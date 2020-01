Region vor 2 Stunden

Neujahrsempfänge, Fansnachtseröffnungen und Nachtumzüge. So bunt war das Wochenende in der Region in Bildern

Es war einiges los in der Region am Wochenende! Stadtverwaltungen läuteten bei Neujahrsempfängen das Jahr ein, Narren eröffneten die Fasnacht. Wir waren für Sie in der Region unterwegs und haben das bunte Treiben in Bildern festgehalten.