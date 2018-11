Polizei-Autos rammen Mopeds bei voller Fahrt, liefern sich Verfolgungsjagden durch Londons Straßen und schrecken selbst nicht davor zurück, den Wagen auf den Gehsteig zu lenken, um die Rollerfahrer zum Sturz zu bringen: Videosequenzen solcher Aktionen hat nun ausgerechnet die Polizei der britischen Metropole veröffentlicht. Als Abschreckungsmaßnahme. Denn mit den brutal wirkenden Aufnahmen – einmal fliegt ein Fahrer meterweit durch die Luft – will Scotland Yard das große Problem der von der Presse auf Moped-Gangster getauften Diebe in den Griff bekommen.

Auch dieser Dieb wird von dem Wagen der Polizei rabiat gestoppt. | Bild: Metropolitan Police London

Die werden immer dreister und haben sich oft in Banden organisiert: Sie reißen Passanten im Vorbeifahren das Handy aus der Hand oder klauen in Sekundenschnelle die Tasche vom Arm der überraschten Opfer. Allein in diesem Jahr wurden bis Ende Oktober bereits 12 419 Angriffe angezeigt. Sogar den britischen Innenminister Sajid Javid hat es vor einigen Jahren erwischt.

Die Strategie hat Erfolg

Doch die Strategie des „taktischen Kontakts“ zeigt offenbar Wirkung. Seit die rabiate Methode angewandt wird, seien die mit einem Moped verübten Delikte im Jahresvergleich um 36 Prozent zurückgegangen, hieß es. So zählten die Behörden in den ersten zehn Monaten 2017 noch 19 455 Übergriffe. In der Vergangenheit hatten die Polizisten häufig Angst vor Disziplinarmaßnahmen oder davor, ihren Job zu verlieren, wenn sie die Diebe mit hoher Geschwindigkeit vom Roller drängten. Nicht selten warfen die meist jugendlichen Täter zudem ihre Helme weg im Glauben, so verschont zu bleiben.

Video: Metropolitan Police Service London

Polizei hofft auf Abschreckung

Doch die Regierung hat mit einer Gesetzesänderung im Mai dieses Jahres für eine neue rechtliche Absicherung der Beamten gesorgt. Seitdem nimmt die städtische Polizei auch jene ins Visier, die „gefährlich fahren, ihre Helme ablegen und sich maskieren in der Annahme, dass dies eine Verfolgung und Erfassung verhindert“, so eine Sprecherin der Metropolitan Police. . Die zum Einsatz kommenden sogenannten „Scorpion“-Einheiten seien speziell für die Methode ausgebildet, um Personenschäden zu verhindern und die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten. Angeblich habe es bislang noch keine schweren Verletzungen gegeben. Trotzdem ist die beinahe brutale Taktik in der Bevölkerung umstritten.

Die Ordnungshüter hoffen, mit der Veröffentlichung des Videomaterials ihren harten Kurs und die unnachgiebige Haltung im Kampf gegen die Kriminellen unter Beweis zu stellen – damit jeder potentielle Scooter-Dieb zwei Mal darüber nachdenkt, ob er wirklich wie in einem Action-Film von einem Polizeiwagen gerammt und über die Straße geschleudert werden will.