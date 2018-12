Feuerwerk und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Damit Silvester auch ein voller Erfolg wird, hat die Region zahlreiche Veranstaltungen zu bieten. Die Übersicht:

Bodenseekreis

Die Silvester-Kultparty im Bahnhof Fischbach verspricht Party- und Dancesounds vor der urigen Kulisse der Lokhalle. Gestartet wird um 21 Uhr, der Eintritt kostet an der Abendkasse 15 Euro und im Vorverkauf 17,50 Euro.

Mehr Infos auf der Website des Bahnhofs Fischbach.

Der Silvesterball am Bodensee findet im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen statt. Die Band Agent Six spielt Live, das Silvesterbuffet darf natürlich nicht fehlen. Tickets kosten 145 Euro, Saalöffnung ist um 19 Uhr.

Mehr Infos auf der Website des Silvesterballs.

Das Restaurant im Zeppelin Museum Friedrichshafen lädt ab 22 Uhr zur Silvesterparty. Die Veranstaltung trägt das Motto "Black and White", gewünscht wird entsprechende Abendgarderobe. Getanzt wird auf House, Charts und Party Classics. Im Vorverkauf kosten die Karten 18 Euro, an der Abendkasse 20 Euro.

Mehr Infos zur Veranstaltung gibt es auf Facebook.

Im Eisstadl in Überlingen wird ab 21 Uhr mit DJ Mäx gefeiert. Der Eintritt ist frei.

Mehr Infos zur Veranstaltung gibt es auf Facebook.

Kreis Konstanz

Im Terracotta Hedicke Konstanz wird mit Jazz und Swing ins neue Jahr getanzt. Im Stil der 20er-Jahre wird ab 21 Uhr gefeiert. Das Buffet ist ab 19 Uhr eröffnet. Buffet und Party kosten zusammen 40 Euro. Wer nur tanzen möchte, bekommt ein Ticket für 15 Euro.

Mehr Infos zur Veranstaltung gibt es auf Facebook.

Sechs DJs und drei Tanzflächen verspricht die Disconautic Party-Kreuzfahrt auf dem Bodensee. Das Boarding für die Party beginnt um 20.30 Uhr im Konstanzer Hafen, die Fahrt startet um 22.30 Uhr. Die Tickets kosten 66 Euro pro Person.

Mehr Infos auf der Website von Disconautic.

In Singen findet die Hüttenzauber Silvesterparty statt. Ab 19 Uhr ist die Erdinger Urweisse Hütt'n geöffnet. Sitzplätze und ein Silvestermenü sind im Eintrittspreis von 50 Euro enthalten. Stehplätze gibt es für 12 Euro.

Mehr Infos auf der Website des Hüttenzaubers.

Im Erdbeermund in Singen wird ab 22 Uhr mit Pasta-Buffet und Sekt-Special gefeiert. Ein DJ sorgt für Unterhaltung. Der Eintritt kostet 6 Euro.

Mehr Infos zur Veranstaltung gibt es auf Facebook.

Die Silvesterfeier im Top 10 in Singen beginnt um 22 Uhr. Zwei DJs sorgen bis tief in die Nacht für Musik, Getränke sind bis 1 Uhr im Angebot. Der Eintritt kostet 10 Euro, wer über 30 Jahre alt ist, kommt umsonst rein.

Mehr Infos zur Veranstaltung gibt es auf Facebook.

Hochrhein

Das Restaurant Calypso in Waldshut bietet ein Silvesterbuffet für 54 Euro pro Person an. Gäste werden gebeten, Plätze telefonisch zu reservieren.

Mehr Infos zur Veranstaltung gibt es auf Facebook.

Stilvoll verabschiedet wird das alte Jahr im Ringhotel Goldener Knopf in Bad Säckingen. Neben einem Sechs-Gänge-Menü wird Livemusik und Tanz versprochen. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt kostet 129 Euro.

Mehr Infos zur Veranstaltung gibt es auf Facebook.

Der Silvesterabend im Schlössle in Laufenburg wird mit einem mehrgängigen Menü gefeiert. Für 79 Euro können Gäste an dem Abend teilnehmen.

Mehr Infos zur Veranstaltung gibt es auf Facebook.

Schwarzwald

Die World of Bowling im Le Prom Schwenningen veranstaltet eine Silvestergala. Neben Buffet und Getränken darf das Bowlen natürlich nicht fehlen. Tickets kosten 64 Euro, Beginn ist um 18.30 Uhr.

Mehr Infos zur Veranstaltung gibt es auf Facebook.

Die Silvesterparty der Tanzschule Seidel in VS-Villingen beginnt um 20 Uhr. Für 60 Euro pro Person wird eine legere Tanzparty mit DJ und kaltem Buffet angeboten.

Mehr Infos zur Veranstaltung gibt es auf Facebook.

In St. Georgen wird in der Pizzeria Da Mamma Silvester mit Livemusik, Tanz und Mitternachtsprosecco gefeiert.

Mehr Infos zur Veranstaltung gibt es auf Facebook.

Im Twist Donaueschingen beginnt die Silvesterparty mit zwei DJs um 21.30 Uhr. Tickets gibt es nur an der Abendkasse für 5 Euro.

Mehr Infos zur Veranstaltung gibt es auf Facebook.