen, die von ihrem Partner geschlagen wurden?

Wir sehen viel. Wohnungsnot, persönliche Nöte, das hört nicht auf. Die Armut, die Hilflosigkeit, die Aussichtslosigkeit, Erniedrigungen, das sind Dinge, die Familien plattmachen, weil sie nicht wissen, wie sie da rauskommen sollen. Das Haus 1 ist die Auffangstation für Frauen, die in Not sind. Viele haben Gewalt-erfahrungen, oft auch die Kinder. Entweder sie kommen über die Polizei oder den Notruf oder übers Wohnungsamt. Zuerst besprechen wir den Fall. Was ist passiert, wo setzen wir die Hilfestellung an, was ist oberste Priorität, wie ist es mit der Schule? Wir klären, ob die Frau Anspruch auf Wohngeld hat, ob wir Platz haben oder sie anderweitig unterbringen müssen. Wenn sie zur Ruhe gekommen sind, kann man dann versuchen zu helfen, indem man Vertrauen aufbaut. Im Wohnprojekt gibt es eine eigene Kita, eine Hausaufgabenbetreuung für Kinder, Kunsttherapie und Unterstützung für die Frauen, um wieder auf eigenen Füßen stehen zu können – auch Deutsch- und Integrationskurse sowie Unterstützung bei Bewerbungen.

Wie lange sind die Frauen dann da?

Unterschiedlich. Anderthalb Jahre sind das Minimum. Weil viele Frauen einfach lange Zeit brauchen, um ihr Leben neu aufzubauen.

Jeder Mensch geht ja durch Lebenskrisen, seien sie beruflich oder privat. Wie kommen Sie da wieder raus?

Wie jeder normale Mensch. Durchgehen und versuchen, auf einen grünen Zweig zu kommen. Ich leb mein Leben, und wenn es eine Krise gibt, geht die auch wieder vorüber. Dass ich da drin versinke, das war noch nie, das ist nicht mein Ding.

Der erste Film, den ich mit Ihnen gesehen habe, war „Fleisch“, ein Film über Machenschaften bei Organspenden. Sie haben später noch viel anderes gemacht, Filme und Serien. Auf was sind Sie besonders stolz?

Ich hatte die große Chance, viel zu zeigen von meinem Talent, ob im Fernsehspiel oder in einer Serie. Ich habe immer wieder Themen angepackt. Ich spiele alles mit dem gleichen Einsatz, egal ob es ein Theaterstück oder ein Fernsehspiel ist. Insofern bin ich mit allem, was ich die letzten 30 Jahre gemacht habe, zufrieden. Stolz ist das falsche Wort. Ich versuche, mein Leben mit meinen Begabungen zu leben, wie ich denke, dass es für mich gedacht ist. Ich bin froh, dass man mir keine Hindernisse in den Weg stellte. Ich konnte mich ausleben und das werde ich immer tun.

Was machen Sie, wenn Sie sich erholen wollen?

Ich nehme mir Zeiten, die ich Urlaub nenne. Zum Beispiel habe ich Urlaub, wenn ich morgens um halb acht auf mein Fahrrad steige, an einen See radle und schwimmen gehe. Das mache ich derzeit andauernd, weil gerade so schönes Wetter ist. Oder ich gehe in meinen Garten und erledige alles von dort aus. Oder ich treffe mich mit Freunden – oder ich mache Yoga.

Was raten Sie Frauen angesichts des immer weiter zunehmenden Schönheitswahns und glatt gebügelter Gesichter, vor allem in Schauspielerkreisen?

Meine Oma war nicht geliftet, meine Mama ist nicht geliftet. Ich finde das ganz furchtbar. Jede Falte in meinem Gesicht entspricht dem, was das Leben ausmacht. Ich achte auf mich. Operationen kann man nicht rückgängig machen. Wenn Du einmal anfängst, dann passt der Rest des Körpers nicht mehr dazu. Ich musste nie auf den OP-Tisch. Niemand musste in mich reinschneiden, ich hatte keine Unfälle und keine schlimmen Erkrankungen. Und dann freiwillig in eine Operation begeben? Nein, das ist Wahnsinn. Man riskiert Infektionen oder bei Brustimplantaten gar Krebs! Keiner ist perfekt.

Sie haben gesagt, Sie achten auf sich. Wie sieht das aus?

Ich achte darauf, dass es mir mental gut geht. Denn sonst kommt alles Andere auch ins Wanken. Ich achte darauf, mit wem ich mich umgebe. Menschen mit negativer Energie vermeide ich. Das muss man für sich sehr genau beachten, sonst können schlimme Dinge entstehen.

Zur Person Jutta Speidel , Jahrgang 1954, wurde in München geboren. Sie arbeitet seit jungen Jahren als Schauspielerin, im Theater und schreibt Bücher. Bekannt ist sie vielen Deutschen aus ihrer Rolle als Schwester Lotte in der Serie „Um Himmels Willen“ oder aus dem Film „Wir haben gar kein Auto“. Sie hat zwei erwachsene Töchter.

Hilfsverein "Horizont" für Frauen und Familien in Not: www.horizont-muenchen.org ;

