Mit lässigen Armbewegungen lässt der Bauarbeiter Wasser aus einem Schlauch auf den Steinboden brausen, um ihn zu reinigen. Er setzt dabei einen so unbeteiligten Gesichtsausdruck auf, als befände er sich nicht auf Frankreichs berühmtester Baustelle. Gelbliche Metallplanken sperren sie ab, über denen Stacheldraht angebracht ist.

Nur auf Höhe des Haupteingangs gibt ein Gitter den Blick frei – auf den Arbeiter und seine Kollegen mit Bauhelmen auf dem Kopf, die zwischen Arbeitsutensilien miteinander diskutieren. Und auf den Haupteingang der Baustelle Notre-Dame.

Auf der anderen Seite der Metallstäbe sammeln sich Touristen, die versuchen, einen möglichst guten Blick auf die Kathedrale zu erhaschen. Etwa von der berühmten Rosette, über der jetzt ein rundes Loch klafft. Von den beiden Zwillingstürmen und den filigran ausgearbeiteten Figurenportalen – sie hielten dem verheerenden Brand am 15. April dieses Jahres stand. Anders als ein großer Teil des Dachs und das Balkengewölbe, das die Flammen auffraßen.

„Wir haben es im Fernsehen miterlebt“

Das Ausmaß der Zerstörung ist aus der Distanz kaum zu ermessen. Aber davon zeugen Fotos vom Innenraum voller Schutt. Und vor allem die Videos vom Flammeninferno über der gotischen Kathedrale und dem erschütternden Moment, als der schlanke Vierungsturm herabstürzte. „Wir haben es im Fernsehen miterlebt“, sagt ein amerikanisches Paar mit betroffener Miene. „Es hat uns sehr schockiert. Notre-Dame ist das Juwel von Paris!“

Bild: Bertrand Guay/AFP

Am Tag nach der Katastrophe versprach Präsident Emmanuel Macron, die Kathedrale würde „noch schöner als zuvor“ wieder aufgebaut – bis 2024, wenn Paris die Olympischen Spiele ausrichtet. Rasch lancierte die Regierung einen internationalen Architekten-Wettbewerb zum Wiederaufbau des Spitzturms, der aus dem 19. Jahrhundert stammte. Gilt es, ihn mit etwas Zeitgenössischem zu ersetzen oder ihn identisch zu rekonstruieren?

Denkmalschützer stört die Eile

Während sich sowohl die Unesco, die Notre-Dame auf ihrer Weltkulturerbe-Liste führt, als auch die Mehrheit der Bevölkerung für deren authentischen Wiederaufbau ausspricht, machten Architektenbüros abenteuerliche Vorschläge – vom Glasdach bis zu einem Treibhaus. Derweil streiten die beiden Parlamentskammern über ein Gesetz, das Bauregeln, Umwelt- und Denkmalschutznormen aussetzen soll, um die Arbeiten zu beschleunigen.

Etliche Architekten und Denkmalschützer kritisieren diese Eile. In einem offenen Brief riefen 1170 französische und internationale Persönlichkeiten dazu auf, „sich Zeit für die Diagnose zu nehmen und den Experten zuzuhören“. Ohnehin muss zunächst das Ausmaß der Zerstörung durch das Feuer und das Löschwasser analysiert werden. Parallel dazu laufen die Stabilisierungsarbeiten und der Abbau des vor dem Brand errichteten Baugerüsts mit seinen 50 000 Metallstangen steht an. Momentan ragt es wie ein Schrotthaufen aus der Mitte der Kirche.

Die Touristenmassen bleiben aus

In der Nachbarschaft, auf der Île de la Cité, der größeren der beiden Seine-Inseln, hofft man auf schnelles Voranschreiten. Von hier aus entwickelte sich Paris vor mehr als 2000 Jahren aus der keltischen Siedlung „Lutetia“. Hauptanziehungspunkt war hier bisher Notre-Dame, das am häufigsten besuchten Monument Frankreichs mit rund 13 Millionen Menschen pro Jahr. Selbst wenn viele nun das abgesperrte Gelände umrunden – die früheren Massen bleiben aus.

Paris Notre-Dame in Flammen: Bewegende Bilder aus Paris Das könnte Sie auch interessieren

„Es ist gar kein Vergleich“, sagt die Besitzerin eines Souvenir-Ladens in der Nähe des Westeingangs. Ratlos steht sie vor ihrer Boutique. „Früher war oft der gesamte Vorplatz voller Leute. Wir spüren den Einbruch sehr stark.“ Das Gleiche berichtet Aline, Verantwortliche für eine Eisdiele ein paar Meter weiter: „Ich schätze den Rückgang der Kunden auf 30 Prozent.“ Der Brand habe sie erschüttert, sagt die junge Frau mit der großen, runden Brille: Notre-Dame gehöre zu ihrem Alltag. „Davon abgesehen müssen wir wegen der Partikel in der Luft alle unser Blut testen lassen. Auch das Gebäude wurde auf gefährliche Rückstände hin untersucht.“ Rund 250 Tonnen Blei waren auf der Turmabdeckung und auf dem Dach verbaut. Über Stunden schmolz es bei dem Brand dahin.

Beihilfen für Geschäftsleute

Wirtschaftsminister Bruno Le Maire hat Hilfen in Höhe von 350 000 Euro für die Geschäftsleute auf der Île de la Cité versprochen, deren Umsatz eine Million Euro nicht übersteigt. Aber er mahnte auch „längerfristige Überlegungen zum Überleben dieser Läden in den nächsten Jahren“ an.

Vom Brandunglück besonders betroffen sind auch die Gläubigen. Die Diözese hat angekündigt, einen Andachtsraum auf dem Vorplatz des 850 Jahre alten Gotteshauses zu errichten, wo diese die Beichte ablegen können. Mitte Juni zelebrierte der Pariser Erzbischof Michel Aupetit mit einem Bauhelm auf dem Kopf eine Messe im kleinen Kreis.

Arbeiter missachteten das Rauchverbot

Auch die Ermittlungen über die Brandursache erfordern einen langen Atem. Die Pariser Staatsanwaltschaft sieht „keinerlei Hinweise“ für Brandstiftung und nennt als wahrscheinlichste Ursachen eine weggeworfene Zigarette, einen Kurzschluss oder eine Störung des elektrischen Warnsystems. Bekannt ist, dass Arbeiter auf der Baustelle am Dachstuhl das Rauchverbot missachteten. Auch wurde beim Brandschutz bereits 2015 eine Stelle eingespart. Der zuständige Sicherheitsbeauftragte am 15. April war neu im Job und als der Feueralarm losging, konnte er die betroffene Stelle zunächst nicht zuordnen. 30 wertvolle Minuten vergingen, bis er die Feuerwehr rief – bei ihrer Ankunft loderten die Flammen meterhoch.

Blick auf die Kirche nach dem Brand. Der Dachreiter ist eingestürzt. | Bild: Marcel Kusch/dpa

Gerettet wurden bedeutende Reliquien wie die heilige Dornenkrone, die Tunika Saint-Louis und die weltberühmte Orgel, nicht aber das große Uhrwerk unter dem Vierungsturm, für das ein Bauplan fehlte. Doch dann geschah etwas, das der Uhrmachermeister Jean-Baptiste Viot als „riesiges Glück“ bezeichnet: Zufällig entdeckte er in einer Pariser Kirche ein fast identisches Uhrwerk mit einer ähnlich aufwendigen Zahnrad-Mechanik – gefertigt ebenfalls im Jahr 1967 und in derselben Werkstatt, das die originalgetreue Rekonstruktion erlauben wird. Es braucht noch Geduld, bis die Glocken von Notre-Dame erneut läuten. Dass sie es in einigen Jahren wieder tun, scheint aber sicher.