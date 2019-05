Das Hauptproblem bei solchen Vorfällen etwa in Österreichs Gebirge ist, dass Einsätze der Bergretter nicht durch die Sozialversicherung gedeckt sind. So müssen Alpinisten ohne Versicherung selbst in die Tasche greifen - und das kann schnell viele Tausende Euros kosten. Auch in der Schweiz, in Frankreich und in Italien kann eine Bergung teuer werden.

Beispiel Österreich: Ein Helikoptereinsatz kostet rund 90 Euro pro Minute. Die Bergrettung verlangt abhängig von den Verhältnissen und der Schwierigkeit des Geländes zwischen 150 und 400 Euro pro Stunde. Für eine oft lange Rettungsaktion können so leicht 20 000 Euro zusammenkommen.

Vor diesen hohen Spesen können sich Wanderer und Skifahrer mit Versicherungen und Mitgliedschaften schützen. Wer etwa den österreichischen Alpenverein, die Naturfreunde oder die Bergrettung mit einem jährlichen Beitrag zwischen 24 und 57 Euro unterstützt, bekommt Bergungskosten zwischen 15 000 und 25 000 rückerstattet. Der Schutz des Deutschen Alpenvereins (DAV) kostet 45 bis 90 Euro und gilt nicht nur in Österreich, sondern weltweit.

Bei besonders fahrlässigem Verhalten kann die Versicherung aber schon mal streiken. Im Jahr 2013 schrieben zwei Holländer in ein Gipfelbuch, dass sie «den Helikopter nehmen», um zurück ins Tal zu kommen. Den 2300 Euro teuren Hubschaubereinsatz, den sie auslösten, mussten sie dann selbst zahlen.

Grundsätzlich empfiehlt sich bei Reisen ins Ausland eine Auslandsreise-Krankenversicherung. Diese übernimmt Unfallkosten im Gebirge bis zu einer Höhe von rund 10 000 Euro, wie Bianca Boss vom Bund der Versicherten erklärt. Wichtig ist aber: Die Versicherung zahlt nicht, wenn ein Wanderer nicht wirklich verunfallt, sondern bloß den Hubschrauber ruft, weil er sich verkalkuliert hat und zu erschöpft für den Abstieg ist. Das kommt in den Alpen in der Hochsaison relativ häufig vor. (dpa)