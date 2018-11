von Luisa Mayer

„Recycelt“ steht auf dem Schild, das an der neuen Jeans baumelt. Es gibt der Käuferin ein gutes Gefühl. Kann man jetzt tatsächlich aus alten Jeans neue machen? Und wird damit gar die Textilindustrie nachhaltiger, die normalerweise vor allem für Negativschlagzeilen wegen Umweltverschmutzungen und miserablen Arbeitsbedingungen bei der Produktion sorgt?

„Leider nein“, sagt Kai Nebel, Textilforscher an der Hochschule Reutlingen. „Es ist technologisch noch nicht möglich, aus einer alten Jeans eine neue zu machen.“ Denn um neuen Jeansstoff zu weben, müsste man den alten erst einmal zerkleinern. Dabei entstehen viele kurze Fasern. „Nur wenn man denen viele frische Fasern zufügt, lassen sie sich vielleicht wieder verarbeiten, aber die Qualität ist schlechter als vorher.“ Statt Recycling spricht man dann nur noch von sogenanntem Downcycling. Aber nicht einmal das ist Kai Nebel zufolge etwas, was sich für die Textilindustrie wirklich lohnt.

Oft zurück nach Bangladesch

Denn um alte Klamotten zu neuen verarbeiten zu können, müssen sie zunächst so sortiert werden, dass sie sich für eine Wiederverwertung eignen – also nach Materialen und Farben. Dann werden sie von Reißverschlüssen, Knöpfen und Nähten befreit und gereinigt. „Dieses Material schippert oft zurück nach Bangladesch, wo neue Ware daraus genäht wird. Und die muss wieder nach Europa“, sagt Kai Nebel. Effekt: Die recycelte Ware ist teurer, als wenn man die Jeans aus neuer Baumwolle und neuem Polyester näht – um bis zu 50 Prozent. Da in der Textilindustrie aber um jeden Cent gefeilscht wird, damit T-Shirts für vier Euro in den Läden hängen können, ist das kein funktionierendes Geschäftsmodell.

Serie Raus aus dem Plastikwahn! Ein Leben ohne Plastikmüll im Selbstversuch Das könnte Sie auch interessieren

Und trotzdem baumelt an der neuen Jeans das Recycelt-Schildchen. Die Erklärung, was das eigentlich bedeutet, muss die Kundin mühsam auf der Seite des Modeherstellers suchen. Da ist dann auch nur noch von „teilweise recyceltem Material im Polyester-Anteil“, die Rede. „Über fünf Prozent geht das meist nicht hinaus“, sagt Beate Heinz vom Fachverband Textilrecycling.

Vor einigen Jahren haben kleine Öko-Labels damit begonnen, alte Plastikflaschen oder Fischernetze zu Polyester-Garn zu verarbeiten. Große Textilfirmen wie Adidas und H&M haben nachgezogen, mehrere Outdoor-Marken folgten. „Technologisch ist das möglich, aber sehr aufwendig und energieintensiv“, sagt Textilforscher Kai Nebel von der Hochschule Reutlingen. Denn auch die PET-Flaschen müssen gesammelt, sortiert, gesäubert, entfärbt und eingeschmolzen werden. Viele der Recycling-Anlagen stehen in Asien – da dort aber nicht genügend alte PET-Flaschen gesammelt werden, müssen diese aus Europa und Amerika angeliefert werden. „Nachhaltig ist das nicht“, sagt Kai Nebel.

Verzweiflung der Hersteller

Kurz: Was als Recycling-Bekleidung verkauft wird, ist Kai Nebel zufolge meist eine reine Marketing-Aktion, die ökologisch wirkungslos ist. „Sie zeigt die pure Verzweiflung der Hersteller, irgendetwas zu tun, um der Textilindustrie ein nachhaltigeres Image zu verschaffen.“ Den einzigen Ansatz, den er derzeit für brauchbar hält, ist die Aufbereitung von Produktionsverschnitten, zum Beispiel bei der Herstellung von T-Shirts . „Das ist sauberes, gut sortiertes Material, was in den neuen T-Shirts einen Recycling-Anteil von bis zu 50 Prozent bringen kann“, sagt Nebel.

Aber eigentlich lenken die Recycelt-Schildchen nur vom Kernproblem der Textilindustrie ab: und das ist die Überproduktion von Billig-Textilien für einen Markt, der schon heute in Klamotten erstickt. 2018 werden weltweit 120 Milliarden Kleidungsstücke produziert. Ein Drittel davon verlässt nie die Läden – weil über Bedarf produziert wird oder hergestellt wird, bevor man weiß, was den Kunden am Ende tatsächlich gefällt. „Damit das nicht passiert, müsste man auf eine neue Jeans eben auch mal ein paar Wochen warten so wie man das auf einen Neuwagen auch tut“, sagt Textilforscher Kai Nebel.

Bekleidung Schuhe für den Schredder Das könnte Sie auch interessieren

Aber die Kunden sind es gewohnt, dass die Regale in den Modehäusern nie leer sind. Also landen Berge von neuen Jeans, T-Shirts und Röcken dann im Verbrennungsofen. „Denn dass die aktuelle Neuware auf dem Secondhand-markt auftaucht, daran haben die meisten Firmen überhaupt kein Interesse“, sagt Kai Nebel.

Dann sind da die Schränke der Kunden, die zur Hälfte mit Pullovern, Jacken und Hosen gefüllt sind, die nie getragen werden. Sie landen irgendwann im Kleidercontainer und von dort aus im besten Fall auf dem Secondhand-markt. „Aber auch der ist übersättigt“, sagt Beate Heinz vom Fachverband Textilrecycling. Hinzu kommt, dass die Qualität der Klamotten in den letzten Jahren mit den Preisen rapide gesunken ist. So reicht sie oft nur zur Herstellung von Putzlappen – doch auch dieser Markt ist begrenzt und für Textilvermarktungs-Gesellschaften nicht der lukrativste. Bevor man eine neue Jeans kauft, sollte man sich also zunächst fragen, ob man diese wirklich braucht und anzieht – und zwar unabhängig davon, ob daran ein Recycelt-Schildchen baumelt oder nicht.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein