Nach dem Absturz einer Boeing 737 MAX 8 in Äthiopien lässt die Fluggesellschaft Ethiopian Airlines vorerst ihre gesamte Flotte dieser Maschinen auf dem Boden. Zwar sei die Absturzursache noch unklar, erklärte die Fluggesellschaft am Montag. Als „zusätzliche Sicherheitsvorkehrung“ würden aber alle Maschinen dieses Typs vorerst nicht mehr eingesetzt.

Fünf Deutsche unter den Opfern

Zuvor hatten bereits die chinesischen Behörden angeordnet, dass chinesische Fluggesellschaften ihre Boeing 737 MAX 8 am Boden lassen müssen. Die Ethiopian-Airlines-Maschine war am Sonntagmorgen kurz nach dem Start von Addis Abeba Richtung Nairobi abgestürzt. Alle 157 Insassen kamen ums Leben. Auch fünf Deutsche waren unter den Opfern. Erst im Oktober war eine Boeing 737 MAX 8 der Fluggesellschaft Lion Air vor der indonesischen Küste abgestürzt, ebenfalls kurz nach dem Start. Bei dem Unglück kamen alle 189 Menschen an Bord ums Leben. (AFP)