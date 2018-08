von Kerstin Viering

Wie in vielen anderen Regionen Europas waren die großen Raubtiere zwar auch dort zu Beginn des 20. Jahrhunderts ausgerottet worden. Doch mit einem 1999 gestarteten Wiederansiedlungsprojekt im italienischen Trentino brachen für die Bären in den Alpen wieder bessere Zeiten an.

Inzwischen kommt von dort fast jedes Jahr der eine oder andere Besucher im braunen Pelz über die Schweizer Grenze. Noch ist zwar keiner von ihnen dauerhaft geblieben. Doch Experten halten es durchaus für möglich, dass die Art in die Schweiz zurückkehren kann.

Etwa 17.000 Braunbären in Europa

Ähnlich gute Nachrichten gibt es auch aus anderen Regionen Europas. Wissenschaftler schätzen, dass es auf dem gesamten Kontinent derzeit etwa 17 000 wild lebende Braunbären gibt, die sich auf zehn Populationen in 22 Ländern verteilen. Und es könnte durchaus sein, dass die Tiere künftig noch weitere Teile ihres ehemaligen Verbreitungsgebietes zurückerobern können.

Zu diesem Ergebnis kommen Anne Scharf vom Max-Planck-Institut für Ornithologie in Radolfzell und Néstor Fernández, der am Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung und an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg arbeitet. „In Deutschland ist es sehr wahrscheinlich, dass einige Gebiete früher oder später wieder von Braunbären besiedelt werden, vor allem in der Alpenregion“, so Fernández.

Länder sollten sich vorbereiten

Die Forscher haben sich mit der Frage beschäftigt, wie viel potenziellen Braunbären-Lebensraum es in Europa überhaupt noch gibt und in welche Regionen die großen Raubtiere am ehesten zurückkehren werden. Das ist nicht nur für Biologen und Naturfans interessant, sondern beispielsweise auch für Politiker. Schließlich verläuft das Zusammenleben zwischen Menschen und großen Raubtieren keineswegs immer reibungslos.

Solche Konflikte entschärft man am besten schon im Vorfeld. „Daher wäre ein gemeinsames Management des Braunbären sowie anderer Wildtiere auf europäischer Ebene wünschenswert“, sagt Fernández. Aus den aktuellen Vorkommen der Tiere hatten Wissenschaftler schon in früheren Studien abgeleitet, welche Ansprüche so ein Bär an seinen Lebensraum stellt.

Europäische Perspektive fehlt

Allerdings gab es solche Untersuchungen bisher nur für begrenzte Regionen. Was fehlte, war die europäische Perspektive. Also haben Anne Scharf und Néstor Fernández die Ergebnisse von sechs Regionalstudien in ein Computermodell integriert. Mit dessen Hilfe kann man nun erkennen, wo es weitere geeignete, aber derzeit nicht besetzte Bärenlebensräume gibt.

Demnach hätte Europa den großen Raubtieren noch genügend Platz zu bieten. Mehr als eine Million Quadratkilometer potenziellen Lebensraum haben die Forscher identifiziert, rund 37 Prozent davon sind derzeit bärenfrei ­- eine Fläche, die deutlich größer ist als Deutschland. „Dass es noch geeigneten Lebensraum für Braunbären gibt, ist eine große Chance für den Artenschutz“, findet Néstor Fernández.

Denn der Studie zufolge erholen sich derzeit rund 70 Prozent der europäischen Bärenpopulationen von den Rückgängen früherer Jahrzehnte. Daher sei durchaus damit zu rechnen, dass sich die Tiere künftig zumindest in einige bisher noch unbesetzte Gebiete ausbreiten werden. Die Wahrscheinlichkeit dafür sei allerdings je nach Region sehr unterschiedlich.

Bild: Bernhardt, Alexander

Einige Bärenbestände wachsen

Gabriel Schwaderer von der Naturschutzstiftung Euronatur in Radolfzell kennt diese ungleichen Chancen aus eigener Erfahrung. Seine Organisation unterstützt Bärenschutzprojekte in ganz Europa. Und längst nicht überall läuft es gleich gut. „Es gibt durchaus Populationen, die stabil sind oder sogar wachsen“, sagt der Experte. Dazu gehören etwa die Bestände in den Karpaten oder im Dinarischen Gebirge, das sich von Slowenien bis in den Norden Albaniens erstreckt.

Schlecht sieht es dagegen zum Beispiel in den Pyrenäen auf der Iberischen Halbinsel aus. Dort siedeln Naturschützer zwar immer wieder Bären aus Slowenien an, doch die Bestände kommen trotzdem nicht so recht auf die Beine. Das könnte nach Einschätzung von Gabriel Schwaderer daran liegen, dass immer wieder Tiere illegal getötet werden. Dieses Problem macht seiner Erfahrung nach auch in etlichen anderen Regionen Europas den Bären die Eroberung neuer Gebiete schwer.

In einigen Regionen ist noch Platz

Wichtig für ein echtes Bärenparadies sind zum einen produktive Wälder, die zu verschiedenen Jahreszeiten eine reiche Auswahl an pflanzlicher Nahrung bieten. Im Frühjahr sind auch die Kadaver verendeter Wild- oder Nutztiere als Eiweißquelle beliebt.

Wenn es dann noch ungestörte Rückzugsräume und Überwinterungshöhlen gibt, steht einem erfolgreichen Bärenleben nichts im Wege. „Nach diesen Kriterien ist das gesamte Kantabrische Gebirge und auch die Region bis hinüber zu den Pyrenäen ein guter Lebensraum für die Tiere“, sagt Gabriel Schwaderer. In dieser Region ist also noch reichlich Platz für weitere Bären.

Bären könnten aus den Alpen nach Deutschland kommen

Das Gleiche gilt seiner Einschätzung nach auch für den Apennin und den Alpenbogen. „In den Alpen wieder einen stabilen Braunbärenbestand zu haben, ist eine unserer großen Visionen“, sagt der Euronatur-Mitarbeiter. In diesem Rahmen könne die Art durchaus auch nach Deutschland zurückkehren.

Auch Anne Scharf und Néstor Fernández sehen in den bayerischen Alpen das größte Potenzial für eine künftige deutsche Bärenpopulation. Zwar hat ihre Analyse durchaus auch in den Mittelgebirgen geeignete Lebensräume für die Tiere identifiziert. Allerdings liegen die so isoliert und so weit entfernt von den schon bestehenden Populationen, dass die Bären wohl kaum auf eigenen Pfoten dorthin zurückkehren werden.

Ein Braunbär stapft durch den Schnee. Bilder wie dieses halten Forscher auch in den bayerischen Alpen für möglich. Sie sehen hier guten Lebensraum für Braunbären.



| Bild: Svfotoroom (stock.adobe.com)

Der Braunbär Europäische Braunbären sind aufgerichtet zwischen 1,70 und 2,20 Meter groß und wiegen zwischen 100 und 350 Kilogramm. Ursprünglich kamen die Tiere fast überall in Europa vor: Wo Wald wuchs, fanden die Bären ein Auskommen. Doch als der Mensch die großen Wälder rodete, verdrängter er auch die Bären. Bis zu drei Viertel ihrer Nahrung besteht aus Obst, Nüssen, Eicheln, Kastanien und Bucheckern. Um sich genügend Fettvorräte für den Winter anzufressen, müssen sei im Sommer und Herbst jeden Tag etwa 20 000 Kalorien zu sich nehmen. Das entspricht 30 Kilogramm Äpfeln. (kvi)

Stimme einer Expertin Mareike Brix ist Großsäuger-Expertin und Projektleiterin bei der Naturschutzorganisation Euronatur mit Sitz in Radolfzell. Frau Brix, eine Studie legt nahe, dass die Braunbären nach Deutschland zurückkehren könnten. Für wie wahrscheinlich halten Sie das? In absehbarer Zeit halte ich diese Wahrscheinlichkeit für sehr gering. Die Studie hat zwar gezeigt, dass es hier Lebensräume gibt, die aus biologischer Sicht für Bären geeignet sind. Aber das allein reicht für eine Rückkehr nicht. Die Bären müssten ja erst einmal hierher kommen, und dass sie das von sich aus tun, ist nicht abzusehen. Warum nicht? Es gibt in Mitteleuropa derzeit zwei größere Bärenpopulationen, die die deutschen Alpen besiedeln könnten. Eine in Slowenien und eine in Italien im Trentino. Aus diesen Populationen wandern auch immer wieder mal einzelne Männchen nach Österreich, in die Schweiz oder wie 2006 Bruno nach Deutschland. Nur entwickeln Männchen alleine natürlich keinen neuen Bestand. Und einen besonders großen Ausbreitungsdruck haben die Bären auch nicht, im Trentin gibt es etwa 50 Tiere und die haben ausreichend Lebensraum. Die Studie weist auch den Schwarzwald als möglichen Lebensraum aus – können Sie sich das vorstellen? Für wahrscheinlich halte ich das in absehbarer Zeit wie gesagt nicht. Aber die Studie zeigt, dass es grundsätzlich auch in Deutschland Lebensraum für Bären gibt. Allerdings wäre der deutsche Alpenraum hier sicherlich geeigneter. Dennoch ist es ein Ziel von Euronatur, dass sich Bären wieder in Deutschland ansiedeln. Wieso? Aus Naturschutzsicht wäre es einfach sehr wünschenswert, wenn sich solche Arten wieder bei uns ansiedeln. Bären sind hier seit der Mitte des 18. Jahrhunderts ausgerottet. Ohne menschliches Zutun werden Bären aber kaum hierher zurückkehren. Was wären die Voraussetzungen für eine natürliche Rückkehr? Da gibt es drei Säulen. Die eine sind passende Lebensräume – die gibt es, zeigt die Studie. Die zweite sind Wege und Korridore, damit die Bären hierher zurückkommen können. Das funktioniert nicht, wenn überall Autobahnen die Natur zerschneiden. Und die dritte wichtige Säule: Es muss gesellschaftlich und politisch gewollt sein, dass die Bären zurückkehren. Wenn sie gewildert und geschossen werden, sind sie sonst schnell wieder ausgerottet. Aber schon die Rückkehr des Wolfs wird kaum akzeptiert. Wie soll das erst beim Bären werden? Zunächst mal wird eine natürliche Rückkehr wahrscheinlich eher zu vermitteln sein als eine gezielte Wiederansiedlung. Man kann dann einfach nur Aufklärungsarbeit leisten, Wertschätzung erzeugen. Daran kann man arbeiten. In anderen Ländern, in denen der Bär schon da ist, geht es dann eher darum, Herdenschutz zu etablieren, Bienenstöcke mit Elektrozäunen zu schützen, Müllansammlungen als Bären-Futterquellen zu unterbinden, also einfach die Gefahr zu reduzieren. Konflikte zwischen Bär und Mensch schaden am Ende immer beiden Seiten. Fragen: Dominik Dose

