Im Internet sind Häme und Anerkennung oft nur einen Klick entfernt. So verhält es sich auch bei der Trennung von Thomas und Thea Gottschalk. Viele Nutzer finden die Meldung traurig und äußern sich darauf schockiert:

#Gottschalk Nur wenige Kommentare mit echtem Mitgefühl. Der Verlust all der persönlichen Dinge, die ein außergewöhnliches Leben widerspiegeln, fühlt sich an, wie an lebendigem Leib verbrannt zu werden. — B. Niederreiter (@BNiederreite) 19. März 2019

Oha krass #Gottschalk trennt sich nach 40 Jahren Ehe von seiner Frau. So was finde ich total traurig ? — Mrs. ?ou ? (@oh_mariemeer) 18. März 2019

Den ganzen Tag hab ich soviel gehört und mitbekommen, aber nicht das sich die #Gottschalk 's trennen. Bei denen ging man eigentlich davon aus, daß die Liebe ein Leben lang hält.. Traurig, sehr traurig. ? — AnnaB ? (@AnnaB88493707) 18. März 2019

Bei der jüngeren Generation sorgt die Meldung eher für Unverständnis. Den Unterschied zwischen den Jahrgängen macht diese Nutzerin am deutlichsten:

#Gottschalk Meine Mutter hat mir gerade völlig entsetzt erzählt dass mit Thomas Gottschalk. Sie ist völlig durch den Wind. Wir Menschen sind schon komische Wesen. — Twizy (@NeuRaible) 19. März 2019

Die Trennung des Paares sorgte auch für viele hämische Kommentare:

Vielleicht heiratet er nun doch Mike Krüger?! Wird Zeit, endlich zu seinen Gefühlen zu stehen... #Gottschalk — Nairolf (@Nairolf229) 19. März 2019

#Gottschalk : Ehe-Aus nach über 40 Jahren.



Eigentlich wollte sich seine Frau schon vor 30 Jahren trennen, aber Thomas hat mal wieder deutlich überzogen. — Ralf Podszus (@RalfPodszus) 18. März 2019

Aus aktuellem Anlass hat das @ZDF heute sein Programm geändert, "Zwei Nasen Tanken Super" und "Piratensender Powerplay läuft ab 20:15. #Gottschalk — Herr Hans (@_moleman_hans) 18. März 2019

Mit den Witzen über das Ende einer langen Ehe sind allerdings nicht alle Nutzer einverstanden:

die ~witze~ über #gottschalk bzw seine trennung gehören zu den unlustigsten dingen die ich je auf twitter gelesen habe ...wo kommen diese ganzen komiker auf einmal her? ...und gehen die auch wieder? — n8schattengeschwätz (@teeeeeequila) 19. März 2019

Klar könnte ich mich jetzt locker leicht hier einreihen und Gags machen, aber ich zeige lieber meine Anerkennung bei über 40 Jahren Ehe. Das muss man erst einmal nachmachen.#Gottschalk — ?AyDRA?R (@Tom_Fox81) 18. März 2019

Für einige Gottschalk-Fans hat sich das Ehe-Aus schon im November 2018 abgezeichnet. Ein Waldbrand zerstörte das Anwesen des Paars in Malibu. Thomas Gottschalk war zu diesem Zeitpunkt in Deutschland, seine Frau Thea hielt in den Staaten die Stellung. Der Ehemann ließ sich ganze zwei Wochen Zeit, bevor er zurück nach Los Angeles flog:

Dann ist ja nun auch klar, wieso er es nach dem Waldbrand nicht eilig hatte, nach Hause zu kommen...



Das Thema #Gottschalk wird uns nun also eine Weile begleiten.

Wetten, dass..? — Paul sagt... (@PaulSagt) 18. März 2019