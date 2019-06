Die Engelchen sind die Schlimmsten. Ins Haus kommt so ein Ding meist zur Weihnachtszeit: wie immer geschenkt von Verwandten, Nachbarn und Kollegen, also Menschen, die dir mitunter Böses wollen.

Dann steht es da im Bücherregal, mit ausgebreiteten Flügeln und selig geöffnetem Mund. Wegschmeißen darfst du es nicht, denn erstens ist es ein heiliges Wesen und zweitens findet es deine Ehefrau doch so sagenhaft süß!

So ein Engelchen singt tagein, tagaus stumm daher, bis es gänzlich unter dem angesammelten Staub verschwunden ist. Es teilt auf diese Weise sein Schicksal mit Keramik-Osterhasen, Wandkränzen mit Plastik-Sommerblumen, Porzellanenten, Schmucksteinchen, Tonvögelchen – kurz: all dem überflüssigen Nippes, der durch seine bloße Präsenz auch das schönste Wohnzimmer in einen veritablen Saustall zu verwandeln vermag. Was soll der Kram?

Lästige Erinnerungen

Liebhaber sagen: Dinge mögen unnütz sein, an ihnen hängen aber Erinnerungen. Beim Blick aufs Lebkuchenherz kommt uns wieder der Jahrmarktbesuch in den Sinn, die Porzellanente erinnert an Tante Irmgard, und das Räuchermännchen hat doch mal der kleine Paul gebastelt.

Das leuchtet ein, ist aber auch genau das Problem. Nicht jeder möchte tagtäglich an Tante Irmgard einnert werden und schon gar nicht an den kleinen Paul, diesen verzogenen Bengel.

Wer sich unbedingt erinnern will, kann auch ein Fotoalbum aufschlagen oder in seinem Tagebuch blättern. Es braucht dazu keine Tonvögelchen und Glitzersteinchen.

Überzeugender ist deshalb eine Erklärung von Jean-Paul Sartre. „Wir wissen, wer wir sind, wenn wir betrachten, was wir besitzen“, hat der Philosoph einmal gesagt. Gerade Dinge, die sich unserer alltäglichen Gebrauchslogik entziehen, strahlen umso mehr eine identitätsstiftende Wirkung aus.

Wir sind, was wir besitzen

So stellen wir uns beispielsweise eine Beethovenbüste an den Kamin, damit sie uns täglich wissen lässt, wie musikbegeistert und kulturbeflissen wir sind.

Und doch kann auch dieses Argument nicht begründen, warum wir uns den schönen Fenstersims mit Ramsch zumüllen sollen. Denn das mit der Selbsterkenntnis durch Betrachtung von Besitztümern mag noch angehen, solange wir auf den Kunstdruck der Van-Gogh-Sonnenblumen blicken oder auf die Hölderlin-Gesamtausgabe im Bücherregal. Aber doch nicht bei Räuchermännchen und Lebkuchenherzen!

Warum billige Geschenke nicht gut ankommen

Immerhin erklärt Sartres Besitztumsthese, warum wir uns beim Geschenkauspacken nicht einfach gleichgültig verhalten können, wenn sich die erhoffte Rolex als schnöder Schlüsselanhänger entpuppt. Denn wer unnützes Klimbim geschenkt bekommt, dessen Persönlichkeit scheint für Höherwertiges ja nicht so viel herzugeben.

In einem Buch des britischen Anthropologen Daniel Miller ist die Überlegung zu finden, ob Menschen, die den Nippes mögen, eine Ersatzhandlung für längst vergangene Wirtschaftspraktiken vollziehen. Der Mensch hat ja nicht schon immer gleich seine Kreditkarte gezückt, wenn er sich mal was Schönes gönnen wollte, und auch die fälschungssicheren Euroscheine sind ein eher junges Phänomen.

Mit Glitzersteinchen und Tonfigürchen

Es ist gar nicht so lange her, dass man mit Glitzersteinchen und Tonfigürchen handelte: Wer heute noch solches Zeug hütet wie seinen Augapfel, der folgt also einem natürlichen Impuls, einem kulturell über Generationen hinweg vererbten Prinzip.

Für die Richtigkeit dieser These spricht, dass manche Naturvölker mit dieser Sammelwut gar nichts anfangen können. Er habe mal einen Nachkommen der australischen Aborigines kennengelernt, sagt Miller, der habe all seinen Besitz in schlichte Boxen gepackt, damit er ihn im Alltag ja nicht sehen muss. Das entspreche ganz der „kosmologischen Abneigung gegenüber Gegenständen“, die schon das Leben seiner Vorfahren bestimmt habe.

Wenn man bedenkt, um welch unnütze Dinge schon ganze Kriege geführt worden sind, spricht vieles dafür, von den Aborigines zu lernen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan: Wer schon mal versucht hat, das eigene Kind von der längst überfälligen Entsorgung eines drei Jahre alten, halb abgelutschten Lollistängels zu überzeugen, weiß ein Lied davon zu singen.

Erst mal ein Buch davor

Doch es gibt Strategien der Entwöhnung. Wollen Sie sich vom vermeintlich so unantastbaren Tand und Kram in Ihrem Haushalt befreien, müssen Sie behutsam vorgehen: Schieben Sie das lästige Engelchen im Bücherregal erst – scheinbar zufällig! – um zehn Zentimeter nach hinten.

Stellen Sie dann nach einiger Zeit – es muss wie ein Versehen wirken! – ein Buch davor. Schließlich bringen Sie es in einem unbeobachteten Moment in den Keller. Haben Ehepartner oder Kinder das Fehlen nach sechs Monaten immer noch nicht bemerkt, können Sie es endlich in die Mülltonne werfen (Aber Vorsicht: Ganz nach unten!). Wenn Sie selbst nicht mehr drüber sprechen, werden Sie auch von anderen nie mehr etwas dazu hören.