Der Präsident des Bundesverfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, wollte zu möglichen Combat-18-Kontakten des Tatverdächtigen Stephan E. noch keine Stellung nehmen. Es sei nun die dringlichste Aufgabe der Behörden, die Verbindungen von E. zu durchleuchten, sagte Haldenwang vor Journalisten in Berlin. Über „Namen und konkrete Personen“ in diesem Zusammenhang könne er zur Zeit noch nicht sprechen.

1 für A und 8 für H

Combat 18 (C18) wurde laut Verfassungsschutz 1992 in England von Angehörigen der British National Party (BNP) als deren Saalschutz gegründet. Dort erlangte C18 in der Folgezeit auch mediale Bekanntheit durch Gewaltakte und eine gezielte Einschüchterung politischer Gegner. Von Großbritannien aus entwickelte sich demnach ein Netzwerk, das in vielen europäischen Ländern aktiv ist.

Die Organisation propagierte nach Erkenntnissen der Verfassungsschützer Gewalt als legitimes Mittel im politischen Kampf, um ihr Ziel – einen nationalsozialistisch geprägten Staat – zu verwirklichen. Die Ziffern 1 und 8 stehen für den ersten und den achten Buchstaben des Alphabets und symbolisieren die Initialen A und H von Adolf Hitler.

Von links: Horst Seehofer, Bundesminister für Inneres, Heimat und Bau, Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamts, und Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, äußern sich bei einer Pressekonferenz im Bundesinnenministerium zum Mordfall Walter Lübcke. | Bild: Bernd Von Jutrczenka/dpa

Unter der Leitung zweier britischer Neonazis war C18 laut Verfassungsschutz zunächst in der rechtsextremistischen Musikszene aktiv und hatte die einflussreiche neonazistische Skinheadorganisation Blood & Honour (B&H) nach dem Tod ihres Gründers Ian Stuart Donaldson 1993 übernommen.

Netzwerk weniger Gruppen

In Deutschland gab den Verfassungsschützern zufolge seit den 2000er Jahren immer wieder vereinzelte Hinweise auf örtliche C18-Sektionen. Diese Strukturen konnten sich demnach aber nicht über einen längeren Zeitraum weiterentwickeln und hatten letztlich keinen Bestand.

„Seit einigen Jahren liegen Erkenntnisse auf einen kontinuierlichen Ausbau von festen C18-Strukturen vor“, heißt es weiter im Verfassungsschutzbericht. Dabei handle es sich um ein Netzwerk von wenigen regionalen Gruppen und Einzelpersonen unter der Bezeichnung C18.

„Trotz der bereits in der Organisationsbezeichnung enthaltenen Bezugnahme auf den historischen Nationalsozialismus konnte bislang keine politische Agenda der unter dem Namen C18 in Deutschland agierenden Personen festgestellt werden“, berichtet der Verfassungsschutz weiter. Politische Aktivitäten einzelner Protagonisten wie die gelegentliche Teilnahme an Demonstrationen könnten nicht der Gruppierung als solcher zugerechnet werden.

„Gewisse Waffenaffinität“

„Anhaltspunkte, die auf die Entstehung einer rechtsterroristischen Vereinigung hindeuten, liegen derzeit nicht vor“, heißt es im Bericht der Verfassungsschützer. Schwerpunkt von C18 sei vielmehr die auch kommerzielle Beteiligung an kleineren rechtsextremistischen Musikveranstaltungen mit 80 bis hundert Teilnehmern.

Tatsächlich gab es nach Erkenntnissen der Verfassungsschützer weder vor noch nach dem Verbot der deutschen Division von B&H im Jahr 2000 zielgerichtete Bestrebungen, C18 als „bewaffneten Arm“ von B&H in Deutschland auszubauen. Aktuell lägen keine Erkenntnisse zur Ausprägung von C18 Deutschland als einer militanten oder gar bewaffneten Gruppierung vor – wenngleich den Anhängern von C18 eine „gewisse Waffenaffinität“ und „grundsätzliche individuelle Gewaltbereitschaft“ zu unterstellen sei.

Insofern müsse den Mitgliedern von C18 Deutschland ein „prinzipielles Gefährdungspotenzial“ zugemessen werden. Dabei bestehe auch die Möglichkeit, dass sich Einzelpersonen durch die Ideologie von C18 so sehr indoktrinieren lassen, „dass sie mit schweren rechtsextremistischen Gewalttaten in Erscheinung treten“. (AFP)