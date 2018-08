Melania Trump ahnte das Fiasko: Doch stoppen konnte sie es am Ende nicht, obwohl sie es versucht hat. Mit einer beispiellosen Tirade in der Geschichte amerikanischer Präsidenten nahm sich ihr Ehemann in dieser Woche die gefeuerte afro-amerikanische Mitarbeiterin Omarosa Newman öffentlich vor.

Abschaum sei sie, hetzte er, und ein „Hund“ – ein Begriff, der vor allem unter Farbigen als übles Schimpfwort und rassistische Erniedrigung empfunden wird. Doch der Präsident ließ seinen Emotionen freien Lauf, nachdem Omarosa – ehemals ein Lehrling in Trumps Reality-Show „The Apprentice“ – in ihrem am Dienstag veröffentlichten Buch auch behauptet hat: Trump habe früher das berüchtigte „N“-Wort – also „Nigger“ – benutzt und sei durch und durch ein lügender Rassist.

"Unhinged", das neue Erzählbuch des ehemaligen Beraters des Weißen Hauses, Omarosa Manigault Newman, wird im Politics and Prose Buchladen in Washington zum Verkauf angeboten. | Bild: SAUL LOEB

Erstmals stellt sich eine First Lady gegen den Präsidenten

Der gewöhnlich gut informierte Informationsdienst Axios berichtet nun, Melania Trump habe zusammen mit leitenden Beamten den Präsidenten praktisch angefleht, kühl zu bleiben und der Autorin nicht noch mehr Publizität zu geben. Doch Trump scheint auch auf seine Frau nicht mehr zu hören. Denn der „Fall Omarosa“ und die vergeblichen Interventionsversuche sind nur der vorerst letzte Höhepunkt in einer Serie von Aktionen der First Lady, mit denen sie gegensteuern will. Und weil dies kaum mehr Wirkung entfaltet, hat sich das frühere Model offensichtlich dazu entschieden, öffentlich Gegenpositionen gegen die mächtige Stimme im „Oval Office“ zu beziehen – eine weitere Novität in der Präsidenten-Geschichte der First Ladies.

Laura Bush konzentrierte sich beispielsweise darauf, die Lesefähigkeit der Kinder im Land zu verbessern. Michelle Obama machte sich in ihren acht Jahren als Erste Dame der Nation Fitness und gesunde Ernährung für Amerikas gerne übergewichtige Jugend zur Aufgabe. Melania Trump hat zwar ebenfalls eine Kampagne gestartet, die unter der Devise „Be Best“ („Sei der Beste“) vor Drogenmissbrauch warnt und zu verantwortungsvollem Umgang mit den sozialen Medien aufruft.

First Lady Melania Trump kündigt im Mai 2018 im Rosengarten des Weißen Hauses ihre Kinderinitiative "Be Best" an. Dabei gab sie ein für ihre Position seltenes politische Plädoyer zur Beendigung der zutiefst umstrittenen Praxis der Trennung von Migrantenkindern von ihren Eltern an der US-Grenze ab. | Bild: SAUL LOEB

Melania im direkten Widerspruch

Doch ihr öffentliches Erscheinungsbild ist mittlerweile das einer Widerstandskämpferin, um einen außer Rand und Band geratenen Ehemann zu bremsen. Siehe den Fall des Basketball-Superstars Lebron James. Nachdem der derzeit beste Spieler der Profiliga NBA in einem CNN-Interview dem Präsidenten eine „spaltende Politik“ vorgeworfen hatte, konnte Donald Trump auch hier nicht innehalten.

In seiner Twitter-Botschaft schrieb der Präsident: „Lebron James wurde soeben vom dümmsten Mann im Fernsehen, Don Lemon, interviewt. Dieser ließ Lebron klug aussehen, was keine einfache Aufgabe ist.“ Gerade unter Afro-Amerikanern wurde diese Attacke auch als direkter Angriff auf die intellektuellen Fähigkeiten des Sportlers gesehen. Und zur Verteidigung fand sich auch die First Lady bereit.

Kurz nach dem Twitter-Ausbruch des Gatten stellte sie mit Blick auf eine von James geförderte Schule im Bundesstaat Ohio perfekt getimt fest: Es sehe so aus, als ob Lebron Gutes für die nächste Generation tue, so die Sprecherin von Melania Trump.

US-Präsident Donald Trump hat Basketball-Superstar LeBron James nach dessen Kritik an seiner Politik mehrfach scharf attackiert. | Bild: Elise Amendola

Die Gefahren des Cyber-Mobbing

Kurios ist, dass sich Melania bei ihrer „Be Best“-Initiative auch intensiv den Gefahren des Cyber-Mobbing widmet – denn ausgerechnet der Präsident lässt ja keinen Kritiker bei seinen Online-Ausbrüchen ungeschoren und garniert die Schikanen gerne auch mit despektierlichen Schimpfworten. Donald Trump könnte momentan als weltweit größter und einflussreichster Cyber-Mobber gelten – doch Melania arbeitet dieser Agenda bewusst entgegen.

Kraftvoll kontern: Diese Devise galt für die First Lady auch, als der Präsident noch die Trennung von Migranten-Familien und die unmenschliche Kasernierung von Kindern verteidigte. Doch in Melanis Stellungnahme war zu lesen: „Frau Trump hasst es, Kinder von ihren Familien getrennt zu sehen.“ Und: Man brauche auch ein Land, das mit Herz reagiere. Diesen Seitenhieb gegenüber dem Gatten verstärkte sie durch einen Besuch in einem Internierungslager in Texas.

Bildhafter Kontrast: Donald und Melania zeig zunehmend einen Widerspruch ihrer Positionen. | Bild: BRENDAN SMIALOWSKI

Gerüchte um Scheidungspläne

Kein Wunder, dass sich auch die Spekulationen um den Zustand der Ehe des Präsidentenpaares häufen. Trump-Nemesis Omarosa Newman jedenfalls glaubt von ihrer Zeit im Weißen Haus zu wissen, dass Melania es nicht abwarten könne, die Scheidung nach dem Ende der Amtszeit ihre Gatten einzureichen. Diese Gerüchte wurden noch gestärkt.

Da war plötzlich die 29-jährige Hope Hicks, einst Kommunikationschefin Trumps im Weißen Haus, beim Betreten der „Air Force One“ für einen Flug mit dem Präsidenten nach Ohio gesichtet worden. Völlig unklar ist, was der Zweck der Reise von Hicks war, die nicht mehr für die Regierung arbeitet. Melania Trump flog nicht mit. Und Hicks, die über eine Model-Figur verfügt, trug ein enges weißes Kostüm, das Fotografen vor Ort zunächst glauben ließ, die First Lady sei an Bord. Doch die saß mit Sohn Barron in Washington.

Juni 2018: Melania Trump, First Lady der USA, steigt in einer olivgrünen Jacke mit dem Schriftzug «I really don't care – Do u?» («Es ist mir wirklich egal – und Euch?») auf dem Rücken in ihr Auto. Melania Trump hat mit einer Jacke, die sie auf der Reise zu Flüchtlingskindern an der mexikanischen Grenze getragen hat, Diskussionen ausgelöst. | Bild: ANDREW HARNIK

