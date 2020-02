von Carmen Biehler

Essbare Käsefüße – dieses leckere Schweizer Käsegebäck ist genau das Richtige für jede Party und bietet eine originelle Abwechslung zu Chips und Salzstangen. Ob an Silvester, zum Cocktailempfang oder jetzt zur Fasnacht – das Gebäck ist einfach zuzubereiten, schmeckt und ist eine ideale Zwischenmahlzeit.

„Käsefüße sind ein würziger Snack für zwischendurch oder auch als leckere Vorspeise“, sagt auch Eva Ruh aus Riedheim. „Ohne Käsefüße geht bei uns keine Party. An Silvester und bei den ganzen Geburtstagen gibt es sie auf jeden Fall und natürlich an Fasnacht. Es gab nicht ein Fest, wo sie nicht auf dem Tisch waren, das wäre unvorstellbar“, so die 23-jährige Studentin der Primarschule in Schaffhausen.

Schon als Kind hat sie gern gemeinsam mit ihrer Mutter gekocht. Und auch noch heute liebt sie es, für andere etwas Schmackhaftes zu kochen, backen oder brutzeln. „Das Schöne ist, man braucht nicht viel dafür. Es ist total einfach und man ist schnell fertig. Man könnte es auch in Süß abwandeln oder mit anderen Ausstechförmchen machen. Der Gag sind aber gerade die Käsefüße“, so Eva Ruh.

Zutaten für zwei Bleche:

Teig: 300 g Mehl,

75 g Speisestärke

3 gestrichene TL Backpulver

150 g würziger Schweizer Käse, gerieben

1 Prise Salz,

je 1 Msp. Paprika und Pfeffer,

2 EL Milch,

1 Ei, ½ Eigelb,

200 g Butter.

Zum Bestreichen:

½ Eigelb,

1 EL Milch

Zum Bestreuen:

Mohn, Sesam, Kümmel oder

Parmesankäse nach Belieben

Zubereitung:

Mehl, Speisestärke und Backpulver mischen, auf ein Backbrett sieben, mit dem geriebenen Käse vermengen. In die Mitte eine Vertiefung eindrücken, Gewürze, Ei, Eigelb, Milch hineingeben und alles zu einem dicken Brei verarbeiten. Die in Stückchen geschnittene Butter darauf geben, alles schnell zu einem glatten Teig verkneten und eine Stunde kaltstellen.

Teig aus dem Kühlschrank nehmen und noch etwas bei Zimmertemperatur stehen lassen. Auf einer bemehlten Fläche den Teig dünn ausrollen und mit dem Fußausstecher die Käsefüße ausstechen. Diese auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und mit einer Gabel einstechen. Eigelb mit Milch verquirlen, mit einem Backpinsel das Gemisch auf die Käsefüße gleichmäßig auftragen, zum Beispiel mit Mohn bestreuen. Backblech auf die mittlere Schiene schieben, bei 175 bis 200 Grad etwa 10 Minuten.