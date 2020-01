Nein, für ein Königsdrama à la Shakespeare reicht Harrys Manöver nicht. Für eine ordentliche Tragödie fehlt seinen Plänen wirklich alles. Die Queen ist weise. Sie gibt der jungen Familie frei und genehmigt den unbezahlten Work-and-Travel-Aufenthalt.

Alles keine Langweiler

Der Monarchie in Großbritannien wird diese Prinzenrolle nicht schaden.

Die „Firma“ Windsor ist kein Haufen von Langweilern, sondern wird durch die Gleichzeitigkeit von mütterlicher Ordnung und hochgeborenem Chaos etwas Besonderes. Hier die Queen, eisern wie ihre Ahnfrau Victoria – dort die liebenswerte Verwandtschaft, darunter Ausreißer, Käuze und Pferdenarren.

Sie hat ihren Prinzen am Wickel

Die Briten lieben das, sonst würden sie diese Familie nicht hofieren. Ob das Experiment gutgeht, steht auf einem anderen goldenen Blatt. Herzogin Meghan hat ihren Harry fest am Wickel. Wie will der Prinz Geld verdienen? Seinen Beruf als Offizier und Hubschrauberpilot kann er in Kanada kaum ausüben. Also muss Meghan Kasse machen. Die Monarchie wird auch das überleben.