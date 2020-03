Fernsehen vor 5 Stunden

„Mutter Beimer“ Marie-Luise Marjan zum Ende der Lindenstraße: „So etwas habe ich überhaupt noch nicht erlebt“

Am 29. März läuft die letzte Folge der Lindenstraße. Als Helga Beimer verkörperte Marie-Luise Marjan 34 Jahre lang die Mutter der Nation. Ein Gespräch darüber, wie sie vom Ende der Serie erfuhr, warum sie ständig Spiegeleier braten musste und was sie an der Lindenstraße besonders mag.