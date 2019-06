von Uli Fricker Ulrich.Fricker@suedkurier.de

Weihnachten ist das reichste Fest im christlichen Kalender. Christbaum, Krippe, Geschenke – im Dezember stehen Traditionen zuhauf parat. Ostern wird schon sparsamer ausgemalt, immerhin greifen wir zu Osterhasen, backen Lämmer und tauschen wiederum (seltene) Geschenke aus. Und Pfingsten? Das dritte Hochfest kommt buchstäblich die Bilder aus. Es ist ein kompliziertes Fest, mindestens scheinbar. Pfingstrosen gibt es, immerhin, und früher Pfingstochsen. Und die Taube als Symbol des Heiligen Geistes.

Pfingsten liegt 50 Tage nach Ostern. Was bisher geschah: Nach der Auferstehung zeigte sich Jesus häufig seinen Jüngern. Doch nun hat er die Männer und Frauen verlassen, und so fühlen sie sich auch: als Haufen ohne Mitte. Sie treffen sich an Pfingsten. Im Buch der Apostelgeschichte, worin die ersten Jahre der Christen geschildert werden, heißt es: „Sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen.“

Tauben sind ein altes christliches Symbol. Sie stehen für den Heiligen Geist. Bild: Adobe | Bild: gallinago_media-stock.adobe.com

Die Taube als Symbol

Doch was heißt das, Heiliger Geist? Um den wattigen Begriff in den Alltag zu packen, wurde ein Bild gesucht und gefunden – die Taube. Sie symbolisiert schon in früher christlicher Zeit den göttlichen Geist. Zusammen mit dem Fisch zählt die Taube zu den ersten Zeichen, die von den Gläubigen in die Wände der Katakomben geritzt werden.

Heiliger Geist ist nicht so kompliziert, wie es sich anhört. Er ist unsichtbar, aber das sind Algorithmen oder Künstliche Intelligenz auch. Die wirkmächtigsten Kräfte sind allesamt unsichtbar (Liebe, Hass, Mitleid etc). Mit der Energie, die eine verunsicherte Jüngerschar plötzlich packt, ist es ähnlich. Sie ist materiell nicht greifbar, und doch haucht sie dem verzagten Häuflein neue Kraft ein.

Früher waren sie Fischer

Vielleicht liegt es am Wort, dass Pfingsten so schwer verständlich scheint. Was ist dieser Geist anderes als ein mentales Training für die Jesusleute? Ohne Geist wäre der Mensch ein freundliches Tier auf zwei Füßen. Erst wenn das Denken in ihn hineinfährt, kann er über sich hinauswachsen. Dieser Spirit erklärt auch, wie aus Fischern und Bauern später große Prediger werden, die den Orient und dann Kleinasien missionieren.

Deshalb auch beherrschen sie plötzlich andere Sprachen. Nach längeren Diskussionen, die mit viel Feuer und nicht immer mit Geist geführt werden, entschließen sich die Apostel so: Ihr neuer Glaube gilt allen Menschen, er ist nicht nur dem Judentum zugänglich, dem sie selbst entstammen. Für die Mission benötigen sie erweiterte Sprachkenntnisse. Hebräisch genügt nicht. Pfingsten ist auch eine Sprachschnellschule nach dem Motto: Fremdsprachen lernt man nicht, man wendet sie gleich an, indem man ins kalte Wasser springt. Eine unsichtbare Kraft hilft einem dabei – der Heilige Geist.