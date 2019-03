Ein Wisch nach oben, mal nach links oder rechts, dann ein Click – und schon ist der Sportschuh bestellt. Bequemer einkaufen geht kaum. Kein Wunder, dass der Onlinehandel seit Jahren boomt. Eine Trendwende ist nicht in Sicht. In der Öffentlichkeit stehen Amazon, Otto, Zalando und Co. trotz des Hypes oft der Kritik. Der Vorwurf: Geschäfte in den Fußgängerzonen sterben aus und die Lieferfahrzeuge verschmutzen mit Abgasen die Luft. Doch ist es ökologisch wirklich verwerflich, im Internet einkaufen zu gehen?

Wann macht Online-Kauf Sinn? Shopping im Internet als Umweltsünde zu deklarieren, greift zu kurz, findet Oliver Buttler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. „Wenn man mit gesundem Menschenverstand bestellt, kann man der Umwelt damit etwas Gutes tun“, sagt er. Gerade für Menschen auf dem Land seien Bestellungen im Internet eine gute Alternative. Laut Moritz Mottschall vom Öko-Institut verbraucht ein Paketversand innerhalb Deutschlands so viel Emissionen wie eine Autofahrt über drei Kilometer. Das ergaben Berechnungen des Öko-Instituts. Der Rückschluss liegt nahe, die meisten Einkäufe deshalb im Internet abzuwickeln. Oft kann das Sinn machen – manchmal aber auch nicht.

Viele Logistikunternehmen nutzen vermehrt Paketshops und Paketstationen. Deutschlandweit hat die DHL in rund 1600 Städten und Gemeinden 3700 Packstationen mit rund 370 000 Fächern eingerichtet, die genutzt werden, wenn ein Kurier ein Paket nicht beim Endkunden abgeben konnte. 90 Prozent der Menschen erreichten diese Stationen innerhalb von zehn Minuten. Auch Elektromobilität ist in der Branche auf dem Vormarsch. Etwa in München, Hamburg oder Berlin bringen sogenannte elektrische Streetscooter Pakete nach Hause. Auch auf Lasten-Fahrrädern sollen künftig Kuriere Pakete durch Innenstädte fahren. Diese Räder seien bei der DHL eine Ergänzung für die Paketzustellung in städtischen Bezirken – um Pakete zu liefern, wenn Straßen für traditionelle Lieferverkehre einmal gesperrt sind. Was ist klimaneutraler Versand? Die DHL bietet etwa mit ihrem Service „GoGreen" einen sogenannten klimaneutralen Versand an. Dabei werden Treibhausgase, die durch den Versand des Paketes entstehen, an anderer Stelle ausgeglichen. Dieser Ausgleich erfolgt beispielsweise durch zertifizierte Klimaschutzprojekte etwa in Lesotho und anderen Ländern in Afrika.