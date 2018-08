Herr Friedrich, Sie haben eigentlich Jura studiert, sind Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei in Frankfurt am Main, wie kamen Sie zur Zauberei?

Als vierjähriger Bub habe ich das erste Mal einen Zauberer im Zirkus gesehen und war total fasziniert. Kurz darauf hatte ich meinen ersten Zauberkasten und habe auf Mamas Dachboden Kugeln schweben und verschwinden lassen. Mein Vater war Pilot und hat mir immer wieder besondere Tricks aus Magier-Shops aus New York mitgebracht – damit habe ich die ganze Nachbarschaft unterhalten.

Was fasziniert Sie so an Magie und Zauberei?

Menschen zum Staunen zu bringen, ist etwas Großartiges, es weckt ganz besondere Emotionen, die in unserer logischen Erwachsenen-Welt leider oft zu kurz kommen. Ich entführe meine Zuschauer gerne für einen Abend in die verspielte Welt der Fantasie.

Sehen Sie einen besonderen Trick in unserem Video:

Was genau ist Mentalmagie?

Dabei geht es eben nicht um den klassischen Hase-aus-dem-Hut-Trick. Es geht um Gedankenlesen und Manipulation. Ich liebe diese Art der Magie, weil sie so stark ist. Sie verblüfft Menschen und erschüttert sie manchmal sogar in allem, an das sie bisher geglaubt haben. Das ist so viel spannender als Jungfrauen zu zersägen.

Sie erraten Wunschgetränke von Zuschauern im Publikum, willkürliche Worte, die Menschen im Kopf herumschwirren. Mit übersinnlichen Kräften soll das aber nichts zu tun haben. Was steckt dann dahinter?

Neben der klassischen Zauberkunst spielen hier auch Psychologie und Menschenkenntnis eine große Rolle: Ich lese Reaktionen in Körpersprache, Mimik und Tonfall. Schon die kleinste Zuckung kann eine Bedeutung haben. Außerdem achte ich auf Alter, Geschlecht und Kleidungsstil und kann so Vorlieben, Wünsche und Geschmack meines Gegenübers gut einschätzen. Verbunden mit der richtigen Fragetechnik, kann ich so fast alles herausfinden, ohne dass mein Gegenüber das bewusst merkt.

Worauf kommt es bei der Fragetechnik an?

Dabei geht es um Suggestion, also um die Beeinflussung oder Manipulation meines Gegenübers. Durch das Abklopfen verschiedener Fragen, provoziere ich bestimmte körperliche Reaktionen und kann die Gedanken besser lesen. Mein Bauchgefühl hilft mir bei der Einordnung. Aber es gehören natürlich auch Tricks dazu, die ich nicht verraten kann – das ist Magier-Ehrensache!

Das klingt spannend. Klappt das auch im Alltag?

Ja, versuchen Sie das mal bei Ihrem Partner, wenn das nächste Mal eine Diskussion um den Kinofilm ansteht, den Sie gemeinsam besuchen wollen: Fragen Sie nicht ‚In welchen Film sollen wir gehen?’, sondern: ‚Du hast doch nichts dagegen, wenn wir in Film X gehen, oder?’ – das klappt in der Regel, weil der Partner das Gefühl hat, noch die Wahl zu haben, er den Satz aber schon selber in Gedanken mit dem Wort ‚Nein’ zu Ende führt.

Hat er aber nicht. Ist diese Art der Manipulation nicht fies?

Nein, vor allem verhindert es Streit um Entscheidungsmacht. Außerdem klappt das ohnehin nur, wenn sich der Partner nicht komplett gegen den Film sträubt.

Wie reagieren Sie, wenn mal ein Trick auf der Bühne schiefgeht?

Mit zunehmender Erfahrung passiert das zum Glück seltener. Aber ich habe immer einen Plan B im Ärmel. Mit Witz und Comic kann man zudem viel überspielen – manchmal merken es die Zuschauer gar nicht oder wir lachen gemeinsam über Fehler.

Wann können Sie die Gedanken des Gegenüber nicht lesen?

Wenn sich der Zuschauer komplett dagegen sträubt, total dicht macht, ist es fast unmöglich. Falsche Angaben oder Lügen beim Frage-Antwort-Spiel kann ich dagegen enttarnen: Ein abgewandter oder starrer Blick und ausgeschmückte Antworten in der dritten Form, ohne Ich-Bezug, entlarven Lügner schnell.

Patzer hin oder her: In dem Kunststück „Mona Lisas Lächeln“ fehlt in einem riesigen Puzzle das Lächeln der Dame, Sie lassen es von einem Zuschauer aus 1500 unterschiedlichen Teilen ziehen. Der Trick funktioniert und hat 1999 sogar den weltberühmten David Copperfield auf Sie aufmerksam gemacht. Wie fühlt sich das an?

Als das Handy geklingelt hat und Copperfield dran war, dachte ich, das sei die versteckte Kamera. Das war schon total verrückt! Er hat meinen Trick gekauft und hatte ihn auf seiner eigenen Tour im Programm. Das habe ich mir dann voller Stolz auch in Amerika live angeschaut. Wir haben auch heute noch Kontakt und tauschen uns aus.

Ganz schön erfolgreich! Warum haben Sie trotzdem Jura studiert und arbeiten auch heute noch, wenn Sie nicht auf Zauber-Tour sind, als Anwalt?

Meine Eltern haben mich immer unterstützt, nach dem Abitur sollte ich schon erst mal etwas Anständiges lernen – also habe ich Jura studiert. Mir machen heute beide Berufe Spaß, der Büroalltag in der Kanzlei ist ein ruhiger Ausgleich zu den über 50 großen Shows auf der ganzen Welt. Oft bin ich monatelang nur in Autos, Flugzeugen und Hotels – da tut ein fest verwurzelter Schreibtisch im stillen Kämmerlein auch mal gut.

Wie passen die Tätigkeit als seriöser Anwalt und die Mentalmagie zusammen, was nehmen Sie aus dem einen Bereich jeweils für den anderen mit?

Jeder meiner Tricks beginnt mit einer Ziel-Vision, die ich erreichen will und auf die ich monatelang methodisch hinarbeite. Deshalb geht es in beiden Disziplinen darum, einen Fall zu lösen.

Gewinnt man mit Mentalmagie jeden Prozess?

Das wäre schön! Sie hilft sicher dabei Anwälte, Richter und Angeklagte besser einschätzen zu können, aber rechtliche Sachlagen sind unveränderbar. In der Magie ist hingegen nichts unmöglich.

Vom Dachboden auf die großen Bühnen – Ihre Zauberkunst verwirrt, begeistert und verzaubert mittlerweile jährlich Hunderttausende Zuschauer. Wie denkt Ihre Mutter heute darüber?

Sie ist meine Büroleiterin, managed viel rund um Auftritte und Pressearbeit und platzt fast vor Stolz!

Fragen: Sira Huwiler

Zur Person Nicolai Friedrich, 41, wurde 1976 in Offenbach bei Frankfurt am Main geboren. Schon in seiner Kindheit zauberte er mit klassischen Trickkästen, eignete sich über die Jahre Zusatzwissen in Psychologie, Körpersprache und Hypnose an. Seit über 26 Jahren steht Nicolai Friedrich als Zauberer und Mentalmagier erfolgreich auf der Bühne auf der ganzen Welt. Sein aktuelles Programm heißt "Magie – mit Stil, Charme und Methode". 1998 bekam er in Las Vegas den "Sarmoti Award" von Siegfried und Roy verliehen. 1999 kaufte ihm der wetbekannte Magier David Copperfield den selbst entwickelten Puzzle-Trick "Das Lächeln der Mona Lisa" ab. 2009 wurde Friedrich in Peking zum "Weltmeister der Mentalmagie" gekürt. Wenn er nicht gerade als Illusionist auf der Bühne steht, arbeitet er als Rechtsanwalt für Medienrecht in seiner eigenen Kanzlei in Frankfurt am Main.

Im Internet: http://nicolai-friedrich.de (sih)

