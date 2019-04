Hamburg vor 1 Stunde

Polizei stoppt zum zweiten Mal Goldfolien-Porsche

Wie erreicht man für sein Luxusauto das Maximum an Aufmerksamkeit? Ein 31-Jähriger in Hamburg entschied sich für die Variante «Gold-Nugget». Lange konnte er sich allerdings nicht an der blendenden Erscheinung seins Gefährts erfreuen.