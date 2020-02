Der Rheinische Karneval ist bekannt für seine politischen und gesellschaftlichen Statements. Auch in diesem Jahr wird das Geschehen in Deutschland und der Welt von den Karnevalisten in Köln und Düsseldorf mit kreativen Motivwagen kommentiert.

Bild: Oliver Berg Bild: Oliver Berg Bild: FEDERICO GAMBARINI Bild: Ina Fassbender Bild: Ina Fassbender Bild: Ina Fassbender Bild: Ina Fassbender Bild: Oliver Berg Bild: Ina Fassbender Bild: Ina Fassbender Bild: Oliver Berg Bild: Ina Fassbender Bild: FEDERICO GAMBARINI Bild: Ina Fassbender Bild: Ina Fassbender Bild: Bernd Thissen Bild: FEDERICO GAMBARINI