Durch den Hurrikan „Dorian“ ist auf den Bahamas mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Die Regierung des Karibikstaats teilte am Montag mit, ein Toter sei von den Abacos Inseln gemeldet worden. Einsatzkräfte hätten „dort, wo die Bedingungen es zulassen“, mit Rettungsarbeiten begonnen.

Bahamas, Freeport: Sturmböen von Hurrikan Dorian peitschen die Spitzen der Bäume. Der Hurrikan Dorian tobte am Montag über den Bahamas. Die Gewalt des Hurrikans zwang auch Rettungskräfte Schutz zu suchen. | Bild: RAMON ESPINOSA

Der zerstörerische Sturm bleibt lange am selben Ort

Nach Angaben des US-Hurrikanzentrums NHS bewegte sich der Wirbelsturm am Montag „katastrophal“ langsam über die Insel Grand Bahama hinweg und hinterließ umgeknickte Bäume und tausende beschädigte und zerstörte Häuser. Mit Windgeschwindigkeiten von fast 300 Stundenkilometern war „Dorian“ als Hurrikan der höchsten Kategorie fünf am Sonntag auf den zu den Bahamas gehörenden Abaco-Inseln an Land getroffen und dort fast zum Stehen gekommen. Auch danach zog er nur mit extrem geringer Geschwindigkeit weiter, schwächte sich aber im Laufe des Montags auf die Kategorie vier ab.

Anlieger vernageln die Fenster eines Restaurants, während der Hurrikan Dorian seinen Weg zur Küste Floridas fortsetzt. | Bild: SCOTT OLSON

Südosten der USA wappnet sich gegen Dorian

Derweil bereiteten sich auch die USA auf „Dorians“ Ankunft vor: Hunderttausende Bewohner küstennaher Gebiete in Florida, Georgia und South Carolina sollten ihre Häuser verlassen. (AFP)