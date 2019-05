Holen Sie die Sonnenbrille raus: An diesem Donnerstag kann sich zunächst der Südosten Deutschlands über Sonne und Temperaturen bis 23 Grad freuen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach mitteilte.

Im Nordwesten ist es wolkig und regnet zeitweise. Ab Freitag lockern die Wolken dann auch hier mehr und mehr auf und es wird bis zu 24 Grad warm. Am Samstag sind es dann schon 28 Grad, es ist heiter oder sonnig und bleibt meist trocken. Im Südosten allerdings muss mit teils kräftigen Gewittern gerechnet werden.

Für den Montag erwarten die Meteorologen mit mehr als 30 Grad den ersten heißen Tag des Jahres. Zugleich werde es zunehmend schwül, kräftige Schauer und Gewitter ziehen auf. Die weiteren Aussichten seien noch unsicher, sagte DWD-Meteorologe Christian Herold. Ein erster Trend deute aber darauf hin, „dass die schwülwarme Witterung mit sommerlichen Temperaturen und wiederholt kräftigen Gewittern erstmal so weitergeht“.