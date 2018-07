von dpa / AFP

Im Höhlendrama von Thailand hat der Tauchereinsatz zur Rettung der letzten vier eingeschlossenen Jungen und ihres Trainers begonnen. Nach Angaben der Behörden läuft die Aktion seit Dienstag 10.08 Uhr Ortszeit (05.08 Uhr MESZ).

Als Ziel gab Provinzgouverneur Narongsak Osottanakorn aus, bis zum Abend alle Eingeschlossenen herauszuholen. Bislang gelang es Spezialtauchern, acht Spieler der jungen Fußballmannschaft aus der Höhle zu bringen.

In der Region im Norden Thailands, an der Grenze zu Myanmar, gab es am Dienstag wieder heftige Regenfälle. Der Einsatz ist auch ein Kampf gegen das Wetter und gegen die Zeit. In Südostasien ist gerade Monsun-Saison. Befürchtet wird, dass durch den Regen das Wasser in der Höhle so schnell steigt, so dass die Hilfsaktion abgebrochen werden muss.

Auch vier Retter müssen aus der Höhle geholt werden

An dem neuen Rettungseinsatz - dem dritten mittlerweile - sind mindestens 19 Spezialtaucher begleitet, die meisten aus dem Ausland.

Rettungskräfte auf dem Weg zur Höhle | Bild: dpa

Nach Angaben des Gouverneurs wird er möglicherweise länger dauern als an den ersten beiden Tagen. Grund dafür sei, dass neben den fünf Eingeschlossenen auch vier Retter aus der Höhle geholt werden müssten. Darunter ist auch ein Mediziner, der in der Höhle ausharrte, um im Notfall Erste Hilfe leisten zu können.

Die vier Jungen und ihr erwachsener Betreuer sitzen seit dem 23. Juni in der Höhle fest. Das Fußball-Team vom Lokalverein „Wildschweine“ war bei einem Ausflug in die Tropfsteinhöhle Tham Luang-Khun Nam Nang Non von den Wassermassen überrascht worden. Der Weg nach draußen ist fast vier Kilometer lang. Seit Sonntag gelang es den Tauchern nach und nach, acht Jungen in Sicherheit zu bringen. Nach Angaben der behandelnden Ärzte geht es ihnen den Umständen entsprechend gut.

Warum die Rettung so schwierig ist

Die Rettung der in einer thailändischen Höhle eingeschlossenen Jungen ist ein extrem riskantes Unterfangen. Die größten Herausforderungen dabei:

Keine Taucherfahrung: Die elf- bis 16-jährigen Jungen haben keinerlei Taucherfahrung – einige können nicht einmal schwimmen. Experten haben sie in den vergangenen Tagen trainiert und ihnen beigebracht, Tauchmasken und Atemgeräte zu benutzen. Jeder wird außerdem von zwei Tauchern aus der Höhle begleitet – selbst für diese ist der Weg allerdings eine Herausforderung.

Enge Tunnel: Besonders die ersten rund zwei Kilometer sind extrem schwierig – die Jungen müssen durch kurvige Tunnel tauchen und Felswände hoch und runter klettern. Provinzgouverneur Narongsak Osottanakorn hält besonders eine enge Stelle an einer Abzweigung für kritisch. Haben sie es erst einmal dort hindurch geschafft, soll es einfacher werden: In den Tunneln auf dem Rest des Weges haben die Kinder mehr Bewegungsfreiheit. Der Wasserstand ist dort niedriger und sie können teilweise laufen anstatt zu tauchen.

Veröffentlich wurde dieses Foto mit einem Text "Wir- Thai- und internationale Teams schließen uns zusammen, um die Jungen nach Hause zu bringen". | Bild: Uncredited/Thai Navy SEAL Facebook Page/dpa

Lange Strecke: Selbst professionelle Taucher benötigen mehr als fünf Stunden für die gesamte Strecke. Nach neun Tagen in der Höhle waren die Jungen am 2. Juli abgemagert und geschwächt gefunden worden. Zwar erhielten sie seitdem dringend benötigte Nahrung und Medikamente – vollständig zu Kräften sind sie aber noch nicht wieder gekommen.

Kein Licht: Einige Retter verglichen die Sichtverhältnisse in der Höhle wegen des schlammigen Wassers mit kaltem Milchkaffee; sich dort hindurchzubahnen, ist auch für die Experten nicht einfach. Die Taucher haben Seile installiert, um sich daran entlangzuhangeln, die Strecke sollte zudem mit Taschenlampen beleuchtet werden. Die Kinder sind nach mehr als zwei Wochen in der Höhle ohnehin bereits traumatisiert – es wäre fatal, wenn auch nur einer von ihnen auf dem Weg nach draußen in Panik geraten würde.

Steigender Wasserspiegel: Überschwemmungen nach starkem Regen führten dazu, dass die Fußballmannschaft so weit ins Höhleninnere fliehen musste. Zwar ist das Wetter seit Kurzem wieder besser, auch haben die Einsatzkräfte bereits mehr als hundert Millionen Liter Wasser aus der Höhle gepumpt. Meteorologen befürchten aber, dass es in den kommenden Tagen erneut stark regnen könnte – das wiederum könnte die Höhle weiter überfluten und die Rettung der übrigen Jungen erschweren.

Soldaten pumpen mit Hilfe von Schläuchen Wasser aus der Höhle. | Bild: Uncredited/Royal Thai Navy/dpa

Weitere Regenfälle: Die Jugendfußballer waren bei ihrem Höhlenausflug am 23. Juni wohl von einer Sturzflut überrascht worden – und hatten sich vor den Wassermassen immer tiefer ins Innere geflüchtet. Mitten im Monsun, der in dieser Region von Juni bis Oktober dauert, erschweren immer neue Regenfälle die Rettung der Gruppe.

Je mehr Wasser in die Höhle strömt, desto schlechter wird wegen aufgewirbelter Ablagerungen die Sicht für die Taucher, die die eingeschlossene Gruppe derzeit mit dem Nötigsten versorgen. Ein Taucher überlebte am Freitag den Einsatz nicht.

Extremer Zeitdruck: Angesichts drohender neuer Regenfälle konnten die Verantwortlichen für die Höhlenrettungsaktion in Thailand nach Einschätzung des deutschen Experten Martin Groß nicht mehr länger warten. „Wenn die Wassermassen nicht mehr beherrschbar werden und zudem die Gefahr besteht, dass die Jugendlichen bis zu vier Monate eingeschlossen sein werden, muss man handeln“, sagte Groß.

Der 39-Jährige ist aktiver Höhlenretter und Geschäftsführer des ehrenamtlichen Vereins Höhlenrettung Baden-Württemberg. Das Risiko, die Kinder mit Tauchern durch die engen Wasserläufe der Höhle ins Freie zu bringen, sei zwar hoch, sagte Groß. „Man kann das den Kindern zutrauen, aber genauso könnte auch jemand in Panik verfallen.“

Besonders wichtig sei, die Kinder genau zu instruieren, was auf sie zukomme und was von ihnen erwartet werde. „Sie müssen Vertrauen fassen zu ihren beiden Rettern, die sie nach unseren Informationen jeweils begleiten sollen.“ Seine Gedanken seien bei den Kindern und den Rettungstauchern. „Wir können nur hoffen und beten, dass alles gut geht.“ (AFP/dpa)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein