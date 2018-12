von Tilmann P. Gangloff

Es gibt diese Filme, bei denen der Schluss alle Gewissheiten über den Haufen wirft. Das funktioniert allerdings nicht immer; mitunter kommt man sich als Zuschauer auch verschaukelt vor. Bei „Damian“, dem dritten Schwarzwald-Tatort, besteht diese Gefahr zum Glück nicht.

Tatort-Kommissarin Franziska Tobler (Eva Löbau) und ihr für diese Folge zur Seite gestellter Ersatzkollege Luka Weber (Carlo Ljubek) müssen den Mord an einer 17-Jährigen und ihres Tennislehrers aufklären. | Bild: SWR / Benoit Linder

Der Krimi beginnt mit den eindrucksvoll gefilmten Bildern einer brennenden Hütte im Wald. Es folgt die Befragung eines Mannes, dessen Auto vor Kurzem gestohlen wurde ist. Der Fundort des Wagens ist auch ein Tatort: Ganz in der Nähe sind eine junge Frau und ihr Tennislehrer erschossen worden. Kurz drauf stellt sich auch noch raus, dass in der Waldhütte ein Mensch verbrannt ist, aber dieser Fall muss warten; Franziska Tobler (Eva Löbau) und ihr Ersatzkollege Weber (gespielt von Carlo Ljubek – Ihr Partner Hans-Jochen Wagner ist in dieser Folge nicht dabei, da er bei den Dreharbeiten krank war) konzentrieren sich zunächst darauf, den sogenannten Tennismörder zu finden. Und dann ist da noch Damian.

Fernsehen Dreimal Münster, keinmal Schweiger: Das erwartet Sie im neuen „Tatort“-Jahr 2019 Das könnte Sie auch interessieren

Der Film lässt erst mal offen, was die Titelfigur mit dem Rest der Handlung zu tun hat. Fest steht nur, dass der von Thomas Prenn mit großer Intensität verkörperte Student ein Getriebener ist, der Stimmen hört. Erst gegen Ende lüften Lars Hubrich und Regisseur Stefan Schaller sein Geheimnis.

Zur Komödie fehlt nicht viel

In weniger gelungenen Krimis sind die Zuschauer den Autoren bis dahin längst auf die Schliche gekommen, sodass der Schlusseffekt verpufft. Hier jedoch gelingt es den Tatort-Machern zu verschleiern, dass die beiden Handlungsstränge nicht nur räumlich auf unterschiedlichen Ebenen spielen. „Damian“ imponiert durch eines im Detail sehr sorgfältiges Drehbuch. Auch die Bilder machen den „Tatort“ zu einem besonderen Film. Ganz gleich, ob drinnen oder draußen, stets wirken die Aufnahmen, als liege feiner Dunst in der Luft. Was nach kunstvoller Selbstverwirklichung klingt, verleiht dem Film eine ganz spezielle Atmosphäre.

In welcher Weise hat er mit dem Mordfall zu tun? Jurastudent Damian (Thomas Prenn). | Bild: SWR / Benoit Linder

Vorzüglich ist auch die Leistung der Schauspieler. Nora Waldstätten spielt quasi als Gast eine Kollegin der Ermittler, die deren Arbeit begutachten soll. Für ihre Rolle gilt, was den gesamten Film kennzeichnet: ein oder zwei Umdrehungen mehr, und „Damian“ wäre keine Tragödie, sondern eine Komödie geworden. Dieser Balance-Akt ist eindrucksvoll gelungen Selbst wenn es gerade die verstörende Titelfigur nicht leicht macht, mit diesem „Tatort“ warm zu werden: Es lohnt sich.

Wie der Tatort "Damian" in Freiburg entstand – Besuch bei den Dreharbeiten

SÜDKURIER-Mitarbeiter Uli Homann war im vergangenen Mai bei Dreharbeiten des Tatorts „Damian“ in Freiburg mit dabei und erfuhr dabei, wie anstrengend schon der Dreh einer einzelnen Szene ist:

Die Schauplätze des Tatorts: Fünf Wochen dauerten die Dreharbeiten für den Krimi „Damian“. Schauplätze waren unter anderem die Universität Freiburg, eine Ausflugs-Gaststätte in Münstertal und ein Verbindungshaus in Freiburg.

Fünf Wochen dauerten die Dreharbeiten für den Krimi „Damian“. Schauplätze waren unter anderem die Universität Freiburg, eine Ausflugs-Gaststätte in Münstertal und ein Verbindungshaus in Freiburg. Wie der Dreh einer Szene abläuft: Bei einem Drehtag in der Universität fällt auf: Eine Wiederholung jagt die andere. Der Jura-Student Damian ist der Protagonist bei der im Audimax der Uni Freiburg gedrehten Szene: Eine Jura-Dozentin lässt eine Klausur schreiben, der ganz in Schwarz gekleidete Damian kommt zu spät. Immer wieder hetzt Schauspieler Thomas Prenn die Treppe zum hinteren Aufgang ins Audimax hinauf, stöhnt und jammert dabei, kommt zu spät zur Klausur. Katharina Dufner erklärt die Wiederholungen mit leiser Stimme: „Beim Theater gibt es die vielen Proben vor der Aufführung. Beim Film sind die vielen Takes praktisch die Proben, die Suche nach der idealen Variante. Letztlich kommt nach dem soundsovielten Anlauf die Mitteilung: Die Szene ist abgedreht, also im Kasten.

Damian-Darsteller Thomas Prenn bei den Dreharbeiten in der Uni Freiburg. | Bild: SWR / Benoit Linder

Absolute Stille ist oberstes Gebot: Warum flüstert Tatort -Redakteurin Katharina Dufner die ganze Zeit? Weil rund um den Dreh absolute Stille herrschen soll. Laut werden darf außerhalb des abgeschirmten Hörsaals nur die Aufnahmeleiterin – mit Kommandos wie „Gleich noch mal!“, „Ton ab!“, „Ton läuft!“, „Abbruch!“ Für den außenstehenden Betrachter ist das alles nicht ganz durchschaubar. Ins Audimax darf niemand, der nicht dazugehört.

Warum flüstert Tatort -Redakteurin Katharina Dufner die ganze Zeit? Weil rund um den Dreh absolute Stille herrschen soll. Laut werden darf außerhalb des abgeschirmten Hörsaals nur die Aufnahmeleiterin – mit Kommandos wie „Gleich noch mal!“, „Ton ab!“, „Ton läuft!“, „Abbruch!“ Für den außenstehenden Betrachter ist das alles nicht ganz durchschaubar. Ins Audimax darf niemand, der nicht dazugehört. Wenn die Ruhe am Set gestört wird: Die ist nicht immer gewährleistet. Während der Dreharbeiten kommt plötzlich eine große Gruppe älterer Menschen am Produktionsteam vor dem Audimax vorbei, um nach dem Ende einer Vorlesung fürs allgemeine Publikum die Toiletten aufzusuchen. Völlig ungeplant steht die Film-Crew vor einen neuen Aufgabe: die Senioren abzublocken und zu anderen Toiletten zu lotsen. Und zwar möglichst leise.