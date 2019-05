von Stefan Binzer und dpa

Wo bis Sonntagfrüh noch ein dreistöckiges Wohnhaus stand, liegt nur noch Schutt und zerstörte Überbleibsel, die noch vor Kurzem das Leben von Menschen ausmachten.

Flüssiggasleitung war beschädigt

Nach der verheerenden Explosion eine Wohnhauses im Rettenbach am Auerberg im Allgäu scheint die Ursache des Unglück festzustehen: Auf dem Grundstück des zerstörten Gebäudes befindet sich eine Flüssiggasleitung.

Das Haus selbst war jedoch nicht an die Flüssiggasversorgung angebunden. Nachdem ein Bagger die Gasleitung vorsichtig freigelegt hatte, stellten zwei Physiker des Landeskriminalamtes fest, dass dieses Rohr eine Beschädigung aufwies. Dadurch war wohl über einen längeren Zeitraum Flüssiggas ausgetreten. Wie diese Beschädigung verursacht wurde und wie das Flüssiggas in das Wohnanwesen gelangte, ist noch nicht abschließend geklärt.

Ein Spurensicherer der Kriminalpolizei bei der Durchsuchung der Trümmer. | Bild: dpa

Schlimmste Befürchtungen eingetreten

Am Tag nach der verheerenden Explosion sind auch die schlimmsten Befürchtungen zur Gewissheit geworden: Nachdem die Rettungskräfte gestern nach Mitternacht unter den Trümmern einen toten Mann geborgen haben, fanden sie einige Stunden später, gegen 7.15 Uhr, ein totes Mädchen. Bei den Opfern handelt es sich um den nach der Katastrophe vermissten Familienvater (42) und seine siebenjährige Tochter. Beide seien nach Angaben des leitenden Notarztes aufgrund der schweren Verletzungen vermutlich sofort tot gewesen.

Ein Spürhund des Roten Kreuzes bei der Suche nach Verschütteten. | Bild: dpa

Mutter aus dem Keller geborgen

Nach dem Zusammensturz des Hauses wurde die Mutter (39) der fünfköpfigen Familie aus dem Keller geborgen und mit lebensgefährlichen Brandverletzungen in eine Klinik geflogen worden. Die beiden Söhne der Familie waren zur Zeit des Unglücks nicht zu Hause, sondern spielten in der Nachbarschaft. Die Kinder werden psychologisch betreut.

Mehr als zehn Spürhunde im Einsatz

Kurz nach der Explosion am Sonntag gegen 10 Uhr waren die Rettungsdienste an den Ort des Geschehens geeilt. Zeitweise waren 350 Kräfte von Polizei, Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, des Roten Kreuzes, der Bergwacht und des Kriseninterventionsdienstes im Einsatz. Unter anderem ist mithilfe von mehr als zehn Spürhunden nach den beiden Vermissten gesucht worden.

Geschoßdecken mit Stützpfeiler gesichert

In der Nacht zum Montag wurde die Unglücksstelle mit großen Strahlern ausgeleuchtet. Um die Retter bei ihrer Arbeit nicht zu gefährden, mussten die zusammengebrochenen Geschoßdecken mit Stützpfeilern gesichert werden. An manchen Stellen konnten die Einsatzkräfte die Trümmer nur per Hand beseitigen.

Auch Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks (THW) waren Sonntagnacht im Einsatz. | Bild: dpa

Nachdem gestern Vormittag die Bergung der Toten abgeschlossen war und keine Menschen mehr vermisst wurden, zogen sich die Rettungsmannschaften wieder zurück. Das Gelände bleibt jedoch weiterhin abgesperrt. Vor Ort untersuchte die Kriminalpolizei und Spezialisten des Landeskriminalamtes die Unglücksstelle. Auch eine Tatortgruppe kam zum Einsatz, um eventuelle Spuren zu sichern.

Gut 1,5 Millionen Euro Schaden

Neben dem total zerstörten Mehrfamilienhaus wurden durch die Explosion noch weitere Häuser in der Nachbarschaft in Mitleidenschaft gezogen. Eines der Gebäude hat schwere Schäden abbekommen und ist unbewohnbar. Insgesamt 15 Menschen hatten gestern ihre Wohnungen verlassen müssen. Sie konnten bis auf eine Familie bis zum Abend wieder nach Hause zurückkehren. Nach ersten Schätzungen der Kriminalpolizei beläuft sich der Schaden auf mindestens 1,5 Millionen Euro.