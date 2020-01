Wie perfekt muss ein Frauenbauch sein? Es gibt wenig Körperteile, die bei Frauen unbeliebter sind als der eigene Bauch. Egal, ob er Schwangerschaftsstreifen aufweist, ein Schoko-Rettungsring festgemacht hat oder die Wechseljahre ihre Spuren hinterlassen: Zufrieden ist keine damit.

Derzeit läuft im TV ein Reklamespot der Kosmetikmarke „Dove“, der schöne Frauen mit und ohne Bäuchlein auftreten lässt. Klare Botschaft: Ihr seid gut so, wie ihr seid. Das Thema liegt in der Luft. Und es war schon lange bitter nötig.

Wer Sport macht, weiß es: In Fitnessstudios verstecken sogar sportliche, trainierte Frauen ihren Bauch, wenn er nicht perfekt flach ist. Der Bauch-Beine-Po-Kurs ist vielerorts noch immer der Dauerhit. Frauen mit Krebsnarben drehen sich in der Umkleide weg, damit keine Gesunde ihre Narbe sehen muss. Kaiserschnittnarben desgleichen. Die Frau als Mängelwesen.

Beim Umkleiden dreht frau sich weg

Von Männern hat man derlei noch nie gehört. Ein Mann ohne Bauch ist ein Krüppel, sagte man früher im Alemannischen so keck, so lustig. Freilich, so ganz stimmt das heute nicht mehr: Auch junge Männer jagen erbarmungslos einem unerreichbaren Schönheitsideal nach.

Ist er schön genug? Nur wenige Frauen sind mit ihrem Bauch zufrieden. | Bild: Ds Foto - stock.adobe.com

In früheren Jahrzehnten interessierten sich vor allem die katholische Kirche und die Frauenbewegung für diesen Körperteil. Erstere hatte Schwangerschaft und Kinder im Blick, was letztere mit dem wütenden Slogan „Mein Bauch gehört mir!“ konterte. Darüber wird heute nicht mehr gestritten. Stattdessen hat der Kampf um die Optik begonnen.

Aber es scheint so, als würde sich beim Schönheitswahn wieder was tun. Gerade hat der Privatsender SAT.1 eine neue Show auf den Markt gebracht. „No Body is perfect“ heißt sie, und sie will offiziell Menschen zu einem entspannteren Umgang mit dem eigenen Körper verhelfen.

Sich selbst im Spiegel betrachten

Die These dahinter: Ein britischer Forscher will herausgefunden haben, dass Menschen, die ein negatives Körperbild haben, sich besser mit sich anfreunden, wenn sie sich aktiv mit ihrem Körper auseinandersetzen, etwa, ihn einige Minuten nackt im Spiegel betrachten.

Interview „Diäten kommen für mich überhaupt nicht in die Tüte“, sagt Curvy-Model Angelina Kirsch Das könnte Sie auch interessieren

Unterstützt wird das Ganze durch die Sex-Journalistin Paula Lambert, 45, Tanzpädagogin Sandra Wurster (Webseite und Blog: „Bauchfrauen“), Fotografin Silvana Denker und dem Heilerzieher und Plus-Size-Model Daniel Schneider.

Ganz normale Menschen

Zu sehen sind natürlich wieder mal Nackte – die Quote muss schließlich stimmen –, aber eben nicht die üblichen abgehungerten, glattgezogenen Models. Sondern ganz normale Menschen, wie Patrick, dessen Körper durch mehrere Krebserkrankungen gezeichnet ist, oder wie Steffi, die Lipödeme hat, krankhafte Fettansammlungen, die nicht durch Sport oder Ernährung zurückzudrängen sind.

„Body positivity“ nennt sich das auf Neudeutsch. Gemeint ist damit, dass Menschen lernen sollen, ihren Körper zu lieben, wie er nun einmal ist. Das Ganze ist eine Gegenbewegung zu „Bodyshaming“, bei dem jeder Körper, der eigene und fremde, wegen vermeintlicher Nicht-Perfektion gnadenlos kritisiert werden.

Jeder Fünfte schämt sich für seinen Körper

Da scheint es in Deutschland viel Nachholbedarf zu geben. Jeder fünfte Deutsche, so hieß es jüngst in einer Umfrage, schämt sich für seinen Körper. Und das reicht von läppischen fünf Zentimetern zu viel Bauchumfang bis zu wirklich ernsten Entstellungen, mit denen ein Mensch erst umgehen lernen muss.

Sat.1 ist in der Show bislang relativ behutsam vorgegangen, die Menschen wurden eben nicht vorgeführt, das Lob für das neue Format überwiegt. Kritiker bezweifeln, ob man das Verhältnis von Menschen zu ihrem Körper in ein paar Stunden oder Tagen komplett ändern kann. Das mag wohl wahr sein, ist aber kein Grund, den Versuch zu verurteilen.

Unnatürlich, künstlich, roboterhaft

Jahrelang hat man nun bei Heidi Klum perfekte Mager-Mädels über den Laufsteg wanken sehen und sich bei Nacktformaten gegruselt, bei denen künstliche Brüste, Enthaarung, Tattoos und Piercings von oben bis unten Einstellungsvoraussetzung zu sein schienen. Kein Magazin, in dem nicht gephotoshoppte Schönheiten das Cover zieren. Unnatürlich, künstlich, roboterhaft. Jetzt kommen tatsächlich Menschen mit normalen Körpern auch zu ihrem Recht!

Zum Zeitgeist passt da auch ein Buch von zwei Skandinavierinnen, die sich den weiblichen Geschlechtsteilen widmen, ohne verschämtes Kichern, mit interessanten Fakten und freundlichem Blick. „Viva la Vagina“ heißt das Buch der beiden jungen Ärztinnen Ellen Støkken Dahl und Nina Brochmann, und es singt ein Loblied auf die weiblichen Körperteile, die nicht nur Kinder hervorbringen, sondern auch Lust schenken können.

Die sogenannte Intimchirurgie

Vehement protestieren die beiden Expertinnen gegen die sogenannte Intimchirurgie, bei der sich Frauen die kleinen Venuslippen kürzen oder gar abschneiden lassen können. Das geschieht, damit sie ja nicht zu groß aussehen, was, wie die beiden betonen, bei erwachsenen Frauen völlig normal ist.

Bei afrikanischen Völkern nennt man so etwas Beschneidung und rümpft zu Recht die Nase. Wie seltsam muss das Verhältnis zum eigenen Körper eigentlich sein, dass man sich freiwillig unters Messer legt, um gesunde Körperteile zu beseitigen oder umzuformen, die die Natur genau so gewollt hat?

Von den Ostdeutschen lernen

Nein, den Deutschen kann ein neues, freundlicheres Verhältnis zu ihren Körpern nur gut tun. Wir Westler können lernen von den Ostdeutschen, die immer schon entspannter mit unperfekter Nacktheit umgingen – Stichwort FKK.

Dass ausgerechnet Sat.1 zu einem neuen Körpergefühl beiträgt, hätte wohl niemand gedacht. Mit zehn Kilo weniger auf der Waage oder Körbchen D statt A läuft eben nicht alles im Leben besser. Und eine Narbe ist eine Narbe. Mehr nicht. Die beiden Skandinavierinnen bringen es perfekt auf den Punkt: „Ein Körper ist einfach ein Körper. Aber er ist wertvoll, denn einen anderen bekommen wir nicht.“

„No body is perfect“ läuft am Montag Abend um 20.15 Uhr auf Sat.1.



Das Buch: Ellen Støkken Dahl und Nina Brochmann, Viva la Vagina! S. Fischer, 18 Euro