Urteil nach elf Monaten Verhandlung: Das Landgericht Stuttgart sprach am Mittwoch im sogenannten „Paradise“-Prozess nach elf Monaten Verhandlung den 65-jährigen Bordellbetreiber und einen 52 Jahre alten Marketingverantwortlichen wegen Beihilfe zur Zuhälterei und zum schweren Menschenhandel schuldig.

Einrichtung in Leinfelden-Echterdingen

Es verurteilte die beiden zu Haftstrafen von fünf Jahren sowie drei Jahren und drei Monaten. Nach Überzeugung des Gerichts hatten es die beiden Verantwortlichen der „Paradise“-Bordelle in Leinfelden-Echterdingen in Baden-Württemberg und in Saarbrücken ermöglicht, dass dort von März 2008 bis Dezember 2014 mindestens 17 „den Gewalttätigkeiten von Menschenhändlern und Zuhältern ausgelieferte junge Frauen zeitweise der Prostitution ohne wesentlichen eigenen Verdienst nachgehen mussten“.

Gegen den ehemaligen Chef der Bordellkette ordnete das Gericht zudem an, Wertersatz in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro einzuziehen. Dem Urteil war nach Gerichtsangaben eine Verfahrensabsprache vorausgegangen.

(AFP)