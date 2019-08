1. Qatar Airways

Gründung: 1993. Die nationale Fluggesellschaft Katars ist die beliebteste der Welt. Mehr als 21 Millionen Passagiere wurden bei der Umfrage des britischen Marktforschungsinstitutes Skytrax, die es zum 19. Mal gab, befragt – das Ergebnis: Qatar Airlines erreichte zum fünften Mal Platz eins.

2. Singapore Airlines

Gründung: 1971. Die nationale Fluggesellschaft des Stadtstaates Singapur hat die beliebteste Crew der Welt, ist die beste Fluglinie Asiens und hat die beste First Class weltweit. Sie landet in den Top Ten der Airlines auf Platz zwei.

3. ANA All Nippon Airways

Gründung: 1952. Die größte Fluggesellschaft Japans belegt den dritten Rang. Das Unternehmen mit Sitz in Tokio hielt damit seinen Platz im Ranking. Den Umfragen zufolge hat die Airline den besten Airport-Service.

4. Cathay Pacific Airways

Gründung: 1946. Die chinesische Airline mit Sitz in Hongkong startete als kleine Gesellschaft, entwickelte sich aber zu einer der größten und führenden Fluggesellschaften weltweit. Im Vergleich zum Vorjahr verbesserte sich Cathay Pacific bei der Befragung um zwei Plätze.

5. Emirates

Gründung: 1985. Die staatliche Fluggesellschaft des Emirats Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten bietet laut der Bestenliste das beste Bord-Unterhaltungsprogramm der Welt. Die Fluggesellschaft hat drei Jahre in Folge (2004-2006) vom Diners Club Magazin die Auszeichnung „Airline des Jahres“ erhalten.

6. EVA Air

Gründung: 1989. Die taiwanische Fluggesellschaft mit Sitz in Taipeh belegt Rang sechs. EVA Air wurde im März 1989 als Tochtergesellschaft der Evergreen Marine (Taiwan) gegründet. Seit 1999 wird die Airline an der Börse gehandelt.

7. Hainan Airlines

Gründung: 1993. Die Airline ist die größte private chinesische Fluggesellschaft mit Sitz in Haikou und wurde bei der Umfrage von Skytrax erneut zur besten Fluggesellschaft Chinas gewählt. Im deutschsprachigen Raum bedient die Airline Berlin-Tegel, Wien und Zürich.

8. Qantas Airways

Gründung: 1920. Die nationale Fluggesellschaft Australiens mit Sitz in Botany Bay City belegte im vergangenen Jahr im Ranking den elften Platz und ist nun zurück unter den besten zehn. Qantas Airways wurde bereits 1920 gegründet und ist damit die drittälteste noch existierende Fluggesellschaft der Welt.

9. Lufthansa

Gründung: 1926, Auflösung: 1945, Neugründung: 1953. Die größte deutsche Fluggesellschaft mit Sitz in Köln hat es unter die besten zehn Airlines geschafft. Lufthansa wurde 2019 wieder zur „Best Airline in Europe„ gewählt, rutschte aber von Platz sieben auf neun. Ihre beiden Drehkreuze befinden sich am Frankfurter Flughafen und am Flughafen München.

10. Thai Arways

Gründung: 1960. Die staatliche Fluggesellschaft Thailands mit Sitz in Bangkok fliegt von ihren vier Drehkreuzen neben Städten innerhalb Thailands Ziele in ganz Asien sowie in Europa und im Mittleren Osten an. Am 1. April 1988 fusionierte das Unternhemen mit Thai Airways International.