Mit 75 Jahren ist der Schlagersänger Costa Cordalis am Mittwoch gestorben. Wir blicken auf einige Momente aus seinem Leben zurück. Mit dabei: Fotos aus dem gemeinsamen Familienurlaub, von Auftritten und auf dem roten Teppich.

Bild: Peter Becker, dpa

August 1971: Der 27-jährige Costa Cordalis präsentiert in Ober-Erlenbach (Hessen) eine Langspielplatte zugunsten der Welthungerhilfe, auf der einer seiner Hits zu hören ist.

Bild: Heinz Wieseler, dpa

April 1972: Mit einigen seiner Musikinstrumenten sitzt er im Garten seines Reihenhauses in Heusenstamm bei Frankfurt am Main. Der Durchbruch gelang ihm in den folgenden Jahren mit einer Frauen-Trilogie: Carolina (1973), Anna Lena (1974) und Anita (1976) machten Cordalis auch dank Auftritten in Dieter Thomas Hecks „Hitparade“ und Ilja Richters „Disco“ schnell zur Kultfigur der Schlagerszene. Insgesamt verkaufte Costa Cordalis im Laufe der Jahre mehr als zehn Millionen Tonträger.

Bild: Istvan Bajzat, dpa

Juli 1979: Cordalis, inzwischen 35, sitzt mit seiner Gitarre an der Küste der griechischen Insel Korfu.

Bild: Istvan Bajzat, dpa

August 1979: Der in Griechenland geborene deutsche Schlagersänger einen Tag später während des Urlaubs auf Korfu. Mit dabei: Sohn Lucas (links), Ehefrau Ingrid (rechts) und vorne die Töchter Angeliki (links) und Eva. Fast 50 Jahre war Cordalis mit seiner Frau verheiratet. Seit 2015 war er zudem Opa der kleinen Sophia, der Tochter von Daniela Katzenberger und Sohn Lucas.

Bild: Wolfgang Kluge, dpa

Januar 1996: Der Sänger des Liedes „Anita“ bei einem Auftritt in Chemnitz.

Bild: Tom Maelsa, dpa

August 2001: Gemeinsam mit seinem Sohn Lucas (links) singt er auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin.

Bild: Soeren Stache, dpa

Januar 2006: Costa Cordalis bei der Premiere des Films „Sommer vorm Balkon“ im Kino International in der Hauptstadt.

Bild: Fredrik Von Erichsen, dpa

Juli 2014: Der mittlerweile 70-Jährige bei der Premiere des Stückes der Nibelungen-Festspiele „Hebbels Nibelungen – born this way“ in Worms. An seiner Seite: Tochter Angeliki, genannt „Kiki“, und Sohn Lucas. Im selben Jahr gewährte er private Einblicke in sein Leben, als er unter dem Titel „Der Himmel muss warten“ seine Autobiografie publizierte. „In der Boulevardpresse muss ich mich ständig gegen irgendwelche Anfeindungen wehren“, schrieb Cordalis in dem Buch.

Bild: Marius Becker, dpa

Juli 2015: Der Schlagersänger bei der RTL-Show „Ich bin ein Star – Lasst mich wieder rein!“. 2004 gewann er als Erster die Dschungelshow „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Dadurch wurde er zum Dauergast auch in anderen TV-Sendungen. Das habe ihm „rund eine halbe Million Euro in die Kasse gespült“, gab „König Costa“ offen zu.