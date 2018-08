Sich mit gutem Gewissen, ökologisch vertretbar und mit einem herrlichen Ausblick auf eine der berühmtesten Kathedralen der Welt erleichtern – das ermöglicht Paris Männern, die ein dringendes Bedürfnis haben, aber keine Toilette finden. Mit dem Aufstellen eines vierten Öko-Pissoirs unter freiem Himmel, nämlich am Seine-Ufer gegenüber der Kathedrale Notre-Dame, will sich die Stadt als Vorreiterin in Sachen öffentliche Hygiene positionieren.

Gerade unter Brücken zieht oft ein beißendes Urinaroma in die Nase, das der so Metropole einen irritierenden Beigeruch verleiht. Seinem Harndrang öffentlich an einer Straßenecke nachzugeben, kann zwar mit einer Geldbuße von 68 Euro geahndet werden; doch das schreckt viele nicht ab. Diesem Ärgernis setzt die Stadt nun das „Uritrottoir“ entgegen, eine Wortmischung aus Urinal und Trottoir (Bürgersteig): Die Körperflüssigkeit läuft in einen roten Plastikbehälter, in dem Stroh und Späne ausgelegt sind. Darüber befindet sich ein Blumenkasten, aus dem wohlriechende Pflanzen wie Thymian und Rosmarin wuchern. Ein Strohfilter neutralisiert laut dem Erfinder-Unternehmen Faltazi unangenehme Gerüche. Aufgenommen werden können bis zu 240 Liter, was 600 Toilettengängen entspricht.

Den Anwohnern stinkt es

Stellte das Rathaus die ersten beiden Öko-Pinkeltöpfe im Februar 2017 am Bahnhof Gare de Lyon auf, so steigert sich nun die Aufmerksamkeit für die Öko-Pissoirs durch prominentere Standorte an der Seine. Das sorgt für lautstark geäußerten Unwillen einiger Anwohner. Françoise gehört zu ihnen, die die knallroten Behälter „wahrlich nicht ästhetisch“ findet.

Und was ist mit dem Harndrang der Frauen? Die Frage macht in den sozialen Netzwerken die Runde. „Aus Gründen der Intimität“ bräuchten Frauen weiterhin geschlossene Kabinen, lässt Faltazi wissen.

