Der Ausblick vom fast 2600 Meter hohen Blauspitz in Osttirol ist überwältigend. Unten im Tal grüne Wiesen, an den Steilhängen dunkelgrüne Fichten und oberhalb die gelben Lärchen. Darüber grüßen die schneebedeckten Dreitausender des Nationalparks Hohe Tauern im Rund, allen voran der markante Großglockner, mit 3798 Metern höchster Berg Österreichs.

Bild: Lutz, Bernhard

Den Ausblick mussten wir, eine Gruppe von Journalisten, uns allerdings erkämpfen. Unter dem Motto „Mein erster Klettersteig in den Hohen Tauern“ hatte der Tourismusverein „Wanderhotels in Europa“ zu einer Pressereise eingeladen und den Klettersteig ausgewählt als Beispiel für einen „sportlichen Zugang“ zum Wandern. Der Klettersteig am Südgrat des Blauspitz gehört von den Anforderungen her bereits in die Kategorie D, wobei A die leichteste Kategorie ist.

Bernhard Lutz ist Lokalredakteur in Blumberg und ein echter Bergfex. | Bild: Tesche, Sabine

Mit dem E-Bike geht es rund 800 Höhenmeter zur 2300 Meter hoch gelegenen Bergstation der Blauspitzbahn, für fast alle eine neue Erfahrung. Von dort sind es noch rund 100 Höhenmeter zu Fuß bis zum Einstieg des Klettersteigs. Zwei Kalser Bergführer haben jeweils zwei Journalisten am Seil. Der zum Teil fast senkrechte Grat hat wenig Tritte und Griffe, wer die Reibung der Schuhsohlen auf dem Gneis nicht kennt, tut sich schwer. Wir müssen genau hinschauen, wie der Bergführer die jeweiligen Stellen klettert.

Video: Lutz, Bernhard

1200 Meter unter uns liegt Kals, ganz hinten im Tal der Taurerwirt, unser Domizil. Dort riecht es nach Heu und Kühen, neben dem Eingang plätschert ein Brunnen, ein Ort, um sich wohlzufühlen. Die Inhaberfamilie Rogl zählte 1995 zu den 36 Gründungsbetrieben des Tourismusvereins „Wanderhotels in Europa“, dem inzwischen 72 Betriebe in Österreich, Südtirol, im Trentino und im Schwarzwald angehören.

Senkrecht bergauf: Der Blauspitz-Steig in den Hohen Tauern über den Südgrat ist knackig. Bergführer Peter Wurzer (oben) sichert Andrea Herrmann und SÜDKURIER-Redakteur Bernhard Lutz. | Bild: Christoph Bacher

Die Inhaber eint eines: Die Liebe zu den Bergen und zum Wandern, und „die Leidenschaft, die man selbst hat, mit den Gästen zu teilen“, erklärt Eckart Mandler, Gründer und Geschäftsführer des Vereins. Jeder Mitgliedsbetrieb muss eigene Wandertouren für die Gäste anbieten. Und es gibt Gebietsschutz im Umkreis von 20 Kilometern.

Den Taurerwirt hat Eckart Mandler auch wegen dessen Geschichte ausgewählt. Als Inhaber Peter Rogl, der zu den Gründern des Tourismusvereins zählte, vor zwölf Jahren viel zu jung starb, beschlossen die vier Kinder, ihre Mutter Paula bei der Führung des Betriebs zu unterstützen. Die älteste Tochter Simone leitet die Rezeption, ihre Schwester Christina kümmert sich um Kräuter und stellt Salben und Öle her.

Video: Lutz, Bernhard

Fisch und Wild direkt auf den Tisch

Küchenchef ist Sigi Rogl, ein begnadeter Jäger. Christoph, 32, leitet das Restaurant, kennt sich in Weinen aus und kümmert sich um den am Haus vorbeifließenden Kaiserbach als privates Fischwasser. Mutter Paula Rogl ist die Seele des Betriebs, die den Kräutergarten hegt. Christinas Gatte Martin Gratz führt die hoteleigenen Wanderungen.

Mit Bergblick und mitten in der Natur: So idyllisch liegt das Hotel „Taurerwirt“ in Kals am Großglockner. | Bild: Florian Scherl

Dass der Betrieb heute überhaupt existiert, sei Großvater Simon Rogl zu verdanken, schildert sein Enkel Christoph. Die Familien in Kals seien arm gewesen, ein Kartoffelacker, ein bisschen Dinkel und die ein oder andere Kuh. Die Einheimischen waren zunächst skeptisch, als der Großvater die Konzession für eine Gastronomie beantragte.

Kals hatte schon zwei Betriebe, mit viel diplomatischem Geschick habe der Großvater sein Ziel erreicht. 1938 durfte er eine Jausestation eröffnen, zunächst nur im Sommer, dann auch im Winter. Der Tourismus habe sich schon länger als Erwerbszweig abgezeichnet, so Rogl. Schon früh seien englische Gäste nach Kals gereist. 1958 wurde aus der Jausestation ein Gastronomiebetrieb.

Im Wander- und Wellnesshotel Drumlerhof in Sand in Taufers im Ahrntal wird das Brot selbst gebacken. | Bild: Udo Bernhart

Die Familienphilosophie für den Betrieb setzt auf drei Säulen: auf Ökonomie, Ökologie und das Soziale. 95 Prozent der 25 Beschäftigten kommen unmittelbar aus Kals, was auf den Tisch kommt, stammt meist aus eigener Produktion, beim Bau nimmt die Familie Rogl heimische Produkte und heimische Firmen, schildert Christoph am Beispiel des Empfangsbereichs: Der Fußboden ist aus Lärchen, die Decke aus Bäumen vom Nachbarort Matrei.

Reizvoll bergauf: So führt diese Wanderung vom Natur- und Wellnesshotel Höflehner in Haus/Steiermark. | Bild: Carolin Thiersch Photography

Ein Flusskraftwerk mit einer Leistung von 1200 Kilowatt liefert so viel Strom, dass sie neben dem Eigenverbrauch von 180 Kilowatt auch zu fairen Preisen Strom an die Nachbarschaft verkaufen und in das öffentliche Netz einspeisen können.

Kals liegt fast am Fuß des gerade einmal acht Kilometer entfernten Großglockner. Über den Mythos des bekannten Berges berichtet Martin Gratz. Zum 200. Jahrestag der im Jahr 1800 erfolgten Erstbesteigung haben die Kalser aus eigenen Mitteln und mit Sponsoren einen Film über den Großglockner gedreht. Gratz spielte als Dirigent mit dem Isentaler Blechbläserensemble, dem Danubia Saxophonquartett und der Trachtenkapelle Kals am Großglockner live dazu, auch auf dem Gipfel.

Herzhaft: Solch ein Vesper lockt bei Wanderungen vom Hotel Marica in Eggen in Südtirol. Bild: Udo Bernhart | Bild: Udo Bernhart

Ganz ungetrübt ist die Idylle aber auch hier nicht: „Der Klimawandel ist auch bei uns angekommen“, sagt Eckart Mandler. Im Oktober 2018 warf ein Sturm in Kals 470 Hektar Bäume um, die noch längst nicht alle aufgearbeitet sind. Und die Pallavicini-Rinne auf den Großglockner ist nach Aussage von Martin Gratz wegen des tauenden Permafrostes nur noch von November bis März begehbar.

Aufm Radl: Diese Perspektiven bietet das Erlebnishotel Gassenhof in der Gemeinde Ratschings in Südtirol. | Bild: Carolin Thiersch Photography

Eckart Mandler sieht die Alpen als einen gesamten Lebensraum an und setzt sich immer wieder für das Verbindende ein. So gehört er zu den Initiatoren und Gründern des Alpe Adria Trails, einem 750 Kilometer langen Bergwanderweg, der vom Großglockner in 36 Etappen durch Kärnten, Slowenien und Venetien an die italienische Adriaküste führt.

Dieser Reisebericht entstand mit Unterstützung durch www.wanderhotels.com und Girasole PR.