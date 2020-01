Bei dem Feuer im Affenhaus des Krefelder Zoos sind mehr als 30 Tiere ums Leben gekommen. Unter den toten Tieren seien auch Flughunde und Vögel, sagte eine Sprecherin. „Unsere schlimmsten Befürchtungen sind Realität geworden“, schrieb der Zoo am Mittwoch im Onlinedienst Facebook. Der Zoo schrieb von einer „unfassbaren Tragödie“ und fügte hinzu, die Mitarbeiter stünden unter Schock. Das Menschenaffenhaus sei bis auf das Grundgerüst niedergebrannt. Bei dem Feuer starben nach neuesten Angaben des Zoos fünf Orang-Utans, zwei Flachland-Gorillas, ein Schimpanse und etliche kleinere Affen. Zwei Schimpansen überlebten das Feuer leicht verletzt.

Laut Ermittlern gibt es Hinweise auf sogenannte chinesische Himmelslaternen als Brandursache. Solche in Deutschland verbotenen Laternen, die in die Luft steigen, seien in der Nähe von Zeugen gesichtet und später auch gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher auf einer Pressekonferenz am Mittwoch im Zoo.

Anwohner alarmierten die Feuerwehr um 00.38 Uhr, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte seien wenige Minuten später vor Ort gewesen. Beim ihrem Eintreffen stand das Affenhaus bereits im Vollbrand. (AFP)