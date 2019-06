Insgesamt 82 Gegenstände aus dem Besitz von Tennis-Legende Boris Becker werden in einer etwa zweieinhalbwöchigen Online-Auktion zwangsversteigert. Sie sollte noch am Montagabend (18.30 Uhr MESZ) starten und wird am 11. Juli mit dem Verkauf an die Höchstbietenden enden. Das teilte das britische Auktionshaus Wyles Hardy & Co in Hemel Hempstead bei London der Deutschen Presse-Agentur mit.

Die Wimbledon-Trophäe die der ehemalige Tennisstars Boris Becker für seinen Sieg 1985 und 1986 erhalten hat (undatierte Aufnahme). 82 Trophäen und Erinnerungsstücke sollen ab 24.06.2019 online beim Auktionshaus Wyles Hardy & Co versteigert. | Bild: (Wyles Hardy & Co)

Becker war im Juni 2017 von einem britischen Gericht für zahlungsunfähig erklärt worden. Zahlreiche Gegenstände sollten daraufhin von dem Auktionshaus meistbietend versteigert werden, um Geld für die Gläubiger einzutreiben. Dazu gehörten beispielsweise Pokale, Medaillen und Tennisschläger, aber auch Persönliches wie Uhren und ein Paar Socken des 51-Jährigen.

Der Ring den der ehemalige Tennisstars Boris Becker 2003 mit der Aufnahme in die International Tennis Hall of Fame erhalten hat (undatierte Aufnahme). | Bild: (Wyles Hardy & Co)

Der dreifache Wimbledon-Sieger sah durch die Versteigerung seine Würde verletzt. Beckers Anwälte hatten die Auktion Ende Juni 2018 daher in letzter Minute durch eine einstweilige Verfügung gestoppt.

London Ende eines bizarren Spiels: Boris Becker besteht nicht mehr auf Immunität Das könnte Sie auch interessieren

Die Bambi-Trophäe mit der der ehemalige Tennisstars Boris Becker 1985 als "Mann des Jahres" ausgezeichnet wurde (undatierte Aufnahme). | Bild: (Wyles Hardy & Co)

Danach gab der Ex-Tennisstar an, er genieße diplomatische Immunität und könne daher nicht belangt werden – er sei zum Sport-Attaché in der EU-Vertretung der Zentralafrikanischen Republik berufen worden. Das Außenministerium des bitterarmen Staates widersprach dem jedoch.

Schließlich erklärte Becker im vergangenen Dezember, er mache seinen Diplomatenstatus nicht länger geltend. Das Konkursgericht verlängerte den Insolvenzstatus Ende 2018 auf unbestimmte Zeit. Zu der Misere um seine finanziellen Verhältnisse kam auch noch die Trennung von seiner Ehefrau Lilly nach neun Ehejahren hinzu. (dpa)