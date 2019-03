von Sebastian Moll

Die Michael Jackson Fans waren bestens vorbereitet auf den vergangenen Sonntagabend, schließlich hatte man mehrere Wochen Zeit gehabt, um die Geschütze in Stellung zu bringen für das TV-Ereignis, das drohte, ihre Welt in den Grundfesten zu erschüttern. Bereits Ende Januar war die Dokumentation „Leaving Neverland“ auf dem renommierten Indie-Filmfestival Sundance gelaufen und hatte die Spekulationen über Michael Jacksons angebliche Gewohnheit, minderjährige Jungen zu missbrauchen, nach Jahren der Ruhe erneut befeuert.

Der verstorbene „King of Pop“ Michael Jackson im Jahr 2005 vor Gericht in Kalifornien. | Bild: AFP

So wurden zum Ausstrahlungstermin auf Twitter unter #MJFam vermeintliche „Fakten“ gesammelt, mit deren Hilfe die Jackson-Anhänger auf dem Schlachtfeld der sozialen Medien den Mega-Star verteidigen konnten. Die Anstrengungen, das Image von Michael Jackson zu schützen, fruchteten jedoch wohl nur bei denjenigen, die entschlossen sind, sich um jeden Preis an jenes „engelhafte“ Bild ihres Idols zu klammern. Der nüchternere Teil der Pop-affinen Öffentlichkeit ist angesichts der Enthüllungen schwer schockiert.

Die verstörende Geschichte zweier Jungen

Im Zentrum des vierstündigen Zweiteilers stehen Wade Robson und James Safechuck, die vor der Kamera in mitunter unerträglichem Detail erzählen, wie sie und ihre Familien in den Bann von Michael Jacksons Ruhm und Charisma gerieten und jahrelangen sexuellen Missbrauch durch den Superstar erduldeten, bevor sie auch nur die Pubertät erreichten. Beide Jungen gerieten Ende der 80er Jahre in Jacksons Gesichtsfeld, als sie beide noch deutlich jünger als zehn Jahre alt waren. Das Muster ihrer Anwerbung war, laut ihren Erzählungen im Film, praktisch identisch. Jackson holte sie samt ihrer Familien tief in seine privatesten Kreise. Sie wurden auf die Neverland Ranch eingeladen, gingen mit Jackson auf Tournee.

In „Leaving Neverland“ spricht James Safechuck von seiner Kindheit mit Jackson. | Bild: Youtube/HBO

Doch je mehr Jackson das Vertrauen der Familien gewonnen hatte, desto mehr trennte er seine Opfer von seinen Familien ab und zog sie immer tiefer in ein geheimes Leben perverser Intimität hinein. Am schmerzhaftesten zu beobachten ist an dem Film, wie die Opfer bis heute mit ihrer fehlgeleiteten Zuneigung zu Jackson ringen. In einer beklemmenden Szene zeigt Safechuck den Filmemachern eine Schatulle teurer Ringe, die Michael Jackson ihm geschenkt hatte, wie einer Verlobten. Safechuck beginnt zu zittern, die tiefe Verletzung des Verführten wird sichtbar, der in seiner Kindlichkeit dem Verführer sein vollstes Vertrauen geschenkt hatte.

Besuche wie aus dem „Märchen“

So berichten beide, dass es sich normal angefühlt hatte, wie ein verlobtes Paar mit Jackson zusammen auf der Ranch zu leben und seine Schlafgemächer zu teilen. Auch die schrittweise zunehmenden sexuellen Intimitäten kamen den damals vorpubertären Knaben nicht sonderbar vor, sondern wie eine selbstverständliche Fortsetzung der kindlich-spielerischen Nähe. Besuche in Jacksons Neverland-Ranch seien „wie aus dem Märchen“ gewesen, erklärt Robson im Film. „Die Tage waren gefüllt mit magischen Kindheitsabenteuern – Fangen spielen, Filme gucken, ungesundes Essen, alles“, erinnert sich Safechuck.

Erst nach Jahren der Therapie öffnen sie die beiden Männer

So ist es völlig plausibel, dass die beiden lange Zeit dafür brauchten, den Missbrauch als das zu erkennen, was er war. Noch in dem Prozess gegen Jackson im Jahr 2004 hatten beide unter Eid geleugnet, dass Jackson sie missbraucht hatte. Erst jetzt, nach Jahren der Therapie, so ist in der Dokumentation zu hören, seien sie bereit, offen über die Vorgänge zu sprechen.

Nachlass-Verwalter sehen ihren Reichtum gefährdet

Die Nachlass-Verwalter Michael Jacksons, allen voran seine Mutter, haben schon kurz nach der Premiere auf dem Sundance Festival eine 100 Millionen Dollar Klage gegen die Filmemacher eingereicht. Die Demontage von Jacksons Status als Pop Ikone würde das Ende ihres Reichtums bedeuten. Im Klima von #metoo könnte der Film jedoch durchaus schaffen, was zwei vorher gegangene Gerichtsprozesse nicht geschafft haben.