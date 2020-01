von SK

Muhterem Aras: „Zusammenhalt statt Spaltung“

„Als Präsidentin des Landtags von Baden-Württemberg wünsche ich mir mehr Zusammenhalt und weniger Spaltung, mehr Sorgfalt im Umgang mit Sprache und weniger sprachliche Grenzverschiebungen, mehr Respekt vor Andersmeinenden und weniger pauschale Verunglimpfung, mehr Freude am Aushandeln von Lösungswegen und weniger Schlechtreden des Kompromisses, mehr Toleranz und weniger Ausgrenzung, mehr Humanismus und weniger Rassismus und Antisemitismus, mehr Vertrauen in die Demokratie und weniger Geringschätzung derjenigen, die das Volk repräsentieren, mehr Stolz auf unser offenes, vielfältiges Land und weniger Sehnsucht nach einfachen Antworten. Nicht zuletzt wünsche ich mir, dass sich die repräsentative Demokratie öffnet für mehr Bürgerbeteiligung, so wie es der Landtag mit dem Bürgerforum begonnen hat.

Bild: Landtag Baden-Württemberg / Jan

Und wir haben ein wunderbares Grundgesetz. Als Gesellschaft könnten wir durchaus mehr Leidenschaft aufbringen, dessen freiheitlichen Werte zu verteidigen. Diese Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger für unsere Werte auch im Kleinen und Privaten einzustehen – das wünsche ich mir für 2020.“

Muhterem Aras, 53, Grüne, ist Präsidentin des Landtags von Baden-Württemberg

Vielfalt statt Ausgrenzung: Diese Demonstranten zeigen Flagge. | Bild: dpa

Antje von Dewitz: „Wir können die Welt verändern“

„Für unsere Zukunft und die der kommenden Generationen wünsche ich mir, dass sich Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gemeinsam für eine lebenswerte Welt einsetzen: Indem wir alle unsere jeweils eigene Verantwortung an den großen existenzbedrohenden, globalen Herausforderungen wie Klimawandel oder Artensterben anerkennen und gemeinsam an Lösungen arbeiten, um sie zu meistern.

Ich wünsche mir, dass wir es gemeinsam schaffen, die Angst vor Veränderungen abzubauen und die Chance zur Veränderung positiv gestalten. Jeder Einzelne kann die Welt aktiv im Kleinen verändern – und gemeinsam auch Veränderungen im Großen bewirken.“

Bild: Felix Kästle

Antje von Dewitz, 47, Geschäftsführerin des Sportausrüsters Vaude, Tettnang

Schüler demonstrieren für Klimaschutz. | Bild: dpa

Ingo Lenßen: „Mehr Toleranz, nicht nur im Gerichtssaal“

„Anwalt zu werden war mein Wunsch, um anderen zu helfen und vielleicht sogar deren Wünsche zu erfüllen. Dies tue ich mittlerweile auch im Fernsehen, wie in den Sendungen „Lenßen & Partner“ „Richter Alexander Hold“ oder in der Sendung „Lenßen live“.

Bild: Axel Heimken



Doch wenn sich das Jahr dem Ende neigt, Weihnachten in der Luft liegt und Silvester naht und ich mich selbst nach meinen eigenen Wünschen für das kommende Jahr frage, dann gibt es da einiges für 2020. Ich wünsche mir mehr Toleranz unter den Mitbürgern, nicht nur im Gerichtssaal, auch auf der Straße kommt mir diese Tugend manchmal zu kurz.

Wenn ich es unter den Weihnachtsbaum zwar nicht schicklich finde, so wünschte ich mir für unsere Justiz dennoch einen Umschlag voller Geld, damit sie ihren Aufgaben so nachkommen kann, wie es sich jeder wünscht. Schaue ich über unsere Grenzen hinweg und hätte dort einen Wunsch frei, so wünschte ich mir bei den kommenden Wahlen in den USA ein anderes Ergebnis als das letzte Mal. Ihnen allen wünsche ich für das neue Jahr Gesundheit und Glück.“

Ingo Lenßen, 58, Rechtsanwalt, Bodman-Ludwigshafen

Boris Palmer: „Neuwahlen und eine saubere Umwelt“

„Ich wünsche mir für 2020, dass Züge wieder „pünktlich wie die Eisenbahn“ sind. In Tübingen hoffe ich auf breite Unterstützung für unser Ziel, bis 2030 als erste Stadt in Deutschland klimaneutral zu sein. Vom Gemeinderat erwarte ich, dass er im Januar endgültig den Beschluss fasst, To-go-Becher und Geschirr mit einer Wegwerfsteuer zu belegen.

Bild: Carsten Koall

Für unser Land wünsche ich mir weise Entscheidungen in der Autoindustrie, damit sie den Übergang in das Zeitalter ohne fossile Brennstoffe schafft. Für den Bund wünsche ich mir Neuwahlen, weil Angela Merkel in ihrer Endphase zur „Lame Duck“ geworden ist. Von Robert Habeck erhoffe ich mir, dass er als Kanzler oder Vizekanzler die Energiewende wieder flottmacht und die Zerstörung der Windindustrie noch rechtzeitig beendet. In den USA wünsche ich mir einen Präsidentschaftskandidaten, der auch die Menschen respektiert, die Trump wählen, und ihn dadurch schlagen kann.“

Boris Palmer, 47, Grüne, Oberbürgermeister der Stadt Tübingen

Alternative zum Auto: Die Schwarzwaldbahn – hier in Immendingen. | Bild: Jens Wursthorn

Peter Lenk: „Da wünsch‘ ich einen guten Rutsch“

„Politik: Fürs neue Jahr wünsche ich mir weniger Politflaschen, die sich gegenseitig bis zur völligen Unfähigkeit befördern. Wer soll einen Andreas Scheuer rechtzeitig aus dem Verkehr ziehen? Wer hindert den Finanzlobbyisten Olaf Scholz mit seinem Transaktionssteuermodell daran, auf Kosten der kleinen Anleger die großen Zockerbanden zu schonen? Um im verschlafenen Bundestag Spitzenleistungen zu erreichen, empfehle ich Doping.

Bild: Baur, Martin

Gesellschaft: Da wünsche ich mir einen Schmutzfink-Orden für Vielflieger ohne Flugscham. Vorwiegend handelt es sich dabei um grüne Politiker. Massentierhalter sollten zur Schulung jährlich für vier Wochen eingepfercht werden. Ein Dschungelcamp mit Kakerlaken und Borkenkäferspeisung muss auch im deutschen Wald stattfinden.

Kultur: Ja zur Kultur – doch sie muss spannend bleiben. Heute Abend zur besten Zeit im Fernsehen: 3 x Mord und Totschlag bei Bier und Häppchen, inklusive leidenschaftlich gespielter Beischlafszene mit der Hauptkommissarin. Zum Ausklang ein Terroranschlag mit mindestens zwei Toten als Betthupferl. Hochspannung im Züricher Kunstmuseum. Ein exklusiver Raum wird mit folienverpackten menschlichen Fäkalien „bespielt“, bis nach einem illegalen Beutelschnitt das ganze Museum stinkt. Kunstkreise sind entsetzt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Lachverbot. Ich wünsche einen guten Rutsch.“

Peter Lenk, 72, Bildhauer, Bodman-Ludwigshafen