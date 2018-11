Eine Karawane mit Tausenden Menschen hat sich quer durch Südamerika in Richtung US-Grenze bewegt, zum Teil mit großer Unterstützung. Hat es so etwas schon mal gegeben?

Ja. Selbst in diesem Jahr gab es mehr als eine solche Karawane, die erste bereits im März. Tatsächlich lag aber 2017 die Zahl der an US-Mexiko Grenze aufgegriffenen irregulären Migranten bei 300 000, vor zehn Jahren, waren es mehr als doppelt so viele. Das Besondere war diesmal der politische Hintergrund, die Kongresswahlen. Donald Trump wollte sich als Grenzschützer profilieren und die Demokraten als Vertreter offener Grenzen angreifen. Die echte Krise ist ohnehin anderswo. Die ganze Karawane bestand anfangs aus 3000 Menschen. Derzeit kommen jeden Tag Tausende Menschen aus Venezuela nach Kolumbien und werden aufgenommen.

Das Besondere an der Karawane ist ja, dass sie im Offenen stattfindet. So wie wir Migration aus Afrika oder Asien kennen, spielt sie sich im Verborgenen ab. Wäre denn eine ähnliche Karawane auch in Afrika oder Asien vorstellbar?

Dort hat niemand ein Interesse daran, solche Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Libyen ist für Migranten extrem gefährlich, viele werden misshandelt und ausgebeutet. In Marokko würden die Behörden eine solche Karawane ebenfalls stoppen. Insgesamt sind die Zahlen im Mittelmeer in diesem Jahr stark gefallen, es kommen am Tag im Durchschnitt nur 300 Menschen über das Meer nach Griechenland, Italien und Spanien. In diesem Jahr übrigens mehr als die Hälfte nur nach Spanien, im Oktober alleine fast 11 000. Das Problem dabei: Wer einmal Spanien erreicht, der bleibt in den allermeisten Fällen viele Jahre in Europa, unabhängig vom Schutzstatus. Das spanische System ist genauso überfordert wie das italienische – oder das amerikanische, wo es ebenfalls Jahre dauert.

Die Bilder von der Flüchtlingskarawane lösen in Europa teilweise Ängste aus. Wenn man den Kritikern des UN-Migrationspaktes Glauben schenkt, marschieren bald Millionen auf Europa zu. Wie groß ist denn das Migrationspotenzial tatsächlich?

Das kann seriös niemand sagen. Worüber man reden kann, ist die Erfahrung der letzten Jahre und Jahrzehnte. Da wird man feststellen, dass es zu keinem Zeitpunkt eine oft prophezeite Massenbewegung von Hunderttausenden gab – mit einer Ausnahme, einer Phase von dreieinhalb Jahren, Anfang 2014 bis Mitte 2017, in der über 600 000 Menschen nach Italien kamen. Schon im letzten Jahr waren die Zahlen viel niedriger, auch vor Matteo Salvini, dem neuen Innenminister. Und in den Jahrzehnten davor und auch heute wieder kommen sehr viel weniger, 2012 waren es im ganzen Jahr weniger als 20 000, die nach Spanien und Italien kamen. Wenn diese Länder in der Lage wären, schneller in einem fairen Verfahren zu entscheiden, wer Schutz braucht, und die anderen in ihre Herkunftsländer zurückzuschicken, dann würde die Zahl derjenigen, die übers Meer kommen, noch weiter sinken.

Warum?

Weil Leute sich vor allem dann auf den Weg machen, wenn sie wissen, dass sie dort auch bleiben können. 2005/6 gab es Einigungen zwischen Spanien und Senegal, die die Zahl der Bootsflüchtlinge von Westafrika in Richtung Kanarische Inseln innerhalb kürzester Zeit dramatisch gesenkt haben. Der Mythos der kommenden Masseninvasion basiert jedenfalls nicht auf den Erfahrungen der letzten 30 Jahre. Das Versagen Europas hat vielmehr damit zu tun, dass wir nicht die richtigen Instrumente haben. Wenn wie 2018 weniger als 300 Menschen täglich über das gesamte Mittelmeer gekommen sind, sollte ein Kontinent mit über 500 Millionen Menschen in der Lage sein, damit umzugehen. Das ist ein Versagen unserer Regierungen.

Und der Migrationspakt würde daran nichts ändern? Dann kämen nicht mehr Flüchtlinge?

Nein. Eines seiner Ziele ist, dass die Menschenrechte für Migranten, die in Europa ohnehin schon festgeschrieben sind, weltweit respektiert werden. Der Migrationspakt sagt ebenso klar, dass irreguläre Migration reduziert werden soll. Was Flüchtlinge und Asyl betrifft, gibt es sowieso keine Änderungen.

Der EU-Türkei-Pakt geht auf einen Vorschlag von Ihnen und Ihrem Institut zurück. Hat der denn die gewünschten Erfolge erzielt?

Die Zahl der Ankommenden ist sehr schnell gefallen. Die finanzielle Unterstützung der Flüchtlinge in der Türkei durch Deutschland hatte sicherlich auch Wirkung. Aber was bis heute überhaupt nicht funktioniert – und das rächt sich jetzt – ist das schnelle Entscheiden über Asylanträge in Griechenland. Das Ergebnis ist, dass die Zahl der Flüchtlinge, die in die Türkei zurückgeschickt werden können, aufgrund der Langsamkeit der Verfahren sogar gefallen ist in den letzten Monaten.

In Deutschland ist man dazu ja auch nicht in der Lage.

Deutschland hat sich stark verbessert. Doch das Wichtigste wären schnelle Verfahren in den Erstaufnahmeländern Spanien, Italien und Griechenland. Wenn wir irreguläre Migration reduzieren wollen, dann müssen wir schnelle Entscheidungen treffen können. Das überfordert ein einzelnes Land – die EU oder eine Koalition von Staaten sollte diese Herausforderung stemmen können. Denn die Alternative wäre, Leute durch schlechte Behandlung in beschämenden Lagern abzuschrecken, wie wir das heute in Griechenland sehen oder in Ungarn. Das ist weder im Einklang mit unseren Gesetzen, noch ist es Europas würdig.

Fragen: Angelika Wohlfrom

