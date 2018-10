Einen Firmenboss stellt man sich irgendwie anders vor. Steif, Anzug, Krawatte, ernstes Gesicht. Die Verantwortung, Sie wissen ja. Stattdessen kommt Peter Riegel in Jeans und Freizeithemd daher, lächelt einen wie ein guter Kumpel an und offeriert ein Wasser mit Zitrone und Melisse, bevor man sich im Besprechungszimmer niederlässt. Draußen auf der schwarzen Tafel steht noch das Mittagsmenü der Kantine: Wildschweingulasch, Kartoffel-Kürbisgemüse. Auch Zwetschgenkuchen ist noch da. Der Blick geht hinaus in einen Garten. Eine Glückskatze stromert umher.

Drinnen in der hohen Halle in Orsingen-Nenzingen ist es angenehm kühl, obwohl draußen die Sonne einen ihrer letzten großen Auftritte dieses ewigen Sommers hat. Naturfliesen am Boden, in den Holzregalen an den Wänden stehen Weine aus Italien, Frankreich, Spanien. In der Mitte sind weitere Flaschen aufgebaut, mit Zusatz-Schildern: "biodynamisch", "ohne Schwefelzusatz", "vegan", "Fairtrade". Weiter hinten steht ein langer Tisch mit Barhockern, an dem abends Weinseminare stattfinden.

"Meine Aufgabe war es, zu filtern"

Peter Riegels Unternehmen gehört zu den zehn großen Weinimporteuren in Deutschland. Riegel vertreibt nur Bio-Wein. Zunächst wollte er Lehrer für Politik und Geschichte werden. Anfang der 1980er-Jahre kam in Deutschland erstmals das Interesse an natürlichem und gesundem Leben auf; die Grünen entstanden. In der links-alternativen Szene wurde handgesponnene Wolle und Wein befreundeter Winzer aus Südfrankreich verkauft, der zunächst nur mit viel gutem Willen trinkbar war. "Meine Aufgabe war es, zu filtern. Uns wurden viel schlechte und wenig gute Weine angeboten."

Im eigenen Weingut: Peter Riegel führt mit einem Freund das Weingut „Mas des Quernes“ in Südfrankreich. Auch Olivenbäume werden dort gepflegt. | Bild: Peter Riegel

Riegel war oft in Südfrankreich, sprach mit den Winzern, und das Sortiment wuchs, so dass irgendwann die heimische Scheune nicht mehr ausreichte. Es wurden Hallen gebaut, erst eine, dann noch eine. "Der Anfang war unerschrocken, aber schwierig", schaut er lächelnd zurück. "Wir hatten kein Geld und wenig Ahnung." Er erinnert sich, dass die Sparkasse ihn regelrecht abtropfen ließ, als er um ein Darlehen von 5000 Mark bat. Letztlich lieh eine Verwandte das Geld – und das Unternehmen ist auch so groß geworden. 80 Mitarbeiter hat die Firma heute, die Söhne, 33 und 35, sind ebenfalls im Unternehmen aktiv.

John Malkovich hatte Pech

Vor kurzem entschloss er sich, die Weine von Pop-Superstar Sting ins Sortiment zu nehmen. Und zwar nicht unbedingt, weil sie von Sting sind, sondern weil sie ihm zusagten. "Stings Frau Trudie macht da das meiste", schildert er seine Eindrücke. "Sting ist eher der Künstler." Promi-Weine sind bei ihm eher die Ausnahme. Riegel muss ein wenig grinsen, als er von Schauspieler John Malkovich erzählt. Auch der legte sich ein Weingut in der Provence zu, aber offenbar ohne große Fortüne. Der Wein wurde auf Messen vorgestellt, doch niemand wollte ihn kaufen. Auch Riegel nicht. Auch ein großer Charakterdarsteller muss offenbar nicht immer ein großer Weinmacher sein.

Nun gibt es Wein ja heute an jeder Straßenecke und selbst die Tankstellen halten Weine bereit, auf denen die passende Verwendung (Pasta/Fisch/Grillen) praktischerweise gleich aufgedruckt ist. Supermärkte verscherbeln Weine zum Teil für unter zwei Euro die Flasche. Ist es da nicht glatt egal, was man trinkt? Und warum sollte man Bio-Wein trinken? Auf diese Frage antwortet Riegel ganz offen: "Was die Schadstoffe betrifft, ist die Belastung bei konventionellen Weinen nicht so groß. Der ganze Dreck setzt sich oben ab. Wein wird ständig hin- und hergepumpt, da bleiben die Schadstoffe nicht im Wein. Aber wer ein gutes Gefühl haben will, der ist beim Bio-Wein richtig."

Wein aus Übersee kommt mit dem Schiff

Riegel hat etwa 950 Weine im Sortiment, die meisten aus Europa, von Top-Gewächsen bis zu Alltagsweinen wie etwa den im Öko-Handel geläufigen Liter-Wein Le Corbeau (in der Pfandflasche, man stelle sich vor!). Aber auch Weine aus Chile, Argentinien und den USA finden sich. Darf man eigentlich überhaupt Weine aus der Neuen Welt trinken, schon wegen der langen Transportstrecken? Da kann Riegel beruhigen. "Wir haben mal eine Öko-Bilanz erstellen lassen. Die Weine kommen ja alle mit dem Schiff, erst auf dem Meer, dann auf dem Rhein bis Mannheim", erklärt er. Erst dann würden sie auf den Lkw umgeladen. "Es kommt auf die Menge an", setzt er hinzu. Kleine Mengen seien ökologisch fragwürdig, aber wenn ein Container bis oben vollgeladen sei, sei das durchaus zu verantworten. Es sei auch sinnvoll, Neuwelt-Weine vor Ort abzufüllen und zu verpacken, denn dadurch werde im Erzeugerland weitere Wertschöpfung generiert, anstatt nur die Weine, also gewissermaßen den Rohstoff, im Tankwagen in die Industrieländer zu schaffen.

Wer Wein importiert, will irgendwann natürlich auch seinen "eigenen" Wein haben. Den erschafft Riegel zusammen mit seinem Freund Jean Natoli im südfranzösischen Languedoc. Im Weingut "Mas des Quernes" entstehen typische Südfranzosen aus Syrah, Mourvedre, Grenache und Carignan.

Wein muss Geschichten erzählen

Was muss ein Wein bieten, damit er von ihm importiert wird? "Mir ist es wichtig, dass ein Wein eine Geschichte erzählt", erklärt Riegel. "Und der, der den Wein anbaut, sollte es mit Überzeugung und Herz tun." Am liebsten sei ihm eine sympathische Winzerfamilie. "Oft ist es so, dass der Wein ein wenig ähnlich ist wie der Winzer", hat er beobachtet. Wenn der Winzer ein echter Charakterkopf sei, dann sei der Wein oft kantiger. "Heute gibt es so viele langweilige Weine", sagt er bedauernd.

Seine Herkunft aus der Alternativ-Szene kann Riegel bis heute nicht verbergen. Die Firmengebäude sind in ökologischer Bauweise errichtet, mittags wird gemeinsam gegessen, es gibt Fotovoltaik und Regenwassersammler. Er reist viel – macht übrigens nebenher fantastische Fotos von Landschaften und Menschen – und hält die Augen offen. Manches ist bedrückend. Auf chilenischen Nobel-Weingütern sah er mit Stacheldraht eingezäunte Weinberge und Aufseher, die mit Stöcken hochnäsig in den Körben der Kinderarbeiter umherstocherten, die bis zu 20 Kilo schwere Kiepen schleppten.

Er mag gern Sangiovese

Das erklärt dann, warum er die Weine von Stellar Organics aus Südafrika importiert. Dieses Fairtrade-Weingut wird als eines der wenigen von Verbraucherschützern empfohlen, weil hier nicht nur bio erzeugt wird, sondern auch die Arbeiter profitieren, angefangen von anständigen Löhnen bis zur Gesundheitsversorgung. Riegel sitzt dort in einer Stiftung, die darauf achtet, dass die sozialen Ziele des Weinguts weiter erfüllt werden. "Ich möchte, dass es auch anderen gut geht", sagt er, und das glaubt man ihm sofort.

Was für Weine trinkt eigentlich er selbst, wo er doch täglich beruflich mit Wein zu tun hat? Riegel mag nicht ganz so schwere Weine, aber sie dürfen durchaus einen eigenen Kopf haben. Beim Weißen liegen ihm Riesling, grüner Veltliner aus Österreich oder ein Weißer aus Südtirol. Beim Roten schmeckt ihm purer Sangiovese aus der Toskana, aber auch einer aus dem Piemont, etwa ein Barbera. Nur Charakter müssen sie haben. Und eine Geschichte erzählen können.

