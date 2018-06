von Leonie Möhrle und Uli Fricker

An der Universität Hohenheim haben Studenten reihenweise den Prüfungssaal verlassen. Sie alle reichten Atteste desselben Arztes ein, der Fall schlägt hohe Wellen. Wo liegen die Gründe? Liegt es an den Studenten oder an den zu hohen Anforderungen der Universität? Herrscht an den deutschen Universitäten – auch im Zuge des Bologna-Prozesses – zu hoher Leistungsdruck?

„Dass Studierende mitten in Prüfungen abbrechen ist eher selten und nicht die Regel. Die prüfungsrechtlichen Anforderungen an einen Rücktritt nach Beginn der Prüfung sind sehr hoch“, erklärt Antje Karber von der Eberhard Karls Universität Tübingen. Auch andere Universitäten haben einen derartigen Abbruch von Klausuren noch nicht erlebt: „Ein massenhaftes Verlassen einer Prüfung wegen Prüfungsunfähigkeit ist uns nicht bekannt. Wir machen durch Regelungen deutlich: Wer sich bereits in Kenntnis einer Erkrankung einer Prüfung unterzieht, kann sich nicht mehr auf Prüfungsunfähigkeit berufen“, sagt der Freiburger Uni-Sprecher Nicolas Scherger dazu.

„Von einem Fall wie dem in Hohenheim, habe ich noch nie gehört“, sagt auch Reinhard Mack vom Studendierendenwerk Seezeit in Konstanz. Seit 25 Jahren ist er dort in der psychotherapeutischen Beratung tätig. Seitdem habe sich die Zahl der Studenten, die die Beratungsstelle aufsuchten, verdoppelt (wobei sich die Zahl der Studenten verdreifacht hat). Mit Studenten, die mit Prüfungsstress und Ängsten zu kämpfen haben, hat er regelmäßig zu tun. Im Schnitt alle zwei bis drei Wochen.

Studenten der Uni Konstanz haben ihre ganz eigene Erfahrung mit Prüfungsangst gemacht. Die einen haben Angst vor jeder Prüfung, andere verspüren nur Lampenfieber vor einer Klausur:

Video: Leonie Möhrle

Prüfungsangst kann viele Auslöser haben: Die falsche Studienwahl oder eine mangelnde Identifikation mit dem Fach können Gründe sein. Oder auch schlechte Lerndisziplin und zu hohe Erwartungen an sich selbst. Manche Studenten schleppen eine lange Vorgeschichte mit sich herum. Die Schwelle sei geringer geworden, psychische Probleme anzusprechen und Hilfe in Anspruch nehmen. Auf der anderen Seite sieht Mack aber auch eine Zunahme des Leistungsdrucks.

Jan Mellert, Volkswirt und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Dortmund, teilt diese Einschätzung nicht. „Ich glaube nicht, dass die Anforderungen an den deutschen Universitäten in den letzten Jahren zugenommen haben. Als Dozent will man die Studenten ja nicht bei einer Prüfung reinlegen, sondern man versucht einfach das Wissen abzufragen.“

Vieles hat nach Meinung von Reinhard Mack auch mit der Atmosphäre in den Studiengängen zu tun. Je nach Fachrichtung herrsche dort ein unterschiedlich starker sozialer Druck auch zwischen den Kommilitonen. Nach einer Umfrage unter Studierenden an mehreren Hochschulen würden lediglich zehn Prozent der angehenden Kulturwissenschaftler von einem starken Konkurrenzdenken sprechen, während es bei den Wirtschaftswissenschaften 21 Prozent so empfinden. Bei Jura sind es sogar 57 Prozent. Am weitesten verbreitet ist die Prüfungsangst unter Jura-Studenten.

Studenten an der Uni Konstanz finden, dass der Leistungsdruck auch von der Studienwahl abhängt. Viele empfinden nicht den Druck als zu hoch, sondern vermissen eine klare Struktur innerhalb der Studiengänge:

Video: Leonie Möhrle

Solche Sprüche schaden

Das sieht auch Maximilian Schneider so, der an der Universität Konstanz studiert. Der 22-Jährige ist angehender Jurist im achten Semester und findet: „Eine Prüfung abbrechen ist eine ganz schlechte Idee. Abbruch ist immer eine Kapitulation, ein Studium ist nun eine stete Herausforderung.“ Auch Sätze in der Orientierungsveranstaltung wie „Sehen Sie sich um – nur jeder Dritte von Ihnen wird den Abschluss schaffen“, kritisiert Mack. Solche Sprüche tragen dazu bei, dieses Konkurrenzdenken herbeizuführen und damit Versagensängste zu schüren.

Zudem fehle es an den Universitäten an Transparenz. Christina Merker studiert an der Uni Konstanz im vierten Semester Deutsche Literatur und Politikwissenschaft. Sie bemängelt: „Es ist sehr schwer zu verstehen, was die genauen Anforderungen eigentlich sind. Hinzu kommen noch die hohen Erwartungen der Dozenten.“ Laut dem Psychotherapeuten Mack hat die Prüfungsdichte im Vergleich zu der Zeit vor der Umstellung auf das Bachelor- und Mastersystem deutlich zugenommen.

Es sei aber generell wichtig, zu unterscheiden, ob jemand an Prüfungsangst leide, die ein Studium tatsächlich beeinträchtigt, oder nur an einem Lampenfieber, das in der Prüfung auch beschwingen kann.

Seit dem Bologna-Prozess hat sich für die Studenten vieles geändert: Mehr Stoff, viele Punkte, kaum Reflexion Haben Studenten bei Prüfungen heute mehr Stress als früher? Viele machen den Bologna-Prozess dafür verantwortlich. Bologna: In der italienischen Stadt trafen sich 1999 die Bildungsminister aus 29 europäischen Staaten. Ihr Ziel war die radikale Reform des Studiums in den 29 Ländern. Die Abschlüsse sollten einheitlich und vergleichbar sein, mit anderen Worten: In allen 29 beteiligten Ländern sollten für Abschlüsse dieselben Anforderungen gestellt werden. Ein Bachelor-Abschluss in Rumänien ist soviel wert wie einer an der Universität Palma di Mallorca oder in Freiburg – so das erklärte und politische gewünschte Ziel. Abschlüsse: Für Bologna wurden deshalb die Abschlüsse vereinheitlicht. In Zukunft sollte es nur noch Bachelor (nach dem Grundstudium) geben sowie Master (im Aufbaustudium) geben. Bewährte deutsche Abschlüsse wie der legendäre „Dipl. Ing. FH“. fielen unter den Tisch – und damit eine internationale Marke. Stress: Die neuen Abschlüsse beinhalten nach Aussagen von Bildungsforschern mehr Stoff. Um das zu bewältigen, ist Studieren nach Bologna sehr stark verschult. Das freie Studieren (oder auch Faulenzen) ist kaum mehr möglich, klagen viele Studenten. Mit dem ersten Semester bereits sind Prüfungen fällig. Studiert wird nach Plan. Das System: Wer sich früher zur Prüfung anmeldete, musste eine überschaubare Zahl von Scheinen vorlegen; diese belegten die Teilnahme an Lehrveranstaltungen. Diese laxe Praxis wurde durch die Umstellung auf Bachelor/Master abgestellt. Für einen Bachelor-Abschluss müssen seitdem 180 Punkte aus dem ECTS (European Credit Transfer System) gesammelt werden. Für jede Veranstaltung gibt es eine bestimmte Anzahl von Credits, zum Beispiel drei oder fünf Punkte für ein Seminar. Das macht das Studium mühsam. Kritik: Bologna stand von Anfang an in der Kritik. Wichtige Fakultäten beteiligen sich daran nicht. Zum Beispiel Jura oder Medizin. Es gibt keinen Bachelor-Zahnarzt, sondern nach wie vor Mediziner mit Staatsexamen.

